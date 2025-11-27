Decizie la Comrat – Adunarea Populară fixează data alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei – Cine sunt favoriții
27 noiembrie 2025
Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a decis ca alegerile pentru funcția de bașcan și completarea organelor elective să aibă loc în 22 martie 2026, iar, dacă va fi necesar, al doilea tur se va desfășura pe 5 aprilie 2026. Decizia a fost aprobată cu 15 voturi pentru din totalul celor 28 de deputați prezenți.
Parlamentul a denunțat Acordul privind desființarea Centrului Cultural Rus din Chișinău

Acordul dintre Guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost denunțat. Astfel, Centrul Cultural Rus de la Chișinău va fi închis. Proiectul de lege a fost votat de 57 de deputați. Acordul a fost semnat în anul 1998 la Moscova. În baza lui, Rusia a deschis la Chișinău, 11 ...
Șapte persoane au pierdut cetățenia Republicii Moldova – Decretul semnat de Maia Sandu

Şapte persoane au rămas fără cetăţenia Republicii Moldova după ce s-au „înrolat în forţele armate străine". Un decret în acest sens a fost semnat de preşedintele Maia Sandu joi, 27 noiembrie. Documentul prevede retragerea cetățeniei de la cinci persoane, în baza Constituției și a articolului 23, alineatul (1),litera b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova, care ...
Buget rectificat în Parlament – Mai puțini bani la investiții, mai mulți la salarii, indemnizații și compensații – Deficitul urcă la 18,2 miliarde lei
Veniturile bugetului de stat au fost revizuite în creștere cu 4,3 miliarde de lei, ajungând la 75,8 miliarde de lei. Cheltuielile totale se ridică la 94 de miliarde de lei, ceea ce duce deficitul bugetar la 18,2 miliarde de lei, echivalentul a 5,2% din PIB, potrivit rectificărilor aprobate de Parlament în ședința de astăzi Guvernul ...
Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI -Proiectele propuse spre denunțare votate de Parlament
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în ...
Decizie la Comrat – Adunarea Populară fixează data alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei – Cine sunt favoriții # Politik
Reforma achizițiilor publice trece pe jumătate în Parlament – Critici din opoziție privind impactul asupra businessului local
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care va alinia sistemul național de achiziții publice la standardele Uniunii Europene. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, transpune parțial prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului, având drept obiectiv creșterea transparenței, eficienței și corectitudinii în utilizarea banilor publici. Proiectul introduce praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor, ...
Igor Grosu: Ambasadorul Rusiei nu va fi expulzat, există măsuri mai eficiente

Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul incidentului provocat de șase drone care au survolat spațiul aerian al țării, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești. Grosu a subliniat că există măsuri mai eficiente decât expulzarea, ...
Stoparea executărilor silite a fermierilor întârzie – Ministrul Catlabuga așteaptă opinia ministerului Justiției
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, anunță că instituția pe care o conduce lucrează împreună cu Ministerul Justiției la un mecanism de protecție destinat fermierilor aflați în dificultate și supuși executărilor silite. Potrivit acesteia, proiectul unui act normativ a fost deja transmis Ministerului Justiției, iar ministrul de resort a confirmat că documentul urmează să fie examinată, îmbunătățit ...
Schimbări la vârful BNM – Președintele statului va avea noi atribuții în revocarea conducerii Băncii Centrale
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege care se referă la acest subiect a fost votat în prima lectură de 54 de deputați. Documentul a fost elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional și este promovat de ministerul Finanțelor. ...
Alertă energetică – Transnistria dispune de gaze pentru doar două săptămâni, anunță ministrul Junghietu
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 milioane metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, a declarat ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că mecanismul curent de livrare a gazelor către regiune funcționează în continuare, iar în cazul unei întreruperi poate fi activat mecanismul de sprijin de ...
Criză în agricultură – Parlamentul a refuzat să suplinească Fondul de Subvenționare cu 500 de milioane la solicitarea opoziției
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, a propus plenului Parlamentului o rectificare de buget pentru anul în curs prin care să suplinească Fondul de Subvenționare cu 500 de milioane de lei. Ivanov spune că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte", în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru ...
Yandex Go, amendată cu 776.000 lei pentru refuzul de a oferi date Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a sancționat compania „Ridetech International" BV, operatorul platformei „Yandex Go" și al aplicației „Yandex Pro", pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind activitatea sa pe piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025. Potrivit instituției, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023, companiei i-au ...
Scandal în agricultură – Fermierii acuză Guvernul că-i forțează să se asocieze în Camerele Agricole – Ce spune ministrul Catlabuga
Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar – structura care reunește principalele organizații din sectorul agroalimentar și reprezintă interesele a mii de producători agricoli din Republica Moldova contestă la Curtea Constituțională organizarea și funcționarea Camerelor Agricole, act normativ care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Într-o declarație publică, Consiliul afirmă că legea „încalcă drepturi ...
Dorel Noroc își păstrează funcția – Încă trei ani la conducerea Asociației Băncilor din Moldova
Adunarea Generală a Asociației Băncilor din Moldova (ABM) l-a reconfirmat pe Dorel Noroc în funcția de președinte al organizației, pentru un nou mandat de trei ani. Potrivit Asociației, reconfirmarea în funcție reflectă sprijinul unanim al comunității bancare pentru consolidarea rolului sectorului financiar în economia Republicii Moldova, accelerarea alinierii la standardele europene și avansarea proceselor de ...
Rectificare bugetară – Guvernul alocă 147,6 milioane de lei pentru majorarea salariilor autorităților locale
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Suma realocată, de 147,6 milioane de lei, va fi destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru acoperirea cheltuielilor legate de plățile salariale. Fondurile vor fi utilizate pentru majorarea transferurilor cu destinație generală, asigurând ...
UE va sprijini combaterea salariilor „în plic" în Republica Moldova

Uniunea Europeană va sprijini Republica Moldova în combaterea fenomenului salariilor plătite "în plic", în cadrul unui proiect amplu de modernizare a controalelor de muncă, conceput pentru a alinia practicile naționale la standardele europene. Inițiativa prevede consolidarea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii, modernizarea sistemelor digitale interne, instruirea inspectorilor, precum și schimburi de experiență cu instituțiile ...
Usatîi cere securizarea urgentă a frontierei cu Ucraina, după captura de arme de la vama Albița
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a venit cu mai multe precizări în legătură cu cazul transportului ilegal de armament și muniții depistat săptămâna trecută la frontieră, subliniind că problema reală nu ține de denumirea exactă a armelor, ci de proveniență, traseu și riscurile majore pentru securitatea regională. Usatîi ...
Armele descoperite la vama Albița provin din Rusia – Lilian Carp anunță demisii

Deputatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) și președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că munițiile depistate în noaptea de 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița au fost produse în Rusia, în perioada 2019–2024. În cadrul declarațiilor sale, Carp a precizat că organele de anchetă ...
Grant european pentru IMM-uri – UE investește în energie regenerabilă în Moldova

