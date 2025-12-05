Astăzi, 5 decembrie 2025, benzina și motorina se mai ieftinesc, cu doi bani și 21 de bani, respectiv
Observatorul de Nord, 5 decembrie 2025 07:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 5 decembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,23 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,12 lei, ceea ce înseamnă o ieftinire cu doi bani
Horoscopul zilei de 5 decembrie 2025. Leii își depășesc temerile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ziua de astăzi îți aduce oportunități de creștere, momente de tandrețe, situații care cer adaptare și ocazii care te provoacă să te cunoști mai bine. Indiferent de zodie, primești o lecție valoroasă care te ajută să evoluezi și să privești înainte cu mai multă încredere. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia
Culmea războiului: rușii își doresc ca un oraș „cucerit" să se numească Putingrad
Tableta de vineri Probabil, când Putin a atacat mișelește Ucraina avea în cap două scenarii, și ambele pozitive și dătătoare de speranță: primul – în două sau trei zile a doua armată a lumii (!!!) va mărșălui pe străzile Kievului (nu întâmplător în rucsacurile primilor ruși uciși în calea spre „victorie" a fost găsită și
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 decembrie, vom avea o zi răcoroasă, dar fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între +1 și +6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza
Cerințe mai stricte de biosecuritate pentru protejarea sectorului avicol – ANSA avertizează fermierii despre riscul ridicat de gripă aviară
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat o întrevedere cu fermierii care cresc și comercializează păsări în Republica Moldova, în contextul agravării situației epidemiologice în Europa, unde continuă să fie raportate focare de gripă aviară, transmite moldpres.md Reprezentanții ANSA, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și producători din sectorul avicol au discutat despre riscurile
De la 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei
Începând cu data de 1 ianuarie 2026, =ndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Modificările sunt incluse în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care a fost aprobat astăzi de către Guvern. Aceasta
Angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza informațiilor operative privind consumul și comercializarea drogurilor, au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, locuitor al raionului, anterior cercetat pentru infracțiuni similare. În timpul percheziției au fost depistate și ridicate droguri de origine vegetală, în valoare
Membrii clubului de dans „Eleganța vârstei" s-au reunit din nou într-o atmosferă caldă, plină de voie bună și mișcare. Activitatea a continuat tradiția momentelor frumoase în care dansul devine o punte între generații, dar și o modalitate de a menține sănătatea fizică și mentală. Participanții au dansat cu entuziasm dansurile deja îndrăgite, care au devenit
Dacă a venit luna decembrie, înseamnă că sărbătorile de iarnă bat deja la ușă, iar în aer începe să se simtă mirosul de brad, lumină și așteptare. Este perioada în care gospodăriile se pregătesc de magie, iar oamenii încep, tradițional, să-și aleagă bradul perfect pentru Crăciun. An de an, prețurile, preferințele și ofertele se schimbă,
Un colier cu diamante și mulți-mulți bani. Evghenia Guțul cheamă ANI în judecată
Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare, a acționat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în judecată. Deținută în penitenciarul 13 din capitală, Guțul nu este de acord cu constatările inspectorului de integritate, care i-ar fi depistat o avere nejustificată de peste 1 milion și 200 de mii de lei. Cererea bașcanei
În prezent, peste 1.200 de specialiști lipsesc în spitale, centre de sănătate și farmacii. Cea mai mare parte a acestui deficit o reprezintă asistenții medicali, pentru care există 847 de posturi neacoperite, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a precizat că la
Peste 1,5 milioane de lei a alocat Ministerul Sănătății pentru ca Spitalul raional Soroca să activeze în condiții optime
Pe parcursul anului 2025 IMSP Spitalul Raional Soroca a beneficiat de susținerea financiară a Ministerului Sănătății pentru realizarea proiectelor, care a oferit crearea condițiilor favorabile de lucru și o infrastructură corespunzătoare fiind o prioritate în dezvoltarea instituției. Lucrările de reparaţie a sălii de ședințe, întrarea și holul instituției, secția de sterilizare și proiectul de
