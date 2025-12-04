Un colier cu diamante și mulți-mulți bani. Evghenia Guțul cheamă ANI în judecată

10:30

După ce condamnatul fugar Ilan Șor a anunțat că închide toate „proiectele sociale" și nu mai sprijină aleșii locali ai blocului „Pobeda" astăzi, 2 decembrie, primărița de Orhei, Valentina Cociu, a anunțat că renunță la mandat. „Cu mare regret vă anunț. Îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că […]