Campania „16 zile de activism”: Procuratura trage un nou semnal de alarmă privind violența sexuală

Unul dintre beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru copiii separați de părinți Soroca reușește să inspire prin talentul și dedicarea sa pentru muzică. Este membru al ansamblului vocal al Centrului de Creație din orașul Soroca, unde participă cu entuziasm la repetiții și la activitățile artistice alături de alți copii din comunitate. Repertoriul său este variat, […]