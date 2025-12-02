Meteo, 3 decembrie 2025: vreme posomorâtă și sunt posibile ploi de scurtă durată
Observatorul de Nord, 3 decembrie 2025 00:30
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 3 decembrie 2025, conform prognozelor metorologilor vom avea vreme închisă și sunt posibile ploi de scurtă durată, pe arii extinse. Temperatura aerului se va încadra între +5 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar […] Post-ul Meteo, 3 decembrie 2025: vreme posomorâtă și sunt posibile ploi de scurtă durată apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
00:30
Meteo, 3 decembrie 2025: vreme posomorâtă și sunt posibile ploi de scurtă durată # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 3 decembrie 2025, conform prognozelor metorologilor vom avea vreme închisă și sunt posibile ploi de scurtă durată, pe arii extinse. Temperatura aerului se va încadra între +5 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 84 procente, iar […] Post-ul Meteo, 3 decembrie 2025: vreme posomorâtă și sunt posibile ploi de scurtă durată apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
18:20
Operațiune de salvare pe drumul „nimănui” dintre Soroca și Trifăuți: un camion risca să se prăvale / VIDEO # Observatorul de Nord
Un camion cu prundiș risca să se prăvale astăzi pe drumul de pe malul Nistrului ce leagă municipiul Soroca de satul Trifăuți. Mai mulți oameni au fost antrenați în scoaterea camionului, care din cauza drumului rău și a glodului, se înclinase pe o parte. Traseul acesta este popular în special acum, când drumul dinspre Volovița […] Post-ul Operațiune de salvare pe drumul „nimănui” dintre Soroca și Trifăuți: un camion risca să se prăvale / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:40
„Simfonia Toamnei” – spectacolul care a umplut Centrul „Speranța” de lumină și emoție # Observatorul de Nord
Recent, în inima Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța”, toamna și-a deschis brațele într-un spectacol de lumină, culoare și emoție – „Simfonia Toamnei”. Frunzele parcă au dansat odată cu copiii, iar fiecare moment artistic a devenit un petic de aur pe harta amintirilor acestui sfârșit de noiembrie. Cu palmele tremurând de emoție, dar […] Post-ul „Simfonia Toamnei” – spectacolul care a umplut Centrul „Speranța” de lumină și emoție apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
14:50
CSM a aprobat suspendarea din funcție judecătorului Ghenadie Tocaiuc. Magistratul a fost implicat recent într-un scandal # Observatorul de Nord
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat în ședința din 2 decembrie suspendarea din funcție a unui judecător, transmite zdg.md. Conform unor surse ale Ziarului de Gardă, judecătorul suspendat din funcție este Ghenadie Tocaiuc, care acum câteva săptămâni ar fi fost printre cei trei magistrați, care în stare de ebrietate ar fi agresat un angajat […] Post-ul CSM a aprobat suspendarea din funcție judecătorului Ghenadie Tocaiuc. Magistratul a fost implicat recent într-un scandal apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Un șofer din Soroca a băut „o bere”, a urcat la volan și a provocat un accident # Observatorul de Nord
Un șofer din Soroca a ajuns în fața instanței după ce, la mijlocul lunii noiembrie, a urcat la volan în stare de ebrietate și a tamponat un alt automobil în timpul unei manevre imprudente. Șoferul a ignorat regula de bază a traficului – nu conduci după ce ai consumat alcool. Testul Drager a indicat 0,25 […] Post-ul Un șofer din Soroca a băut „o bere”, a urcat la volan și a provocat un accident apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Micuții actori au încântat publicul la concertul „Simfonia Toamnei” organizat de Centrul de Creație „Speranța” # Observatorul de Nord
Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța” a găzduit un nou eveniment cultural de excepție — concertul „Simfonia Toamnei”, în cadrul căruia cei mai mici artiști ai cercului „Micul Actor”, grupa I, au urcat pentru prima dată pe scenă cu momentul artistic „Glosa”. Protagoniștii au fost elevii clasei I-F de la IP Liceul Teoretic […] Post-ul Micuții actori au încântat publicul la concertul „Simfonia Toamnei” organizat de Centrul de Creație „Speranța” apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova atrage atenția asupra unui alt caz grav de violență descoperit în acest an – un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al propriei mame, care activa în […] Post-ul Un tânăr de 23 de ani a fost trimis în judecată pentru că și-a omorât mama apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Doi tineri din Soroca, de 20 și 22 de an, care au ucis cu bestialitate un bărbat din Ocolina, acum urmează să-și afle pedeapsa # Observatorul de Nord
