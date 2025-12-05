Voluntarii – oamenii care aduc lumină acolo unde este nevoie

18:20

Un camion cu prundiș risca să se prăvale astăzi pe drumul de pe malul Nistrului ce leagă municipiul Soroca de satul Trifăuți. Mai mulți oameni au fost antrenați în scoaterea camionului, care din cauza drumului rău și a glodului, se înclinase pe o parte. Traseul acesta este popular în special acum, când drumul dinspre Volovița