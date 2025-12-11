Zelenski dezvăluie detalii despre negocierile privind statutul ocupatei centrale nucleare de la Zaporojie
SafeNews, 11 decembrie 2025 18:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit joi despre negocierile legate de statutul și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de forțele ruse, în contextul unui potențial acord de pace susținut de Statele Unite. Zelenski a subliniat că problema Zaporojiei reprezintă una dintre principalele puncte neclare în discuții, alături de viitorul regiunii Donețk. Pozițiile Ucrainei […]
• • •
Acum 15 minute
18:30
Prim-ministrul Munteanu, vizită la Călărași: „Atunci când se muncește cu seriozitate, rezultatele nu întârzie să apară” # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raionul Călărași. Principalele subiecte au fost proiectele realizate, cele în derulare și prioritățile pentru anul viitor. Primarii au apreciat realizările din ultimii ani, cum ar fi construcția șoselei de ocolire a comunei Bahmut, dotarea instituțiilor medicale din raion […]
Acum 30 minute
18:20
Zelenski dezvăluie detalii despre negocierile privind statutul ocupatei centrale nucleare de la Zaporojie # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit joi despre negocierile legate de statutul și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de forțele ruse, în contextul unui potențial acord de pace susținut de Statele Unite. Zelenski a subliniat că problema Zaporojiei reprezintă una dintre principalele puncte neclare în discuții, alături de viitorul regiunii Donețk. Pozițiile Ucrainei […]
Acum 2 ore
16:50
Miercuri, Arena Chișinău a vibrat la fiecare ippon și aruncare spectaculoasă, în cadrul Campionatului Republicii Moldova la judo pentru seniori. Competiția și-a desemnat câștigătorii la toate categoriile de greutate, într-o zi plină de emoții și confruntări intense. La masculin, medaliile de aur au fost adjudecate de Alexandr Tîrsînă (-60 kg), Radu Izvorianu (-66 kg), Adil […]
Acum 4 ore
16:40
ASP anunță mutarea Secției de înmatriculare și documentare a conducătorilor auto din Orhei # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că, începând cu 15 decembrie 2025, Secția de înmatriculare a vehiculelor și documentare a conducătorilor auto din municipiul Orhei își va desfășura activitatea la o nouă adresă, pe strada Unirii, 49A. Secția va continua să ofere servicii de înmatriculare a vehiculelor, examinare și documentare a conducătorilor auto, de luni […]
16:30
Atenție la artificii! 26 de procese-verbale întocmite pentru vânzarea ilegală de artificii # SafeNews
În perioada sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți cetățeni aleg să cumpere artificii pentru a marca momente speciale, însă poliția atrage atenția că acestea pot fi extrem de periculoase dacă nu sunt utilizate corespunzător sau sunt achiziționate din surse neautorizate. Pentru a proteja siguranța publică, polițiștii din capitală au intensificat controalele în magazine, piețe și […]
16:10
VIDEO | Transporta cetățeni străini pentru migrație ilegală: Individul – reținut pe frontiera moldo-română # SafeNews
Un tânăr de 23 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care transporta cetățeni străini pentru a trece ilegal frontiera moldo-română, a fost reținut de polițiștii de frontieră, informează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Operațiunea a fost realizată de Direcția regională Vest, sub coordonarea Procuraturii Ungheni și cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră. În […]
15:40
Premierul bulgar Rosen Jeleazkov și-a anunțat joi demisia, după săptămâni de proteste masive împotriva politicilor economice ale guvernului și a percepției de ineficiență în combaterea corupției. Anunțul a venit cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului. Decizia survine într-un moment crucial pentru Bulgaria, care se pregătește să adopte moneda […]
15:40
