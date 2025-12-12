Austria interzice vălul islamic în școli pentru fetele sub 14 ani

08:40

„Atunci am înțeles că, dacă vine o distincție, deci e cumva un semn de plecare și nu totdeauna lucrurile se spun chiar direct, se spun și printre rânduri” — a declarat fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, care povestește că a intuit că nu va mai face parte din noul Guvern după ce a fost […] Articolul „Un semn de plecare”: Ala Nemerenco vorbește despre momentul în care a înțeles că nu va rămâne în funcție apare prima dată în SafeNews.