Reorganizare masivă în școli – Peste 70 de instituții cu puțini elevi, vizate de ministerul Educației

Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a decis ca alegerile pentru funcția de bașcan și completarea organelor elective să aibă loc în 22 martie 2026, iar, dacă va fi necesar, al doilea tur se va desfășura pe 5 aprilie 2026. Decizia a fost aprobată cu 15 voturi pentru din totalul celor 28 de deputați prezenți. Stabilirea ... Decizie la Comrat – Adunarea Populară fixează data alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei – Cine sunt favoriții