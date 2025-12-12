Beneficiarii „Ajutor la contor” își pot verifica de astăzi eligibilitatea pe compensatii.gov.md

10:30

Un atac cu drone a provocat un incendiu de amploare la o uzină chimică din orașul rus Veliki Novgorod în noaptea de 11 decembrie, potrivit autorităților regionale și mai multor canale Telegram de monitorizare. Publicările locale au relatat că PJSC Acron – una dintre cele mai mari instalații de producție chimică din Rusia – a […]