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat astăzi un nou regulament de activitate, menit să înlocuiască vechiul act normativ. Membra CSP, Aliona Nesterov, a explicat că procesul de elaborare a fost realizat „în conformitate cu legislația în vigoare" și că membrii Consiliului, alături de reprezentanții aparatului, au colaborat pentru finalizarea documentului. De asemenea, procurorii au […]
15:30
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 11 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:30
NEAȘTEPTAT? Lista participanților la Eurovision 2026, făcută publică: Numele surpriză din selecția națională # SafeNews
Organizatorii selecției naționale pentru Eurovision 2026 au făcut publică lista completă a celor 34 de artiști și trupe care vor participa la etapa audițiilor live. Printre numele confirmate se află atât artiști care și-au mai încercat norocul în trecut, cât și debutanți pe scena Eurovision, dar atenția fanilor este atrasă de rapperul din Cahul, Vlad […]
15:20
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a efectuat recent o vizită de lucru la Tirana, unde a discutat cu autoritățile albaneze despre pașii pentru aderarea la Uniunea Europeană și despre schimbul de bune practici între cele două țări. În cadrul vizitei, Gherasimov s-a întâlnit cu Elisa Spiropali, ministră pentru Europa și Afaceri Externe a Albaniei, […]
15:10
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi reducerea ratei de bază la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,00% la 5,00%. Măsura face parte din procesul continuu de relaxare a politicii monetare, menit să sprijine economia și să mențină inflația în limitele dorite. Totodată, BNM a ajustat […]
Acum 6 ore
14:40
Viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei se anunță a fi dificile. Scrutinul va avea loc după reguli noi, iar eventualele încălcări – mai ales cele privind finanțarea ilegală – vor fi sancționate mai rapid. Consiliul electoral din autonomie va trebui să respecte strict legislația națională, sub monitorizarea Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Deocamdată […]
14:10
Razii de amploare în Soroca: Autoritățile pornesc ofensiva împotriva braconajului și a tăierilor ilegale # SafeNews
Autoritățile de mediu și cele de forță din raionul Soroca au declanșat o serie de acțiuni comune pentru a opri braconajul și tăierile ilegale de lemn, două fenomene care continuă să amenințe fondul natural al regiunii. Inspectorii de mediu, polițiștii și patrulele Poliției de Frontieră au format echipe mixte, care au patrulat zonele cu risc […]
14:10
VIDEO | Poliția a intrat peste ei: Loc special de consum al drogurilor, descoperit în mai multe case din Strășeni # SafeNews
Polițiștii din Strășeni au desfășurat o operațiune specială în satele Cojușna, Recea și Zamciogi, vizând prevenirea și combaterea cultivării, păstrării și consumului de substanțe stupefiante. Acțiunea a avut drept scop și identificarea locurilor clandestine unde ar fi fost consumate droguri. În urma perchezițiilor efectuate în mai multe locuințe, oamenii legii au depistat substanțe vegetale cu […]
14:10
IMPORTANT | Ambasada Republicii Moldova în Ucraina suspendă primirea cererilor pentru cetățenie, începând cu 23 decembrie # SafeNews
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina a anunțat că, din 23 decembrie, nu va mai primi cereri pentru obținerea cetățeniei moldovenești. Potrivit misiunii diplomatice, măsura este valabilă „pentru o perioadă nedeterminată" și este legată de intrarea în vigoare a noii Legi privind cetățenia Republicii Moldova. Legea, adoptată în vara acestui an, introduce reguli […]
13:40
VIDEO | Cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra Rusiei din ultimele luni: 300 de aparate lansate, Moscova și 11 regiuni vizate # SafeNews
Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac masiv cu drone asupra teritoriului Federației Ruse, în ceea ce autoritățile de la Moscova au numit „cel mai amplu atac din ultima vreme". Potrivit agenției Reuters, aproximativ 300 de drone au fost trimise spre Rusia, dintre care în jur de 40 au vizat […]
13:20
Astăzi, plenul Consiliului Superior al Procurorilor examinează mai multe dosare și inițiative Articolul LIVE | Ședința Consiliului Superior al Procurorilor apare prima dată în SafeNews.
