Doar 27 de martori din 160 în dosarul Plahotniuc. Apărarea acuză favorizarea acuzării și discriminare

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe. Mai mult, principalii martori care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că ar fi fost capul unei grupări criminale care controla toate instituțiile statului, însă anchetatorii refuză să discute cu reprezentanții acestor instituții care putea confirma sau infirma dacă au fost sau nu controlați de Plahotniuc, scrie UNIMEDIA.„Onorată instanță, în primul rând sunt un om care mă declar nevinovat. Sunt aici, în fața noastră, pentru a mă apăra împotriva unor acuzații, dar, ce este important, și pentru a face lumină în frauda bancară, în procesul care deja durează mai mult de zece ani. Eu nu am venit să cer favorul pentru mine. Cer doar o șansă egală și de a-mi demonstra nevinovăția. Și a arătat adevărul prin intermediul probelor acumulate, dar și-a martorilor noi identificați și esențiali pentru a face lumină și a arăta adevărul în frauda bancară”, a declarat Plahotniuc.Fostul lider democrat a declarat că se aștepta ca în fața instanței să fie invitați în calitate de martori ai acuzării demnitari din perioada în care s-a produs frauda bancară și care ar fi executat ordinele lui Plahotniuc. Totuși, spune Plahotniuc, niciunul nu a fost audiat în cadrul ședințelor de judecată.„Eu am fost acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, care a influențat și a controlat, la nivelul de stat, deciziile și acțiunile autorităților, precum legislative, executive, judecătorești, autorități legate sau responsabile de gestionarea domeniului financiar bancar, autorităților interne de supraveghere și comerciale și executive și fără acești martori este imposibil de demonstrat dacă această acuzație este veridică sau nu. Toți acești oameni i-au făcut complicii mei în această acuzație, pe prim-miniștri, unii miniștri de responsabilitate financiară, vorbim de președinții curților judecătorești, care au luat anumite decizii, conducerea BNM, conducere CNPF-ului, i-au făcut complicii mei care au acționat forțat ori benevol, că au executat ordinele mele, dar acuzația nu a venit cu nici cu unul din ei să fie audiați. Păi numai mărturiile lor puteau să arate adevărul ori nu. De ce nu a venit cu nimeni? Absolut cu nimeni. Pe acuzația cea mai principală noi nu avem nici un martor. Și nicio probă nu am auzit să avem înregistrări că eu aș fi ordonat, aș fi spus cuiva, nici unul, pe acuzația principală, nu a fost audiat”, a declarat Vlad Plahotniuc.În aceeași ordine de idei, fostul lider PDM a amintit că în perioada la care se face referire nu ocupa nicio funcție publică, iar guvernarea era una de coaliție, în frunte cu Vlad Filat care îi era rival, respectiv nu i se subordona.„În perioada respectivă, vorbim de anii 2012 și 2013, de când se vorbește, eu nu am avut statut oficial. Și Plahotniuc din 2012-2013 nu e Plahotniuc din 2016-2019. A fost cu tot o altă conjunctură, cu totul alte circumstanțe”, a mai spus Plahotniuc.