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a doi tineri de 20 și 22 de ani, acuzați de comiterea unui omor cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, în noaptea de 14 septembrie 2025, informează stiripesurse.md Potrivit materialelor din dosar, inculpații au mers pe timp de noapte la domiciliul […] Post-ul Doi tineri din Soroca, de 20 și 22 de an, care au ucis cu bestialitate un bărbat din Ocolina, acum urmează să-și afle pedeapsa apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
10:30
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor a doua zi din decembrie va fi una posomorâtă, fără precipitații și cu valori termice specifice perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +4 și +6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 92 procente, iar […] Post-ul Meteo, 2 decembrie 2025: zi posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Lansarea cărții care schimbă mentalități și vindecă tăceri – „Cartea pentru fetițe. Ghid despre menstruație” de Lilu Ojovan. # Observatorul de Nord
Pe 29 noiembrie curent, Biblioteca Publică Șuri a devenit mai mult decât un spațiu al lecturii. A devenit un loc al adevărului spus cu blândețe, al curajului cultivat cu răbdare și al educației care vindecă. Lansarea volumului „Cartea pentru fetițe. Ghid despre menstruație” de Lilu Ojovan a fost nu doar un eveniment cultural, ci o […] Post-ul Lansarea cărții care schimbă mentalități și vindecă tăceri – „Cartea pentru fetițe. Ghid despre menstruație” de Lilu Ojovan. apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Oamenii lui Șor încep să părăsească „corabia” – Tatiana Cociu renunță la mandatul de primar al municipiului Orhei # Observatorul de Nord
După ce condamnatul fugar Ilan Șor a anunțat că închide toate „proiectele sociale” și nu mai sprijină aleșii locali ai blocului „Pobeda” astăzi, 2 decembrie, primărița de Orhei, Valentina Cociu, a anunțat că renunță la mandat. „Cu mare regret vă anunț. Îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că […] Post-ul Oamenii lui Șor încep să părăsească „corabia” – Tatiana Cociu renunță la mandatul de primar al municipiului Orhei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Recent, Biblioteca Publică Șuri a făcut un pas esențial spre modernizare și digitalizare, grație unei donații valoroase de 7 calculatoare oferite de compania DRA Draexlmaier Automotive S.R.L., un gest de responsabilitate socială cu impact real în comunitatea locală. Donația a fost realizată cu sprijinul directorului companiei, Guido Meinelt, căruia administrația bibliotecii îi adresează sincere mulțumiri […] Post-ul Biblioteca din satul Șuri face un pas important spre viitorul digital apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Guvernul Republicii Moldova a înăsprit criteriile pentru acordarea compensațiilor la energie și a redus sumele maxime disponibile în acest an. Noile reguli includ verificarea economiilor personale, limitarea consumului și o formulă de evaluare mai strictă a veniturilor, transmite pulsmedia.md. Noile criterii prevăd că persoanele care dețin economii la bancă și obțin venituri din dobânzi pot […] Post-ul Cine primește compensații la căldură – matematica rece a autorităților apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Mai mulți locuitori ai satului Hăsnășenii Mari din raionul Drochia intenționează să organizeze un referendum local, pentru revocarea din funcție a primăriței Angela Moroșan. Grupul de inițiativă care va colecta semnăturile necesare a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală, la 1 decembrie, scrie agora.md Drept motive ale inițierii referendumului, membrii grupului au invocat un […] Post-ul Primărița din Hăsnășenii Mari ar putea fi revocată prin referendum apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
S-a supărat! Condamnatul fugar Ilan Șor închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova # Observatorul de Nord
„Mesia” leneșilor și celor certați cu bunul sim a făcut anunțul acestui sfârșit de an – Ilan Șor închide toate „proiectele sociale” în Republica Moldova. Aceasta nu înseamnă decât eșecul lui Șor, dar…experții punctează că ar fi vorba despre o nouă strategie a Moscovei în războpiul hibrid împotriva Chișinăului. Experții sunt de părerea că „operațiunile […] Post-ul S-a supărat! Condamnatul fugar Ilan Șor închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
„Privighetoarea Nordului” inspiră Chișinăul: soprana drochiană Tamara Balan va preda canto la Beta Kids Community. # Observatorul de Nord