Curs valutar. 4 decembrie 2025: euro crește cu cinci bani, iar dolarul valorează cu trei bani mai puțin
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 76 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american are valoarea de 16 lei și 94 de bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de
Unu din cinci copii din clasa 1, din Republica Moldova, suferă de greutate în exces
Potrivit datelor din runda a 6-a a Studiului COSI Moldova, în Republica Moldova, 1 din 5 copii din clasa a I-a suferă de greutate în exces. Deși acest nivel este mai scăzut decât media europeană, unde 1 din 4 copii au suprapondere, tendința națională rămâne una îngrijorătoare, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Rezultatele arată
Benzina și motorina continuă să se ieftinească – astăzi, 4 decembrie 2025, cu un ban și, respectiv, 20 de bani
Pentru ziua de astăzi, 4 decembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,25 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,33 lei, ceea ce înseamnă o ieftinire cu
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ziua de astăzi îți aduce oportunități de creștere, vindecare și transformare, indiferent de zodie. Unele zodii vor simți nevoia de introspecție, altele de acțiune, însă toate zodiile sunt conduse spre o versiune mai autentică și mai puternică. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19
Moldovenii care decid să se reîntoarcă acasă vor putea să-și repatrieze bunurile, în special automobilul
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ a anunțat că a înregistrat un proiect de lege prin care vor fi extinse criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, pentru ca mai mulți cetățeni moldoveni, care aleg să se întoarcă acasă, să poată să-și repatrieze bunurile, inclusiv automobilele personale, comunică moldpres.md. În cadrul unei conferințe de
În anul 2026 NU vom mai primi compensații în factură pentru energia electrică
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că Guvernul nu prevede ompensații în factură pentru energia electrică, dar se va concntra pe compensații monetare pentru căldură. Vă reamintim că, în anul acesta, 2025, Guvernul a compensat primii 110 kWh de energie electrică consumați lunar de fiecare gospodărie din Republica Moldova. Astfel, primii
Meteo, 4 decembrie 2025: vom avea puțină ploaie și temperaturi adecvate perioadei
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, sunt posibile ploi de scurtă durată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +6 până la +9 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 25 la sută, umiditatea aerului va
Percheziții anticorupție la Penitenciarul nr. 6 din Soroca: un șef de secție, reținut pentru 72 de ore
Ofițerii CNA și procurorii din Bălți au descins astăzi la Penitenciarul nr. 6 Soroca, unde un șef de secție este bănuit că ar fi cerut și primit bani de la soția unui deținut pentru a facilita introducerea unor obiecte interzise în instituția de detenție. Perchezițiile, efectuate în prima parte a zilei, vizează conducerea penitenciarului, un
„Trecutul modelat" – elevii au transformat istoria în artă, în cadrul Săptămânii Socioumaniste
În cadrul Săptămânii Socioumaniste, elevii Liceului Teoretic „C. Stere", au demonstrat că istoria poate prinde viață atunci când este înțeleasă prin creativitate și explorare. Expoziția „Trecutul modelat. Expoziție de proiecte istorice" a reunit zeci de machete și proiecte tematice realizate de copii în cadrul orelor de istorie. Produsele expuse sunt rezultatul activităților de educație transdisciplinară,
„Toți diferiți, toți egali"
ONG „Razele Viitorului” a desfășurat astăzi o activitate cu genericul „Toți diferiți, toți egali”, un eveniment dedicat promovării incluziunii, toleranței și respectului reciproc între copii și tineri. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța”, contribuind la crearea unui spațiu educativ și creativ pentru participanți. Organizatorii au exprimat […] Post-ul „Toți diferiți, toți egali” – activitate dedicată incluziunii, organizată de ONG „Razele Viitorului” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Celebrul deja cor BELCANTO, de la Școala de Arte „Eugeniu Coca” din municipiul Soroca, urmează să participe la Concursul Internațional „Alfrēds Feil”, pentru tinerii cântăreți de muzică populară. Discipolii doamnei Ludmila Samarin vor evolua alături de tineri artiști și colective din Letonia, Lituania, Slovacia, Bulgaria, Kazahstan, Ucraina, Polonia, Japonia și China. Vă ținem pumnii, corul […] Post-ul Să ținem pumnii, corului BELCANTO și dirijoarei Ludmila Samarin! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dronă prăbușită la Sângerei, cărată cu motoblocul: Seamănă cu aparatul găsit la Florești # Observatorul de Nord
