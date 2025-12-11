FOTO | Campionatul Republicii Moldova la judo: Cine a urcat pe cea mai înaltă treaptă

07:10

Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a aprobat miercuri proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, document care vizează protecția bunurilor culturale în situații de conflict armat. Al Doilea Protocol extinde și uniformizează măsurile de protecție a patrimoniului cultural în […]