Recent, în municipiul Chișinău s-a desfășurat un eveniment cu impact național – lansarea oficială a Cărții cu sunete „Maria Mirabela”, organizat de Violeta Cerba, fondatoarea Beta Kids Community, în parteneriat cu Librăria „Dorința” și Școala de Muzică „Eugen Doga” din Chisinau. Evenimentul a omagiat creația a doi titani ai culturii naționale: Grigore Vieru și […] Post-ul „Privighetoarea Nordului” inspiră Chișinăul: soprana drochiană Tamara Balan va preda canto la Beta Kids Community. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 2 decembrie 2025: moneda unică europeană s-a scumpit cu doi bani, iar dolarul a scăzut cu opt bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar astăzi, 2 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 68 de bani, cu 2 bani mai mult decât ieri. Dolarul american scade la valoarea de 16 lei și 92 bani, cu 8 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 86 de […] Post-ul Curs valutar, 2 decembrie 2025: moneda unică europeană s-a scumpit cu doi bani, iar dolarul a scăzut cu opt bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, în a doua zi de decembrie, prețul la motorina s-a micșorat cu 12 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 27 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 20 de […] Post-ul Astăzi, 2 decembrie 2025, motorina se ieftinește cu 12 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Educaţia pentru media în şcoli: cum au răstălmăcit propagandiștii declaraţiile ministrului Perciun # Observatorul de Nord
Unele site-uri şi canale de Telegram au atribuit afirmații false ministrului Educaţiei şi cercetării, Dan Perciun. Potrivit acestor surse, autorităţile „transformă lecţiile în şcoli în instrument de control și încorporează propaganda politică chiar la lecții”. În realitate, oficialul se referea la necesitatea de a integra elementele de educație media în disciplinele de bază pentru a combate dezinformarea. Cum […] Post-ul Educaţia pentru media în şcoli: cum au răstălmăcit propagandiștii declaraţiile ministrului Perciun apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Compensații la energia electrică: circa 115 milioane de lei pentru 1,2 milioane de gospodării # Observatorul de Nord
Din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. nGuvernul Republicii Moldova intenționează să ofere compensații la energia electrică pentru toate gospodăriile casnice în luna noiembrie 2025, potrivit notei de fundamentare a unui proiect aflat în lucru. În acest scop vor fi alocați aproximativ 115 milioane de lei pentru circa 1,2 gospodării. Astfel, compensația va acoperi diferența […] Post-ul Compensații la energia electrică: circa 115 milioane de lei pentru 1,2 milioane de gospodării apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Energia nativilor în general este una bună. Aceștia trebuie să facă tot posibilul pentru a găsi o balanță între emoțiile intense și stabilitatea practică. În afaceri, e de preferat ca cei care vor să semneze contracte, să nu o facă mult prea rapid. Introspecțiile nu sunt de evitat în această perioadă. Descoperă ce îți rezervă […] Post-ul Horoscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Linia roșie peste care Ucraina nu va trece în negocierile de pace – retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului # Observatorul de Nord
În Florida au avut loc negocieri dintre Ucraina și SUA privind planul de pace, în cadrul cărora s-a discutat, inclusiv despre „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. Astfel, reprezentanții Ucrainei la negocieri au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă. Or, […] Post-ul Linia roșie peste care Ucraina nu va trece în negocierile de pace – retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
00:10
Inspectorii de mediu din raioanul Soroca, în colaborare cu angajații Inspectoratului de Poliție Soroca, au desfășurat razii de monitorizare și verificare a grupurilor de vânători la iepuri de câmp. Activitățile au avut scopul de a preveni abaterile și de a asigura respectarea cadrului legal în domeniul cinegetic. În urma controalelor efectuate, inspectorii de mediu nu […] Post-ul Razii de control la Soroca: vânătorii respectă regulile cinegetice apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Dragoste în ciuda lipsurilor: Povestea unui bunel care crește două nepoțele singur # Observatorul de Nord
Două surori cu un destin dureros au nevoie de ajutorul oamenilor. Fetele au rămas orfane, după ce mama lor a decedat, iar tatăl le-a părăsit. Toată afecțiunea și grija de care au nevoie le oferă bunelul lor – Moș Nicolae, singura persoană apropiată care le mai rămâne (Foto: Captură ecran). Într-o casă veche și cu […] Post-ul Dragoste în ciuda lipsurilor: Povestea unui bunel care crește două nepoțele singur apare prima dată în Observatorul de Nord.
