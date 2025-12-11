VIDEO | Cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra Rusiei din ultimele luni: 300 de aparate lansate, Moscova și 11 regiuni vizate
SafeNews, 11 decembrie 2025 13:40
Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac masiv cu drone asupra teritoriului Federației Ruse, în ceea ce autoritățile de la Moscova au numit „cel mai amplu atac din ultima vreme". Potrivit agenției Reuters, aproximativ 300 de drone au fost trimise spre Rusia, dintre care în jur de 40 au vizat […]
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:20
Astăzi, plenul Consiliului Superior al Procurorilor examinează mai multe dosare și inițiative
Acum 2 ore
13:00
Partidul „Acțiune și Solidaritate" (PAS) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și-au anunțat intenția de a avea candidați pentru primăriile orașelor Orhei și Taraclia, după ce primarii celor două localități au demisionat recent. Declarațiile au fost făcute de deputatul PAS, Dorian Istratii, și deputatul PSRM, Adrian Lebedinskii, în cadrul unei emisiuni televizate. Da. Urmează […]
12:50
Olesea Stamate, despre ce ascunde titlul de emisar pe reziliență atribuit lui Recean: „La modă, dar fără conținut” # SafeNews
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a comentat pe pagina sa de socializare despre numirea fostului prim-ministru Dorin Recean în funcția de „emisar pe dezvoltare și reziliență". Stamate a remarcat că titlul poate părea „la modă, dar fără conținut", comparându-l cu denumiri moderne folosite în alte profesii, precum „consultant în vânzări" sau „tehnician salubrizare urbană". Potrivit […]
12:40
SPORT | Knock-out în prima rundă! Pugilistul moldovean, Alexandru Paraschiv își asigură medalie la mondial # SafeNews
Pugilistul moldovean Alexandru Paraschiv a făcut senzație la Campionatul Mondial de box, reușind să se califice în semifinală și să pună mâna pe medalia de bronz. În sferturile de finală, Paraschiv l-a învins categoric pe Turyatemba Bob Gerald din Uganda, reușind un knock-out fulgerător încă din prima rundă. Este a treia victorie consecutivă a sportivului […]
12:30
Un lot de margarină de 10.720 kg, destinat preparării torturilor, a fost distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au arătat niveluri ridicate de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași ai 3-MCPD. Valorile contaminanților au ajuns la 6.900 + 1.700 µg/kg, de aproape trei ori peste limita maximă […]
12:20
VIDEO | Băieți deștepți sau periculoși? Deținuți din Chișinău păcălesc rudele victimelor prin aplicații de mesagerie # SafeNews
Nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, sunt bănuiți că au păcălit cel puțin patru persoane, provocând un prejudiciu total de peste 270.000 de lei. Poliția din Chișinău a reușit să destructureze grupul, care acționa chiar din penitenciare, folosind aplicații de mesagerie pentru a înșela victimele. Bărbații intrau în conturile de WhatsApp […]
Acum 4 ore
11:30
Uniunea Europeană ia în considerare măsuri mai dure față de Belgia, care se opune ideii de a oferi Ucrainei un „credit de reparație" din activele rusești înghețate. Oficialii europeni nu exclud posibilitatea de a trece peste Guvernul belgian condus de Bart De Wever, transmite Politico, citat de SafeNews.md Problema a apărut pentru că Belgia deține […]
11:20
LIVE | Briefing susținut de deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – 11 decembrie 2025 # SafeNews
LIVE | Briefing susținut de deputații Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – 11 decembrie 2025
11:10
Ce amendă a primit un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h: „N-am mai văzut așa ceva” # SafeNews
Un tânăr șofer în vârstă de 19 ani din Łódź a fost amendat cu 50 de zloți (aproximativ 12 euro) după ce a depășit limita de viteză cu doar 1 km/h într-o zonă urbană, informează SafeNews.md cu referire la Onet. Incidentul a avut loc pe 27 noiembrie, într-o zonă cu limită de 50 km/h, când […]
11:00
Fiscul sancționează activitățile economice ilicite: peste 600.000 de lei amenzi aplicate în noiembrie # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a înregistrat în luna noiembrie 2025 un număr de 369 de cazuri de desfășurare a activităților economice ilicite, aplicând amenzi în valoare totală de 634.000 de lei. Cele mai frecvente încălcări au fost în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestarea de servicii și transportul de pasageri în regim […]
10:30
