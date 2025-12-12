Șofer beat recidivist pierde mașina și primește muncă în folosul comunității

13:40

Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac masiv cu drone asupra teritoriului Federației Ruse, în ceea ce autoritățile de la Moscova au numit „cel mai amplu atac din ultima vreme”. Potrivit agenției Reuters, aproximativ 300 de drone au fost trimise spre Rusia, dintre care în jur de 40 au vizat […] Articolul VIDEO | Cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra Rusiei din ultimele luni: 300 de aparate lansate, Moscova și 11 regiuni vizate apare prima dată în SafeNews.