1 decembrie 2025
17:30
Astăzi, când românii din Țară și de oriunde sărbătoresc Ziua Națională a României, la Soroca au fost organizate mai multe activități de omagiu a acestei zile. Soroca, oraș din care a început Marea Unire atunci la 1918, nu a uitat de faptele înaintașilor. Activitățile au început cu un Te Deum la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”, […] Post-ul Soroca s-a transformat pentru o zi în Capitala Unirii / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Astăzi, la Liceul Teoretic „C. Stere”, elevii și cadrele didactice au celebrat Ziua Națională a Românilor de Pretutindeni, marcând totodată declararea Zilei Portului Național în instituție. Evenimentul a fost marcat printr-o atmosferă festivă, în care elevii au purtat cu mândrie portul tradițional românesc, simbol al identității și culturii naționale. Mesajul sărbătorii a fost unul de […] Post-ul Ziua Națională a Românilor celebrată la Liceul Teoretic „C. Stere” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Mihai Ojog și Gabriel Ojog au câștigat medaliile de aut la Turneul în memoria antrenorilor emeriți Petru Marta și Leonid Stoțchi # Observatorul de Nord
În municipiul Chișinău s-a desfășurat turneul național la lupte libere, lupte feminine și greco-romane „În memoria Antrenorilor Emeriți Petru Marta și Leonid Stoțchi”, ediția 2025, rezervat tineretului U20. La acest turneu au participat doi discipoli ai Școlii Sportive Raionale Soroca, Mihai OJOG (70 kg) și Gabriel OJOG (74 kg) și nu oricum or, […] Post-ul Mihai Ojog și Gabriel Ojog au câștigat medaliile de aut la Turneul în memoria antrenorilor emeriți Petru Marta și Leonid Stoțchi apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 4500 µg /kg, admis 2500 µg /kg). Important!!! Urmare […] Post-ul Ulei de palmier contaminat reținut de inspectorii ANSA apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Ce a pățit șoferul din Soroca, care a ignorat semnalul poliției. A crezut că scapă nepedepsit! # Observatorul de Nord
Un șofer din Soroca a aflat pe propria piele cât de costisitor poate fi să ignori semnalul poliției. În noaptea de 31 octombrie 2025, în jurul orei 01:14, aflat la volanul unui Mercedes, acesta nu a oprit la somația unui echipaj de patrulare aflat… Polițiștii au consemnat incidentul, iar la câteva zile distanță, pe 11 […] Post-ul Ce a pățit șoferul din Soroca, care a ignorat semnalul poliției. A crezut că scapă nepedepsit! apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Unul dintre beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru copiii separați de părinți Soroca reușește să inspire prin talentul și dedicarea sa pentru muzică. Este membru al ansamblului vocal al Centrului de Creație din orașul Soroca, unde participă cu entuziasm la repetiții și la activitățile artistice alături de alți copii din comunitate. Repertoriul său este variat, […] Post-ul Un tânăr din Centrul de plasament Soroca impresionează prin talentul muzical apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Ziua Mondială fără Tutun la Gimnaziul din Sofia: Campania „Nu te lăsa aburit(ă)” în acțiune! # Observatorul de Nord
Pe 21 noiembrie curent, elevii Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia, au participat la o activitate specială dedicată Zilei Mondiale fără Tutun, organizată în cadrul campaniei „Nu te lăsa aburit(ă)”. Scopul acestei Campanii este de a informa tinerii despre riscurile fumatului, inclusiv al țigărilor electronice, și de a promova alegeri sănătoase. Evenimentul a […] Post-ul Ziua Mondială fără Tutun la Gimnaziul din Sofia: Campania „Nu te lăsa aburit(ă)” în acțiune! apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Gimnaziul „Viorel Cantemir” strălucește la SumoBot Challenge Moldova 2025 – Regiunea Nord! # Observatorul de Nord
Pe 22 noiembrie curent, la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Nortek din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, s-a desfășurat o nouă ediție a competiției SumoBot Challenge Moldova 2025 – Regiunea Nord. Evenimentul a adunat peste 120 de elevi din întreaga regiune, transformând Nortek într-un adevărat ring al inovației, creativității și tehnologiei. […] Post-ul Gimnaziul „Viorel Cantemir” strălucește la SumoBot Challenge Moldova 2025 – Regiunea Nord! apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Ecoul Memoriei” – memorie colectivă, o mărturie vie despre destinul familiilor deportate # Observatorul de Nord
Proiectului „Ecoul Memoriei”, implementat prin Programul „Acces la Cultură”, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, este un proiect dedicat memoriei familiilor deportate. În cadrul acestui proiect a fost amenajată o impresionantă expoziție foto – documentară în Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Sofia, în două săli recent renovate, fiind realizat și un film […] Post-ul Ecoul Memoriei” – memorie colectivă, o mărturie vie despre destinul familiilor deportate apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Teatru Forum în Drochia: Tinerii Construiesc Comunități Incluzive prin Participare și Dialog # Observatorul de Nord
În cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova, tinerii din raionul Drochia și din comunitățile învecinate au participat la trei sesiuni consecutive de instruire, dedicate Teatrului Forum – o metodă participativă care aduce în scenă probleme reale și îi implică pe spectatori în găsirea soluțiilor. Coordonarea artistică a procesului a fost realizată de doamna regizoare Istrati Mariana, care […] Post-ul Teatru Forum în Drochia: Tinerii Construiesc Comunități Incluzive prin Participare și Dialog apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
La Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost sărbătorită Ziua Agricultorului / VIDEO # Observatorul de Nord
Cu cânt, dans și multă voie bună așa a fost marcată Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Colegiul este una dintre cele mai vechi instituții din țară cu profil agrar, așa că, a devenit o tradiție, ca în fiecare an, să fie slăvită munca celor care ne […] Post-ul La Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost sărbătorită Ziua Agricultorului / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Apel al unei mame din Soroca, diagnosticată cu mai multe afecțiuni grave: „Suntem într-o situație critică” # Observatorul de Nord
Lesea Nistreanu din Soroca solicită sprijinul oamenilor după ce, în urma unor investigații medicale, a primit mai multe diagnostice severe care necesită intervenții urgente și costisitoare. Potrivit mesajului publicat pe rețelele de socializare, medicii i-au depistat sinuzită avansată și gaimarită, afecțiuni care impun intervenție chirurgicală. Mai grav însă, Lesea a aflat că are și o […] Post-ul Apel al unei mame din Soroca, diagnosticată cu mai multe afecțiuni grave: „Suntem într-o situație critică” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Soroca a găzduit pe 28 noiembrie evenimentul „Soroca Folk Festival 2025”, un proiect muzical dedicat promovării folclorului modern și consolidării legăturilor culturale dintre Soroca și Bistrița, România. Festivalul s-a desfășurat în incinta Palatului de Cultură și a adunat iubitori ai muzicii folk de toate vârstele. Concertul a fost inițiat de Anatol Rudei și Florin Săsărman, […] Post-ul Soroca Folk Festival 2025: O punte muzicală între Soroca și Bistrița / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
În atenția numismaticilor colecționari: astăzi s-a pus în circulație moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere” # Observatorul de Nord
În cadrul seriei numismatice „Personalități”, Banca Națională a Moldovei (BNM) pune în circulație, începând cu astăzi, 1 decembrie 2025, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”. Astfel, BNM a remarcat personalitatea Reginei Maria, figură marcantă în istoria spațiului românesc, cunoscută pentru rolul său determinant în promovarea idealului național și […] Post-ul În atenția numismaticilor colecționari: astăzi s-a pus în circulație moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
„Podul de fier” din Florești, construit acum mai bine de o sută de ani și atribuit unuia dintre inginerii care au lucrat alături de Gustave Eiffel, este în pericol de prăbușire. Dacă altădată pe aici treceau atât autoturisme, cât și vehicule militare, astăzi structura metalică este ruginită și reprezintă un risc real pentru trecători. De […] Post-ul „Podul de fier” de la Florești riscă să cedeze după ani de degradare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Administrația Națională a Drumurilor și Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au semnat un Acord de colaborare # Observatorul de Nord
Documentul a fost semnat de Ștefan Popa, director general al AND, și Anatolie Viniciuc, director al Serviciului 112, confirmând angajamentul comun de a îmbunătăți modul de gestionare a situațiilor de urgență, în sprijinul cetățenilor, transmite andsa.md „Prin această colaborare ne dorim să fim mai aproape de cetățeni, să creștem capacitățile instituționale și să asigurăm intervenții […] Post-ul Administrația Națională a Drumurilor și Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au semnat un Acord de colaborare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost audiat în dosarul denumit generic „Kuliok”, în care este acuzat ex-președintele Igor Dodon. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către procurorul Vitalie Codreanu. Menționăm că Plahotniuc are și statut de învinuit în această cauză penală. TV8 a solicitat informații în acest sens de la procuror, după ce […] Post-ul Vladimir Plahotniuc, audiat în dosarul „Kuliok”: Cum se apără Igor Dodon apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Pe Piața Libertății din Soroca a fost instalat un brad de 16 metri, care a costat 30.000 de lei # Observatorul de Nord
