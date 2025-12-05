Cerințe mai stricte de biosecuritate pentru protejarea sectorului avicol – ANSA avertizează fermierii despre riscul ridicat de gripă aviară

13:30

Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a doi tineri de 20 și 22 de ani, acuzați de comiterea unui omor cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, în noaptea de 14 septembrie 2025, informează stiripesurse.md Potrivit materialelor din dosar, inculpații au mers pe timp de noapte la domiciliul