13:00
Partidul „Acțiune și Solidaritate" (PAS) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și-au anunțat intenția de a avea candidați pentru primăriile orașelor Orhei și Taraclia, după ce primarii celor două localități au demisionat recent. Declarațiile au fost făcute de deputatul PAS, Dorian Istratii, și deputatul PSRM, Adrian Lebedinskii, în cadrul unei emisiuni televizate. Da. Urmează […]
12:50
Olesea Stamate, despre ce ascunde titlul de emisar pe reziliență atribuit lui Recean: „La modă, dar fără conținut” # SafeNews
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a comentat pe pagina sa de socializare despre numirea fostului prim-ministru Dorin Recean în funcția de „emisar pe dezvoltare și reziliență". Stamate a remarcat că titlul poate părea „la modă, dar fără conținut", comparându-l cu denumiri moderne folosite în alte profesii, precum „consultant în vânzări" sau „tehnician salubrizare urbană". Potrivit […]
Acum 8 ore
12:40
SPORT | Knock-out în prima rundă! Pugilistul moldovean, Alexandru Paraschiv își asigură medalie la mondial # SafeNews
Pugilistul moldovean Alexandru Paraschiv a făcut senzație la Campionatul Mondial de box, reușind să se califice în semifinală și să pună mâna pe medalia de bronz. În sferturile de finală, Paraschiv l-a învins categoric pe Turyatemba Bob Gerald din Uganda, reușind un knock-out fulgerător încă din prima rundă. Este a treia victorie consecutivă a sportivului […]
12:30
Un lot de margarină de 10.720 kg, destinat preparării torturilor, a fost distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au arătat niveluri ridicate de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași ai 3-MCPD. Valorile contaminanților au ajuns la 6.900 + 1.700 µg/kg, de aproape trei ori peste limita maximă […]
12:20
VIDEO | Băieți deștepți sau periculoși? Deținuți din Chișinău păcălesc rudele victimelor prin aplicații de mesagerie # SafeNews
Nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, sunt bănuiți că au păcălit cel puțin patru persoane, provocând un prejudiciu total de peste 270.000 de lei. Poliția din Chișinău a reușit să destructureze grupul, care acționa chiar din penitenciare, folosind aplicații de mesagerie pentru a înșela victimele. Bărbații intrau în conturile de WhatsApp […]
11:30
Uniunea Europeană ia în considerare măsuri mai dure față de Belgia, care se opune ideii de a oferi Ucrainei un „credit de reparație" din activele rusești înghețate. Oficialii europeni nu exclud posibilitatea de a trece peste Guvernul belgian condus de Bart De Wever, transmite Politico, citat de SafeNews.md Problema a apărut pentru că Belgia deține […]
11:20
LIVE | Briefing susținut de deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – 11 decembrie 2025 # SafeNews
Articolul LIVE | Briefing susținut de deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – 11 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:10
Ce amendă a primit un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h: „N-am mai văzut așa ceva” # SafeNews
Un tânăr șofer în vârstă de 19 ani din Łódź a fost amendat cu 50 de zloți (aproximativ 12 euro) după ce a depășit limita de viteză cu doar 1 km/h într-o zonă urbană, informează SafeNews.md cu referire la Onet. Incidentul a avut loc pe 27 noiembrie, într-o zonă cu limită de 50 km/h, când […]
11:00
Fiscul sancționează activitățile economice ilicite: peste 600.000 de lei amenzi aplicate în noiembrie # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a înregistrat în luna noiembrie 2025 un număr de 369 de cazuri de desfășurare a activităților economice ilicite, aplicând amenzi în valoare totală de 634.000 de lei. Cele mai frecvente încălcări au fost în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestarea de servicii și transportul de pasageri în regim […]
Acum 12 ore
10:30
Transportul, serviciile publice și aeroporturile din Portugalia vor fi afectate joi de o grevă generală — prima din ultimii 12 ani. Sindicaliștii protestează împotriva reformei guvernamentale a pieței muncii, acuzând autoritățile că încalcă drepturile angajaților, în timp ce oficialii susțin că schimbările vor face piața mai flexibilă, scrie IPN. Principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor vizează reducerea perioadei […]
10:30
Una dintre cele mai mari instalații de producție chimică din Rusia, atacată. Ce raportează autoritățile rusești # SafeNews
Un atac cu drone a provocat un incendiu de amploare la o uzină chimică din orașul rus Veliki Novgorod în noaptea de 11 decembrie, potrivit autorităților regionale și mai multor canale Telegram de monitorizare. Publicările locale au relatat că PJSC Acron – una dintre cele mai mari instalații de producție chimică din Rusia – a […]
10:00
Înjunghiat lângă stadion: Bărbat condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor în Chișinău # SafeNews
Un bărbat a fost condamnat recent la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de tentativă de omor, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc în noaptea de 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru". În stare de […]
09:50
Traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt va fi restricționat sâmbătă, 13 decembrie, din cau
09:40
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) intervin în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Conform datelor oficiale, focul a cuprins ruberoidul de pe acoperișul blocului situat pe bulevardul Renașterii Naționale 6. […] Articolul Panică la etajul 12: două persoane evacuate după un incendiu în centrul Chișinăului apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un Rolls-Royce înregistrat în Arabia Saudită, evaluat la aproape 250.000 de lire sterline, a fost ridicat din Grosvenor Square, în Mayfair, după ce Consiliul Local a decis să combată parcările ilegale. Westminster City Council (WCC) a precizat că ridică vehiculele parcat ilegal în zonă în urma plângerilor locuitorilor privind comportamentul oaspeților hotelului Chancery Rosewood, relatează […] Articolul Rolls-Royce de 250.000 de lire sterline ridicat din Mayfair din cauza parcării ilegale apare prima dată în SafeNews.