Transportul, serviciile publice și aeroporturile din Portugalia vor fi afectate joi de o grevă generală — prima din ultimii 12 ani. Sindicaliștii protestează împotriva reformei guvernamentale a pieței muncii, acuzând autoritățile că încalcă drepturile angajaților, în timp ce oficialii susțin că schimbările vor face piața mai flexibilă, scrie IPN. Principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor vizează reducerea perioadei […]
10:30
Una dintre cele mai mari instalații de producție chimică din Rusia, atacată. Ce raportează autoritățile rusești # SafeNews
Un atac cu drone a provocat un incendiu de amploare la o uzină chimică din orașul rus Veliki Novgorod în noaptea de 11 decembrie, potrivit autorităților regionale și mai multor canale Telegram de monitorizare. Publicările locale au relatat că PJSC Acron – una dintre cele mai mari instalații de producție chimică din Rusia – a […]
Acum 6 ore
10:00
Înjunghiat lângă stadion: Bărbat condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor în Chișinău # SafeNews
Un bărbat a fost condamnat recent la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de tentativă de omor, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc în noaptea de 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru". În stare de […]
09:50
Traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt va fi restricționat sâmbătă, 13 decembrie, din cauza desfășurării Maratonului de Crăciun, ediția 2025. Circulația transportului va fi sistată între orele 06:00 și 15:00 pe tronsonul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. Alexandr Pușkin, iar între orele 09:00 și […]
09:40
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) intervin în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Conform datelor oficiale, focul a cuprins ruberoidul de pe acoperișul blocului situat pe bulevardul Renașterii Naționale 6. […]
09:30
Un Rolls-Royce înregistrat în Arabia Saudită, evaluat la aproape 250.000 de lire sterline, a fost ridicat din Grosvenor Square, în Mayfair, după ce Consiliul Local a decis să combată parcările ilegale. Westminster City Council (WCC) a precizat că ridică vehiculele parcat ilegal în zonă în urma plângerilor locuitorilor privind comportamentul oaspeților hotelului Chancery Rosewood, relatează […]
09:30
ULTIMA ORĂ | Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru pentru discuții pe parcursul european al Moldovei # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru, țara care va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor fi […]
09:30
FLASH | PCCOCS trimite în judecată patru companii și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri în SUA # SafeNews
FLASH | PCCOCS trimite în judecată patru companii și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri în SUA
09:20
Aglomerație la frontieră: peste 46.000 de persoane au traversat granița în ultimele 24 de ore # SafeNews
Punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost intens circulate în ultimele 24 de ore, înregistrând un total de 46.419 traversări. Cea mai mare parte a traficului s-a concentrat la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 13.310 persoane, urmat de punctele de frontieră Leușeni (5.794), Sculeni (4.781), Palanca (4.255) și Otaci (3.936). Autoritățile au refuzat intrarea […]
09:10
VIDEO | PLDM solicită pedepse cu până la 25 de ani pentru acțiuni ce subminează statul: „Fără mecanism penal, Moldova rămâne vulnerabilă la scheme și contracte netransparente” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a transmis un mesaj public în care descrie situația economică a Republicii Moldova drept „una dintre cele mai profunde crize economice și instituționale din istoria sa recentă". El a subliniat că majorarea tarifelor la energie și inflația acumulată de 66% între 2021 și 2024 au dus la „sărăcie accelerată, falimentul întreprinderilor, […]
09:00
Boicot la Viena: O altă țară renunță la Eurovision 2026 ”Nu există nicio pace sau bucurie legată de acest concurs” # SafeNews
Islanda a anunțat că se retrage de la ediția din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, ca urmare a deciziei Israelului de a participa. Stefan Eiriksson, directorul general al postului RÚV, a declarat pentru BBC: „Nu există nicio pace sau bucurie legată de acest concurs în situația actuală. Pe această bază, […]
09:00
Pe 11 decembrie 2025, euro și dolarul au înregistrat noi aprecieri față de leul moldovenesc, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei (BNM). Astfel, un euro este cotat la 18,81 lei, iar un dolar american la 17,03 lei. Totodată, hrivna ucraineană se tranzacționează la 0,40 lei, iar leul românesc la 3,89 lei. Creșterea […]
08:50
Concursul pentru două funcții în Colegiul disciplinar al judecătorilor, prelungit până în ianuarie 2026 # SafeNews