Municipiul Soroca a intrat în febra sărbătorilor de iarnă, iar prima „rândunică” în acest sens este tradiționalul brad care a fost instalat în Piața Libertății din centrul urbei. Cel mai important simbol al sărăbătorilor de iarnă, cu o înălțime de 16 metri, a costat 30.000 de lei și a fost procurat de la […] Post-ul Pe Piața Libertății din Soroca a fost instalat un brad de 16 metri, care a costat 30.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este momentul ca nativii să vadă dincolo de dorințele lor orbitoare. Reușesc să se plaseze într-un loc din care să fie mândri de ce au realizat. Cel mai important este să pună accentul pe sentimente și pe faptul că își doresc totuși o relație de lungă durată. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 1 decembrie 2025: în prima zi de decembrie dolarul costă 17 lei, iar euro este cotat la 19,66 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 1 decembrie 2025, dolarul american costă 17 lei, iar moneda unică europeană este cotată la 19 lei și 66 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna ucraineană – 40 […] Post-ul Curs valutar, 1 decembrie 2025: în prima zi de decembrie dolarul costă 17 lei, iar euro este cotat la 19,66 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 1 decembrie 2025: am putea avea ploi, iar valorile termice sunt adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În prima zi de iarnă calendaristică, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova am putea avea precipitații sub formă de ploaie, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între + 4 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului […] Post-ul Meteo, 1 decembrie 2025: am putea avea ploi, iar valorile termice sunt adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Medic obstetrician-ginecolog – condamnat după decesul unei femei însărcinate. I-a lezat organele vitale în timpul unei intervenții chirurgicale # Observatorul de Nord
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente, informează procuratura.md. Prin […] Post-ul Medic obstetrician-ginecolog – condamnat după decesul unei femei însărcinate. I-a lezat organele vitale în timpul unei intervenții chirurgicale apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
La Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca s-a desfășurat o Serată Aniversară deosebită, ocazionată de împlinirea a 16 ani de la fondarea instituției și de comemorarea a 25 de ani de la trecerea în eternitate a regizorului și actorului Veniamin Apostol, personalitate marcantă a culturii naționale. Programul serii a avut în prim-plan spectacolul „Cămășile Destinului”, o […] Post-ul Teatrul „Veniamin Apostol”: Aniversare și omagiu în aceeași seară / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 decembrie 2025 Zilele noii săptămâni sunt destul de dificile din cauza situațiilor neplăcute în care te vei afla. Indiferent de prognoza meteorologică care se anunță, tu o să te afli mereu în mijlocul naturii. Anumite evenimente care au loc îți dau tot mai multe indicii că ceea ce trăiești nu este […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 decembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Fix ca la Caragiale – cetățeanul turmentat și eterna comedie (electorală): vin, bere și versiuni paralele # Observatorul de Nord
La două luni după alegerile parlamentare, ecourile zilei de vot continuă să răsune prin sălile de judecată și prin conversațiile oamenilor. În timp ce clasa politică se pregătește pentru „rapoarte către alegători”, realitatea din teritoriu arată, cu un umor amar, că ziua votului rămâne un spectacol în sine. Iar unul dintre episoadele recente, ajuns în […] Post-ul Fix ca la Caragiale – cetățeanul turmentat și eterna comedie (electorală): vin, bere și versiuni paralele apare prima dată în Observatorul de Nord.
29 noiembrie 2025
21:00
Riscurile ascunse din spatele tatuajelor. Un nou studiu ridică îngrijorări, ce au descoperit oamenii de știință # Observatorul de Nord
Un nou studiu epidemiologic realizat în Suedia ridică întrebări importante despre legătura dintre tatuaje și riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer de piele. Cercetarea sugerează că persoanele tatuate prezintă un risc cu 29% mai mare de a dezvolta această boală gravă, comparativ cu cei fără tatuaje. Deși concluziile nu demonstrează o […] Post-ul Riscurile ascunse din spatele tatuajelor. Un nou studiu ridică îngrijorări, ce au descoperit oamenii de știință apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.