09:30
ULTIMA ORĂ | Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru pentru discuții pe parcursul european al Moldovei # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, țara care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor fi […] Articolul ULTIMA ORĂ | Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru pentru discuții pe parcursul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews.
09:30
FLASH | PCCOCS trimite în judecată patru companii și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri în SUA # SafeNews
Articolul FLASH | PCCOCS trimite în judecată patru companii și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri în SUA apare prima dată în SafeNews.
09:20
Aglomerație la frontieră: peste 46.000 de persoane au traversat granița în ultimele 24 de ore # SafeNews
Punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost intens circulate în ultimele 24 de ore, înregistrând un total de 46.419 traversări. Cea mai mare parte a traficului s-a concentrat la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 13.310 persoane, urmat de punctele de frontieră Leușeni (5.794), Sculeni (4.781), Palanca (4.255) și Otaci (3.936). Autoritățile au refuzat intrarea […] Articolul Aglomerație la frontieră: peste 46.000 de persoane au traversat granița în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
09:10
VIDEO | PLDM solicită pedepse cu până la 25 de ani pentru acțiuni ce subminează statul: „Fără mecanism penal, Moldova rămâne vulnerabilă la scheme și contracte netransparente” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a transmis un mesaj public în care descrie situația economică a Republicii Moldova drept „una dintre cele mai profunde crize economice și instituționale din istoria sa recentă”. El a subliniat că majorarea tarifelor la energie și inflația acumulată de 66% între 2021 și 2024 au dus la „sărăcie accelerată, falimentul întreprinderilor, […] Articolul VIDEO | PLDM solicită pedepse cu până la 25 de ani pentru acțiuni ce subminează statul: „Fără mecanism penal, Moldova rămâne vulnerabilă la scheme și contracte netransparente” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Boicot la Viena: O altă țară renunță la Eurovision 2026 ”Nu există nicio pace sau bucurie legată de acest concurs” # SafeNews
Islanda a anunțat că se retrage de la ediția din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, ca urmare a deciziei Israelului de a participa. Stefan Eiriksson, directorul general al postului RÚV, a declarat pentru BBC: „Nu există nicio pace sau bucurie legată de acest concurs în situația actuală. Pe această bază, […] Articolul Boicot la Viena: O altă țară renunță la Eurovision 2026 ”Nu există nicio pace sau bucurie legată de acest concurs” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Pe 11 decembrie 2025, euro și dolarul au înregistrat noi aprecieri față de leul moldovenesc, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astfel, un euro este cotat la 18,81 lei, iar un dolar american la 17,03 lei. Totodată, hrivna ucraineană se tranzacționează la 0,40 lei, iar leul românesc la 3,89 lei. Creșterea […] Articolul Euro și dolarul continuă să crească în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în SafeNews.
08:50
Concursul pentru două funcții în Colegiul disciplinar al judecătorilor, prelungit până în ianuarie 2026 # SafeNews
Ministerul Justiției anunță prelungirea concursului pentru selectarea a doi reprezentanți ai societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor. Decizia vine în baza regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 91/2016 și are scopul de a oferi mai mult timp candidaților eligibili să depună dosarele. Concursul va cuprinde trei etape: examinarea și evaluarea dosarelor, verificarea integrității […] Articolul Concursul pentru două funcții în Colegiul disciplinar al judecătorilor, prelungit până în ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
08:40
„Un semn de plecare”: Ala Nemerenco vorbește despre momentul în care a înțeles că nu va rămâne în funcție # SafeNews
„Atunci am înțeles că, dacă vine o distincție, deci e cumva un semn de plecare și nu totdeauna lucrurile se spun chiar direct, se spun și printre rânduri” — a declarat fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, care povestește că a intuit că nu va mai face parte din noul Guvern după ce a fost […] Articolul „Un semn de plecare”: Ala Nemerenco vorbește despre momentul în care a înțeles că nu va rămâne în funcție apare prima dată în SafeNews.
08:30
Armatele europene investesc masiv în tehnologia care transformă puștile clasice în arme antidronă # SafeNews
Armatele europene își intensifică interesul pentru tehnologii menite să transforme armele clasice în sisteme eficiente de doborâre a dronelor, pe fondul creșterii utilizării aparatelor fără pilot în războiul din Ucraina. Un producător israelian de arme, Israel Weapon Industries (IWI), a declarat pentru Business Insider că cel puțin 10 state europene au achiziționat sau și-au exprimat […] Articolul Armatele europene investesc masiv în tehnologia care transformă puștile clasice în arme antidronă apare prima dată în SafeNews.