Alertă la Pepeni, Sîngerei. Primarul localității, Oleg Cernei, a anunțat pe Facebook că a fost găsită o dronă. Potrivit imaginilor, aparatul a fost cărat în sat cu motocultorul, transmite htv8.md Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a Armatei Naționale, Ala Diaconu, ne-a comunicat că poliția va reveni cu informații la subiect. Post-ul Dronă prăbușită la Sângerei, cărată cu motoblocul: Seamănă cu aparatul găsit la Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
Revedere care înduioșează! Irina Rimes față-n față cu prima învățătoare: „Spuneam că vom face concerte mari cu Irina” # Observatorul de Nord
Invitată la un post de televiziune român, artista momentului, Irina Rimes a avut parte de o surpriză care a dus-o direct înapoi în copilărie: reîntâlnirea cu învățătoarea ei din clasele primare, Efimia Capcelea, pe care o numește cu drag „Nana Finia”. Deși obișnuită cu camerele și cu lumina reflectoarelor, Irina a mărturisit încă de la […] Post-ul Revedere care înduioșează! Irina Rimes față-n față cu prima învățătoare: „Spuneam că vom face concerte mari cu Irina” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Campania „16 zile de activism”: Procuratura trage un nou semnal de alarmă privind violența sexuală # Observatorul de Nord
În cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen” Procuratura continuă să atragă atenția publicului asupra cazurilor de violență sexuală, abuz și exploatare a minorilor și să promoveze dreptul fiecărei persoane la protecție, siguranță și respect, informează procuratura.md În acest context, Procuratura informează că, printr-o sentință recentă a unei instanțe din centrul țării, […] Post-ul Campania „16 zile de activism”: Procuratura trage un nou semnal de alarmă privind violența sexuală apare prima dată în Observatorul de Nord.
Orașul Drochia va beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități # Observatorul de Nord
Acest lucru va fi posibil datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană, de care a beneficiat orașul Drochia, la fel ca și alte cinci orașe – Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir. Întreprinderile municipale din aceste localități au recepționat utilaje specializate în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, […] Post-ul Orașul Drochia va beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, nu exclude că instituția pe care o conduce ar putea să examineze posibilitatea introducerii unor restricții sau chiar a unei interdicții asupra utilizării artificiilor și petardelor. Cauza? Efectele nocive asupra faunei, mediului și sănătății publice. Conform oficialului, „instituția lucrează la identificarea unui mecanism de reglementare „echilibrat și eficient”. Vă reamintim că, […] Post-ul Utilizarea artificiilor și petardelor: între restricții și interdicții apare prima dată în Observatorul de Nord.
Emilian Crețu se vrea primar de Orhei! „Dacă sunt alegeri noi, eu candidez! E aproape de Negureni” # Observatorul de Nord
După ce primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție, actorul și influencerul, căruia Maia Sandu i-ar fi propus fotoliu de deputat, Emilian Crețu a spus că vrea să vină el la cârma orașului, informează cancan.md Mai în glumă, mai în serios, acesta a spus că îl avantajează locația, întrucât este aproape de satul […] Post-ul Emilian Crețu se vrea primar de Orhei! „Dacă sunt alegeri noi, eu candidez! E aproape de Negureni” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Asociația „Iubire și Încredere” din Iași a adus pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” o seară în care întreaga sală a vibrat la unison cu armoniile corale extraordinare ale participanților. Cei prezenți la Gala Festivalului-Concurs Coral pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, ediția a XII-a: Emoție, Artă și Excelență! au trăit împreună momente pline de sensibilitate, energie […] Post-ul Corul BELCANTO – inspirație, emoție și bucurie! apare prima dată în Observatorul de Nord.