Ministerul Justiției anunță prelungirea concursului pentru selectarea a doi reprezentanți ai societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor. Decizia vine în baza regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 91/2016 și are scopul de a oferi mai mult timp candidaților eligibili să depună dosarele. Concursul va cuprinde trei etape: examinarea și evaluarea dosarelor, verificarea integrității […]
08:40
„Un semn de plecare”: Ala Nemerenco vorbește despre momentul în care a înțeles că nu va rămâne în funcție # SafeNews
„Atunci am înțeles că, dacă vine o distincție, deci e cumva un semn de plecare și nu totdeauna lucrurile se spun chiar direct, se spun și printre rânduri" — a declarat fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, care povestește că a intuit că nu va mai face parte din noul Guvern după ce a fost […]
08:30
Armatele europene investesc masiv în tehnologia care transformă puștile clasice în arme antidronă # SafeNews
Armatele europene își intensifică interesul pentru tehnologii menite să transforme armele clasice în sisteme eficiente de doborâre a dronelor, pe fondul creșterii utilizării aparatelor fără pilot în războiul din Ucraina. Un producător israelian de arme, Israel Weapon Industries (IWI), a declarat pentru Business Insider că cel puțin 10 state europene au achiziționat sau și-au exprimat […]
08:30
Teza de licență ar putea fi exclusă din metodele de evaluare universitară, pe fondul utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale în realizarea lucrărilor academice. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a declarat pentru presă că atât elevii, cât și profesorii semnalează dificultăți tot mai mari în identificarea lucrărilor […]
08:20
Meteorologii anunță o zi cu cer predominant noros în toată țara. Maximele termice vor oscila între +5 și +10 grade Celsius, iar până la ora 11:00 rămâne în vigoare Codul Galben de ceață, care reduce vizibilitatea în mai multe regiuni. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla slab, din sectorul sud-vestic, cu o […]
08:10
Descoperirea neaşteptată dintr-un sit arheologic din Anglia care schimbă întreaga teorie a evoluţiei umane # SafeNews
Oamenii de ştiinţă au descoperit cea mai veche dovadă a producerii focului de către oamenii preistorici într-un sit arheologic din comitatul englez Suffolk, sub forma unei vetre construite,
Acum 8 ore
08:00
Programul „EpiC Moldova”, lansat oficial: un nou mecanism de protecție împotriva amenințărilor epidemiologice # SafeNews
Republica Moldova a lansat miercuri, 10 decembrie, Programul „EpiC Moldova”, o inițiativă internațională susținută de Statele Unite ale Americii, menită să consolideze capacitățile de răspuns ale sistemului de sănătate publică. Evenimentul a avut loc la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și a reunit oficiali guvernamentali, experți din domeniul sănătății și reprezentanți ai partenerilor externi. Ministrul […] Articolul Programul „EpiC Moldova”, lansat oficial: un nou mecanism de protecție împotriva amenințărilor epidemiologice apare prima dată în SafeNews.
07:50
Administrația Trump își cumpără propria flotă de avioane pentru expulzarea în masă a imigranților # SafeNews
Departamentul american pentru Securitate Internă (DHS)a anunțat miercuri că își va achiziționa propria flotă de avioane Boeing pentru a putea aplica mai bine politica de expulzare în masă a imigranților fără documente dorită de președintele Donald Trump, scrie AFP. „Aceste aparate vor permite ICE (poliția imigrației, n.r.) să funcționeze mai eficient, în special prin utilizarea […] Articolul Administrația Trump își cumpără propria flotă de avioane pentru expulzarea în masă a imigranților apare prima dată în SafeNews.
07:40
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului” (ONIPM), document ce aduce schimbări semnificative în modul de gestionare a proiectelor de mediu în Republica Moldova. Potrivit proiectului, structura instituției va fi reorganizată pentru a îmbunătăți eficiența administrării fondurilor și […] Articolul Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului va fi reorganizat apare prima dată în SafeNews.
07:30
Zeci de mii de persoane manifestau miercuri seară din nou la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului, pe fondul furiei care se cristalizează în jurul bugetului pentru anul 2026, relatează agențiile AFP, Reuters și Agerpres. Pentru a treia oară în trei săptămâni, manifestanții s-au reunit în Piața Independenței, în fața […] Articolul Zeci de mii de bulgari au cerut în stradă demisia guvernului: „Plecați! Ne-am săturat” apare prima dată în SafeNews.