08:30
Teza de licență ar putea fi exclusă din metodele de evaluare universitară, pe fondul utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale în realizarea lucrărilor academice. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a declarat pentru presă că atât elevii, cât și profesorii semnalează dificultăți tot mai mari în identificarea lucrărilor […] Articolul Teza de licență ar putea fi eliminată din evaluarea studenților. Motivul apare prima dată în SafeNews.
08:20
Meteorologii anunță o zi cu cer predominant noros în toată țara. Maximele termice vor oscila între +5 și +10 grade Celsius, iar până la ora 11:00 rămâne în vigoare Codul Galben de ceață, care reduce vizibilitatea în mai multe regiuni. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla slab, din sectorul sud-vestic, cu o […] Articolul METEO 11 decembrie 2025: Cer noros și ceață pe întreg teritoriul țării apare prima dată în SafeNews.
08:10
Descoperirea neaşteptată dintr-un sit arheologic din Anglia care schimbă întreaga teorie a evoluţiei umane # SafeNews
Oamenii de ştiinţă au descoperit cea mai veche dovadă a producerii focului de către oamenii preistorici într-un sit arheologic din comitatul englez Suffolk, sub forma unei vetre construite, se pare, de neanderthalieni în urmă cu circa 415.000 de ani, ceea ce înseamnă că acest moment-cheie din evoluţia umanităţii s-a petrecut mai devreme decât se credea […] Articolul Descoperirea neaşteptată dintr-un sit arheologic din Anglia care schimbă întreaga teorie a evoluţiei umane apare prima dată în SafeNews.
08:00
Programul „EpiC Moldova”, lansat oficial: un nou mecanism de protecție împotriva amenințărilor epidemiologice # SafeNews
Republica Moldova a lansat miercuri, 10 decembrie, Programul „EpiC Moldova”, o inițiativă internațională susținută de Statele Unite ale Americii, menită să consolideze capacitățile de răspuns ale sistemului de sănătate publică. Evenimentul a avut loc la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și a reunit oficiali guvernamentali, experți din domeniul sănătății și reprezentanți ai partenerilor externi. Ministrul […] Articolul Programul „EpiC Moldova”, lansat oficial: un nou mecanism de protecție împotriva amenințărilor epidemiologice apare prima dată în SafeNews.
07:50
Administrația Trump își cumpără propria flotă de avioane pentru expulzarea în masă a imigranților # SafeNews
Departamentul american pentru Securitate Internă (DHS)a anunțat miercuri că își va achiziționa propria flotă de avioane Boeing pentru a putea aplica mai bine politica de expulzare în masă a imigranților fără documente dorită de președintele Donald Trump, scrie AFP. „Aceste aparate vor permite ICE (poliția imigrației, n.r.) să funcționeze mai eficient, în special prin utilizarea […] Articolul Administrația Trump își cumpără propria flotă de avioane pentru expulzarea în masă a imigranților apare prima dată în SafeNews.
07:40
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului” (ONIPM), document ce aduce schimbări semnificative în modul de gestionare a proiectelor de mediu în Republica Moldova. Potrivit proiectului, structura instituției va fi reorganizată pentru a îmbunătăți eficiența administrării fondurilor și […] Articolul Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului va fi reorganizat apare prima dată în SafeNews.
07:30
Zeci de mii de persoane manifestau miercuri seară din nou la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului, pe fondul furiei care se cristalizează în jurul bugetului pentru anul 2026, relatează agențiile AFP, Reuters și Agerpres. Pentru a treia oară în trei săptămâni, manifestanții s-au reunit în Piața Independenței, în fața […] Articolul Zeci de mii de bulgari au cerut în stradă demisia guvernului: „Plecați! Ne-am săturat” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Volodimir Zelenski a inițiat demersurile pentru organizarea alegerilor prezidențiale: „Am avut o discuție substanțială” # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a discutat cu deputați din Rada Supremă pe tema organizării alegerilor și așteaptă de-acum aceștia să-i prezinte „opiniile lor”. „Am vorbit astăzi cu reprezentanți ai Radei Supreme a Ucrainei. Am avut o discuție substanțială. Nu voi permite nicio speculație împotriva Ucrainei. Dacă partenerii noștri – inclusiv partenerul […] Articolul Volodimir Zelenski a inițiat demersurile pentru organizarea alegerilor prezidențiale: „Am avut o discuție substanțială” apare prima dată în SafeNews.