A fost stabilită valoarea compensațiilor la căldură: minimum – 500 de lei și maximum – 1.000 de lei # Observatorul de Nord
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece 2025-2026. Ca și în sezonul precedent, compensația va fi acordată ca plată monetară. Suma va fi transferată pe cardul bancar sau va putea fi ridicată de la orice oficiu poștal din țară, doar cu prezentarea buletinului […] Post-ul A fost stabilită valoarea compensațiilor la căldură: minimum – 500 de lei și maximum – 1.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cu sprijinul Uniunii Europene, familiile din Republica Moldova vor continua să beneficieze de compensații la energia electrică # Observatorul de Nord
În luna februarie a acestui an a fost lansat Programul de oferire a compensațiilor la energia electrică, iar guvernul a decis, astăzi, că familiile din Republica Moldova vor beneficia de aceste compensații din oficiu, în factură, fără a fi nevoie de anumite acțiuni din partea consumatorilor. Astfel, de aceste compensații vor beneficia circa 1.200.000 de […] Post-ul Cu sprijinul Uniunii Europene, familiile din Republica Moldova vor continua să beneficieze de compensații la energia electrică apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tumoră rară operată cu succes la Institutul de Urgență. O tânără, salvată printr-o intervenție minim invazivă # Observatorul de Nord
O tânără, angajată în sistemul medical, a primit o nouă șansă la viață după ce o formațiune tumorală mediastinală rară i-a fost operată de medicii de la Institutul de Medicină Urgentă, comunică moldpres.md Potrivit IMU, formațiunea tumorală, de aproximativ 4×2 cm, a fost identificată prin tomografie computerizată cu substanță de contrast. Conform specialiștilor din cadrul […] Post-ul Tumoră rară operată cu succes la Institutul de Urgență. O tânără, salvată printr-o intervenție minim invazivă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a fost una constructivă și…nimic mai mult # Observatorul de Nord
Principalul rezultat al întâlnirii de la Moscova, dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a fost „discuția constructivă și disponibilitatea părților de a-și continua eforturile”, vorba consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov. Referitor la problema celor 19 la sută din teritoriile ocupate de Federația Rusă în Ucraina nu a fost găsită nici […] Post-ul Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a fost una constructivă și…nimic mai mult apare prima dată în Observatorul de Nord.
Concursul ,,Descoperă orașul tău” a fost câștigat de elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” # Observatorul de Nord
Cu scopul de promovare a locurilor turistice din municipiul Soroca, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, îndeplinirea activităților din Planul de acțiuni pentru tineret în anul 2025 și petrecerea cu folos a timpului liber, Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca, în comun cu Instituția Publică Centrul Raional pentru Tineret din Soroca […] Post-ul Concursul ,,Descoperă orașul tău” a fost câștigat de elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” apare prima dată în Observatorul de Nord.
„ADALVA” SRL recheamă de la consumatori ouăle de găină, cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. Motivul rechemării produselor: Depistate de reziduuri de medicamente de uz veterinar, antibioticul Salinomicin, din […] Post-ul „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori ouăle de găină, cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 3 decembrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul valorează cu cinci bani mai mult # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 3 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 97 bani, cu 5 bani mai mult. Leul românesc va avea valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 3 decembrie 2025: euro crește cu trei bani, iar dolarul valorează cu cinci bani mai mult apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Luna în conjuncție cu Uranus poate aduce surprize. Luna în trigon cu Pluto este perfectă pentru explorarea emoțiilor și schimbare pe termen lung. Nimic nu va fi lăsat la voia întâmplării astăzi, mai ales că emoțiile sunt la cote maxime. La fiecare nativ în parte vor fi atât probleme cât și situații care îi vor […] Post-ul Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dan Perciun: Cu cât mai mică este școala, „cu atât mai proaste tind să fie” rezultatele elevilor la examene # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun a informat că, Gimnaziile din Republica Moldova care au cumulativ sub 35 de elevi în clasele a V-IX-a vor fi reorganizate în școli primare, școlile primare cu mai puțin de 30 de elevi vor fi transformate în școli primare-grădinițe, iar școlile primare-grădinițe cu […] Post-ul Dan Perciun: Cu cât mai mică este școala, „cu atât mai proaste tind să fie” rezultatele elevilor la examene apare prima dată în Observatorul de Nord.
Succes incontestabil al elevilor Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu” # Observatorul de Nord
Recent, un grup de elevi talentați ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca însoțiți de profesorii lor au participat la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, desfășurat în orașul Piatra-Neamț. Aceast concurs, ajuns la cea de-a XXXIV-a ediție, reunește anual tineri muzicieni oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra măiestria artistică în fața unui […] Post-ul Succes incontestabil al elevilor Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, 3 decembrie 2025, benzina și motorina se ieftinesc – cu un ban și, respectiv, 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 3 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 1 ban, iar motorina cu 13 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 26 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste […] Post-ul Astăzi, 3 decembrie 2025, benzina și motorina se ieftinesc – cu un ban și, respectiv, 13 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 3 decembrie 2025: vreme posomorâtă și sunt posibile ploi de scurtă durată # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 3 decembrie 2025, conform prognozelor metorologilor vom avea vreme închisă și sunt posibile ploi de scurtă durată, pe arii extinse. Temperatura aerului se va încadra între +5 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar […] Post-ul Meteo, 3 decembrie 2025: vreme posomorâtă și sunt posibile ploi de scurtă durată apare prima dată în Observatorul de Nord.
