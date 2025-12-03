Doar 27 de martori din 160 în dosarul Plahotniuc. Apărarea acuză favorizarea acuzării și discriminare
Instanța a respins aprobarea listei integrale a martorilor apărării în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Din cei peste 160 de persoane propuse să fie chemate la audieri în fața completului, judecătorii au acceptat doar 27. Avocatul Lucian Rogac califică încheierea magistraților drept o „discriminare și o nouă tentativă de dezavantajare a lui Vlad Plahotniuc în construcția apărării”. Magistrații au lăsat fără reacție mențiunea avocaților, scrie UNIMEDIA.Astfel printre cei acceptați să vină în calitate de martori se numără fostul premier Iurie Leancă, foștii deputați Oleg Reidman, Veaceslav Ioniță, fostul secretar general al Guvernului Victor Bodiu, foștii președinți de Parlament, Marian Lupu și Andrian Candu, precum și fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Centrale, Emma Tăbîrță.Lista propusă de apărătorii lui Vlad Plahotniuc este însă mult mai mare în care figurează și alți factori de decizie din perioada 2013 – 2015 din Guvern și Parlament, precum și foști șefi ai celor mai importante structuri financiare.Avocatul Lucian Rogac a denunțat că instanța tratează discriminatoriu această cauză și că acuzarea a fost favorizată în acest proces, în special prin audierea celor aproximativ 50 de martori propuși de procurori.„Am solicitat adăugirea sau completarea martorilor pe care i-am solicitat inițial cu o listă mai extinsă. În instanță am motivat pe deplin necesitatea audierii acestor martori în instanță, or primul capăt de acuzare și cel mai grav adus clientului meu este crearea și conducerea unei organizații criminale. Iar în acest sens, acuzarea nu a adus niciun martor care să demonstreze acest fapt. Nu a fost prezentată nici o probă care să demonstreze acest fapt. Iar în vederea susținerii apărării și demontării acuzațiilor înaintate, am și solicitat audierea anumitor factori de decizie din acea perioadă, 2013-2015, membri ai Parlamentului, Guvernului, CNPF-ului, Băncii Naționale și reprezentanți, factori de decizie din anumite bănci”, a declarat anterior Lucian Rogac.Apărarea a subliniat anterior că „o abordare discriminatorie în cazul stabilirii listei de martori reprezintă o încălcare a principiului unui proces echitabil, cel al transparenței și ridică suspiciuni privind integritatea examinării”.Magistrații nu au comentat până acum afirmațiile avocaților.
