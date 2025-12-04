Meteo, 4 decembrie 2025: vom avea puțină ploaie și temperaturi adecvate perioadei

00:10

Două surori cu un destin dureros au nevoie de ajutorul oamenilor. Fetele au rămas orfane, după ce mama lor a decedat, iar tatăl le-a părăsit. Toată afecțiunea și grija de care au nevoie le oferă bunelul lor – Moș Nicolae, singura persoană apropiată care le mai rămâne (Foto: Captură ecran). Într-o casă veche și cu […] Post-ul Dragoste în ciuda lipsurilor: Povestea unui bunel care crește două nepoțele singur apare prima dată în Observatorul de Nord.