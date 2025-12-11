Guvernul aprobă legea care face achizițiile publice mai transparente

08:10

Oamenii de ştiinţă au descoperit cea mai veche dovadă a producerii focului de către oamenii preistorici într-un sit arheologic din comitatul englez Suffolk, sub forma unei vetre construite, se pare, de neanderthalieni în urmă cu circa 415.000 de ani, ceea ce înseamnă că acest moment-cheie din evoluţia umanităţii s-a petrecut mai devreme decât se credea […]