07:20
Volodimir Zelenski a inițiat demersurile pentru organizarea alegerilor prezidențiale: „Am avut o discuție substanțială” # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a discutat cu deputați din Rada Supremă pe tema organizării alegerilor și așteaptă de-acum aceștia să-i prezinte „opiniile lor”. „Am vorbit astăzi cu reprezentanți ai Radei Supreme a Ucrainei. Am avut o discuție substanțială. Nu voi permite nicio speculație împotriva Ucrainei. Dacă partenerii noștri – inclusiv partenerul […] Articolul Volodimir Zelenski a inițiat demersurile pentru organizarea alegerilor prezidențiale: „Am avut o discuție substanțială” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Moldova avansează spre aderarea la al Doilea Protocol al Convenției de la Haga privind protecția patrimoniului cultural în caz de conflict armat # SafeNews
Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a aprobat miercuri proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Al Doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, document care vizează protecția bunurilor culturale în situații de conflict armat. Al Doilea Protocol extinde și uniformizează măsurile de protecție a patrimoniului cultural în […] Articolul Moldova avansează spre aderarea la al Doilea Protocol al Convenției de la Haga privind protecția patrimoniului cultural în caz de conflict armat apare prima dată în SafeNews.
07:00
Schimbare radicală în politica digitală franceză. Macron pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii „sub 15 sau 16 ani” # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte „să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei” utilizatorilor lor şi să le interzică celor sub „15 sau 16 ani”, printr-un proiect de lege ceva fi depus în parlament la începutul lui 2026, transmite Le Figaro. „Obiectivul este de a depune un text de lege al guvernului […] Articolul Schimbare radicală în politica digitală franceză. Macron pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii „sub 15 sau 16 ani” apare prima dată în SafeNews.
06:50
Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Durlești va deveni, pe 13 decembrie 2025, locul unui moment istoric pentru credincioșii din Republica Moldova. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, aici va avea loc o sărbătoare de mare însemnătate spirituală, dedicată hramului lăcașului de cult. Slujba festivă va fi oficiată de un sobor numeros […] Articolul Moaștele Sfântului Apostol Andrei, vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
06:40
Deconectări de lumină în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # SafeNews
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că astăzi, 11 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Cuza-Vodă 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/9, 19/1 în intervalul de timp între 08:50-13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric bd. Dacia 42, 42/1, 42/3, […] Articolul Deconectări de lumină în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate apare prima dată în SafeNews.
06:30
Furtună în Brazilia. Vântul puternic a lăsat peste 2 milioane de persoane fără electricitate # SafeNews
Vânturile puternice aduse de un ciclon extratropical au lăsat miercuri peste 2 milioane de consumatori fără energie electrică în cea mai mare zonă metropolitană din Brazilia, echivalentul a 35% din totalul clienţilor deserviţi de filiala locală a companiei italiene Enel, informează Reuters. Până la miezul zilei, circa 2,2 milioane de consumatori au fost afectaţi de […] Articolul Furtună în Brazilia. Vântul puternic a lăsat peste 2 milioane de persoane fără electricitate apare prima dată în SafeNews.
06:20
VIDEO | Momentul în care dronele marine ucrainene atacă și avariază un alt petrolier al „flotei fantomă” rusești în Marea Neagră # SafeNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei a folosit drone navale Sea Baby pentru a lovi un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră pe 10 decembrie, avariind grav nava în timp ce aceasta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent. Petrolierul, identificat ca fiind […] Articolul VIDEO | Momentul în care dronele marine ucrainene atacă și avariază un alt petrolier al „flotei fantomă” rusești în Marea Neagră apare prima dată în SafeNews.
06:10
Serviciul 112 și Asociația „AudiViz” au semnat un acord de colaborare care va sprijini persoanele cu dizabilități senzoriale în accesarea numărului unic de urgență. Scopul este îmbunătățirea comunicării și asigurarea unor informații adaptate nevoilor acestora. Parteneriatul prevede realizarea de materiale informative accesibile, inclusiv în limbajul semnelor, și acțiuni de informare pentru utilizarea corectă a numărului […] Articolul Persoanele cu deficiențe senzoriale vor avea acces îmbunătățit la 112 apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:40
Comisia de evaluare verifică integritatea lui Alexandru Machidon și Vasile Plevan. Ce aspecte au fost identificate # SafeNews
Comisia de evaluare a procurorilor a audiat doi procurori în procedura de verificare a integrității. Audierile au avut loc la 10 decembrie 2025 și i-au vizat pe Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție, și pe Procurorul General interimar, Alexandru Machidon. Comisia a analizat date din mai multe instituții, inclusiv ANI, Serviciul Fiscal de Stat, Poliția […] Articolul Comisia de evaluare verifică integritatea lui Alexandru Machidon și Vasile Plevan. Ce aspecte au fost identificate apare prima dată în SafeNews.
