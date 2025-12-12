3 arme pneumatice nedeclarate, descoperite în bagajul unui pasager pe Aeroportul Internațional Chișinău

12:20

Nouă deținuți, cu vârste între 23 și 35 de ani, sunt bănuiți că au păcălit cel puțin patru persoane, provocând un prejudiciu total de peste 270.000 de lei. Poliția din Chișinău a reușit să destructureze grupul, care acționa chiar din penitenciare, folosind aplicații de mesagerie pentru a înșela victimele. Bărbații intrau în conturile de WhatsApp […]