Astăzi, 3 decembrie 2025, benzina și motorina se ieftinesc – cu un ban și, respectiv, 13 bani

06:10

În prima zi de iarnă calendaristică, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova am putea avea precipitații sub formă de ploaie, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între + 4 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului […] Post-ul Meteo, 1 decembrie 2025: am putea avea ploi, iar valorile termice sunt adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.