17:50
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Masca redevine obligatorie în unele zone # SafeNews
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Numărul îmbolnăvirilor se triplează de la o săptămână la alta și multe spitale spun că nu mai fac față. Cea mai gravă situație este în marile orașe. Barcelona a intrat în stare de alertă și a impus măsuri similare cu cele […] Articolul Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Masca redevine obligatorie în unele zone apare prima dată în SafeNews.
17:40
VIDEO | Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării reafirmă stabilitatea fiscală pentru „Moldova IT Park” până în 2035 # SafeNews
Mediul de afaceri din sectorul IT din Moldova primește o veste importantă: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării confirmă că regimul fiscal aplicabil rezidenților „Moldova IT Park” va fi menținut până în 2035. Această măsură oferă companiilor din parcul IT certitudine și predictibilitate, încurajând investițiile și consolidarea sectorului tehnologic. Ministerul subliniază că menținerea unui cadru fiscal […] Articolul VIDEO | Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării reafirmă stabilitatea fiscală pentru „Moldova IT Park” până în 2035 apare prima dată în SafeNews.
17:30
Rusia a lovit în regiunea Odesa infrastructura energetică, inclusiv în zona conductei Transbalkan ce aduce gaz lichefiat din Grecia # SafeNews
Dronele ruseşti au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, o zonă în care se află mai multe conducte, inclusiv cea care transportă gaz natural lichefiat din Grecia către Ucraina, a anunţat miercuri un oficial ucrainean de rang înalt, relatează Reuters. Mîkola Kolisnik, ministru adjunct al energiei, nu a precizat […] Articolul Rusia a lovit în regiunea Odesa infrastructura energetică, inclusiv în zona conductei Transbalkan ce aduce gaz lichefiat din Grecia apare prima dată în SafeNews.
17:20
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare # SafeNews
Șaizeci și patru de ruși deportați din Statele Unite au primit ordine de recrutare militară la aterizarea în Moscova, pe fondul informațiilor că Kremlinul convoacă rezerviști pentru instruire militară. Grupul, a cărui deportare a fost ordonată de serviciul de imigrare american ICE, ar fi sosit la Moscova cu un zbor din Cairo, unde fusese trimis […] Articolul Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare apare prima dată în SafeNews.
17:10
Premierul a avut o întrevedere cu Șefa interimară a OSCE, tema discuției fiind reintegrarea pașnică a țării, precum și sprijinul pentru cetățenii de pe malul stâng al Nistrului # SafeNews
Reintegrarea pașnică a Republicii Moldova și susținerea oferită locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului au fost principalele teme abordate în cadrul întrevederii dintre Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Șefa interimară a Misiunii OSCE în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann. Premierul Munteanu a apreciat contribuția Misiunii OSCE în promovarea apropierii celor două maluri ale Nistrului și […] Articolul Premierul a avut o întrevedere cu Șefa interimară a OSCE, tema discuției fiind reintegrarea pașnică a țării, precum și sprijinul pentru cetățenii de pe malul stâng al Nistrului apare prima dată în SafeNews.
16:50
DOC | Maia Sandu îl numește pe Dorin Recean emisar special pentru dezvoltare și reziliență # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a domnului Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. În această calitate, Dorin Recean va avea misiunea de a consolida eforturile interinstituționale și multisectoriale ale statului pentru prevenirea și combaterea amenințărilor hibride la adresa securității naționale. Mandatul său include și promovarea […] Articolul DOC | Maia Sandu îl numește pe Dorin Recean emisar special pentru dezvoltare și reziliență apare prima dată în SafeNews.
16:40
Sondaj IMAS: Aproape fiecare al doilea moldovean califică excluderea Partidului Inima Moldovei din alegeri drept „un abuz” # SafeNews
Moldovenii percep negativ decizia Comisiei Electorale Centrale de a exlude din alegerile parlamentare echipa Partidului Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah. Potrivit unui studiu sociologic, realizat de IMAS în noiembrie-decembrie 2025, 46% dintre cetățeni califică decizia CEC drept „un abuz”. Astfel, 46% au declarat că excluderea Inimii Moldovei din alegerile parlamentare a fost o „decizie […] Articolul Sondaj IMAS: Aproape fiecare al doilea moldovean califică excluderea Partidului Inima Moldovei din alegeri drept „un abuz” apare prima dată în SafeNews.
16:30
Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară” # SafeNews
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei, transmite SafeNews.md cu referire la digi24.ro. Rusia intensifică rapid activitatea militară și secretă în regiunea Transnistria din Moldova, într-o […] Articolul Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară” apare prima dată în SafeNews.