Operațiune de salvare pe drumul „nimănui” dintre Soroca și Trifăuți: un camion risca să se prăvale / VIDEO # Observatorul de Nord
Un camion cu prundiș risca să se prăvale astăzi pe drumul de pe malul Nistrului ce leagă municipiul Soroca de satul Trifăuți. Mai mulți oameni au fost antrenați în scoaterea camionului, care din cauza drumului rău și a glodului, se înclinase pe o parte. Traseul acesta este popular în special acum, când drumul dinspre Volovița […] Post-ul Operațiune de salvare pe drumul „nimănui” dintre Soroca și Trifăuți: un camion risca să se prăvale / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Simfonia Toamnei” – spectacolul care a umplut Centrul „Speranța” de lumină și emoție # Observatorul de Nord
Recent, în inima Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța”, toamna și-a deschis brațele într-un spectacol de lumină, culoare și emoție – „Simfonia Toamnei”. Frunzele parcă au dansat odată cu copiii, iar fiecare moment artistic a devenit un petic de aur pe harta amintirilor acestui sfârșit de noiembrie. Cu palmele tremurând de emoție, dar […] Post-ul „Simfonia Toamnei” – spectacolul care a umplut Centrul „Speranța” de lumină și emoție apare prima dată în Observatorul de Nord.
CSM a aprobat suspendarea din funcție judecătorului Ghenadie Tocaiuc. Magistratul a fost implicat recent într-un scandal # Observatorul de Nord
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat în ședința din 2 decembrie suspendarea din funcție a unui judecător, transmite zdg.md. Conform unor surse ale Ziarului de Gardă, judecătorul suspendat din funcție este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei magistrați, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat […] Post-ul CSM a aprobat suspendarea din funcție judecătorului Ghenadie Tocaiuc. Magistratul a fost implicat recent într-un scandal apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un șofer din Soroca a băut „o bere”, a urcat la volan și a provocat un accident # Observatorul de Nord
Un șofer din Soroca a ajuns în fața instanței după ce, la mijlocul lunii noiembrie, a urcat la volan în stare de ebrietate și a tamponat un alt automobil în timpul unei manevre imprudente. Șoferul a ignorat regula de bază a traficului – nu conduci după ce ai consumat alcool. Testul Drager a indicat 0,25 […] Post-ul Un șofer din Soroca a băut „o bere”, a urcat la volan și a provocat un accident apare prima dată în Observatorul de Nord.
Micuții actori au încântat publicul la concertul „Simfonia Toamnei” organizat de Centrul de Creație „Speranța” # Observatorul de Nord
Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța” a găzduit un nou eveniment cultural de excepție — concertul „Simfonia Toamnei”, în cadrul căruia cei mai mici artiști ai cercului „Micul Actor”, grupa I, au urcat pentru prima dată pe scenă cu momentul artistic „Glosa”. Protagoniștii au fost elevii clasei I-F de la IP Liceul Teoretic […] Post-ul Micuții actori au încântat publicul la concertul „Simfonia Toamnei” organizat de Centrul de Creație „Speranța” apare prima dată în Observatorul de Nord.
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova atrage atenția asupra unui alt caz grav de violență descoperit în acest an – un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al propriei mame, care activa în […] Post-ul Un tânăr de 23 de ani a fost trimis în judecată pentru că și-a omorât mama apare prima dată în Observatorul de Nord.
Doi tineri din Soroca, de 20 și 22 de an, care au ucis cu bestialitate un bărbat din Ocolina, acum urmează să-și afle pedeapsa # Observatorul de Nord
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a doi tineri de 20 și 22 de ani, acuzați de comiterea unui omor cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, în noaptea de 14 septembrie 2025, informează stiripesurse.md Potrivit materialelor din dosar, inculpații au mers pe timp de noapte la domiciliul […] Post-ul Doi tineri din Soroca, de 20 și 22 de an, care au ucis cu bestialitate un bărbat din Ocolina, acum urmează să-și afle pedeapsa apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor a doua zi din decembrie va fi una posomorâtă, fără precipitații și cu valori termice specifice perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +4 și +6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 92 procente, iar […] Post-ul Meteo, 2 decembrie 2025: zi posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