Republica Moldova va beneficia de un grant de 185 000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului "REC4SMEs", destinat sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț. Proiectul va fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) pe o perioadă de 24 de luni, finanțarea nerambursabilă acoperind 75% din costuri, ...
Ziua judecății pentru Constantin Țuțu – Sentința vine pe 27 ianuarie, fostul deputat se declară nevinovat
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, își va afla sentința pe 27 ianuarie. Astăzi, în cadrul ședinței de judecată, el a avut ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de îmb
Patru candidați au trecut de etapa de preselecție în concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM”, organizat de Agenția Proprietății Publice. În total, au fost depuse opt dosare, însă patru dintre ele au fost respinse. Două au fost eliminate în baza criteriilor prevăzute la punctele 5 și 7 ale Regulamentului, iar alte două au ... Patru candidați rămân în cursa pentru șefia TRACOM – Jumătate dintre dosare, respinse The post Patru candidați rămân în cursa pentru șefia TRACOM – Jumătate dintre dosare, respinse appeared first on Politik.
Consiliul Concurenței a efectuat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații deschise prin Dispoziția Plenului nr. 13 din 29 august 2025. Autoritatea examinează indicii privind o posibilă încălcare a legislației concurențiale, mai exact art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, care interzice refuzul neîntemeiat ... Operator de gaze, sub lupa Consiliului Concurenței – Posibile acțiuni de sabotaj pe piață The post Operator de gaze, sub lupa Consiliului Concurenței – Posibile acțiuni de sabotaj pe piață appeared first on Politik.
Nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor la MAI – Ce relevă un raport al Curții de Conturi # Politik
Subevaluări de aproape 50 de milioane de lei, uzură raportată în exces de peste 95 de milioane de lei, instalații de transmisie contabilizate incorect cu o diferență de 260 de milioane de lei și investiții finale în valoare de 57,6 milioane de lei raportate eronat ca lucrări neterminate – acestea sunt principalele nereguli descoperite de ... Nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor la MAI – Ce relevă un raport al Curții de Conturi The post Nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor la MAI – Ce relevă un raport al Curții de Conturi appeared first on Politik.
LIVE: Deputatul Renato Usatîi face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița # Politik
The post LIVE: Deputatul Renato Usatîi face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița appeared first on Politik.
LIVE: Deputatul Lilan Carp face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița # Politik
The post LIVE: Deputatul Lilan Carp face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița appeared first on Politik.
Ministrul Perciun – Salariile profesorilor și bursele studenților vor fi majorate în 2026, la nivelul inflației # Politik
Salariile profesorilor dar și bursele studenților vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2026, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun după ședința de Guvern Oficialul a precizat că, începutul fiecărui an aduce ajustări salariale, iar domeniul educației nu va face excepție. În acest context, Perciun a amintit că, în ultimii patru ani, salariile cadrelor didactice ... Ministrul Perciun – Salariile profesorilor și bursele studenților vor fi majorate în 2026, la nivelul inflației The post Ministrul Perciun – Salariile profesorilor și bursele studenților vor fi majorate în 2026, la nivelul inflației appeared first on Politik.
PCCOCS – Armele descoperite la Albița au intrat prin contrabandă în Moldova, aduse de un cărăuș din Ucraina – Nu provin din depozite militare # Politik
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a prezentat clarificări în cazul camionului cu armament depistat în punctul de trecere Leușeni-Albița, pe partea română a frontierei. Potrivit instituției, în cadrul dosarului a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar acțiunile de urmărire penală și schimbul de informații sunt în ... PCCOCS – Armele descoperite la Albița au intrat prin contrabandă în Moldova, aduse de un cărăuș din Ucraina – Nu provin din depozite militare The post PCCOCS – Armele descoperite la Albița au intrat prin contrabandă în Moldova, aduse de un cărăuș din Ucraina – Nu provin din depozite militare appeared first on Politik.
Transportul feroviar din Republica Moldova își continuă declinul. În perioada ianuarie–septembrie 2025, Căile Ferate din Moldova au transportat doar 232,7 mii de pasageri, cu 49,2% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Parcursul pasagerilor s-a redus, de asemenea, cu 34,9%, până la 26,1 milioane pasageri-km. ... Căile Ferate din Moldova, în picaj – Traficul de pasageri redus la jumătate The post Căile Ferate din Moldova, în picaj – Traficul de pasageri redus la jumătate appeared first on Politik.
Ucraina a acceptat propunerea de pace înaintată de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei, care durează de aproape patru ani, a declarat marți, 25 noiembrie, un oficial american pentru CBS News. Potrivit acestuia, Kievul a dat acordul asupra planului, rămânând de stabilit doar „detalii minore”. Informația a fost confirmată și de consilierul ucrainean pentru ... Ucraina ar fi agreat planul de pace propus de Donald Trump – Urmează ajustări minore The post Ucraina ar fi agreat planul de pace propus de Donald Trump – Urmează ajustări minore appeared first on Politik.
Sprijin financiar mai mare pentru părinți – Statul majorează indemnizația la naștere în 2026 # Politik
Guvernul Republicii Moldova a propus majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, care va crește cu 536 de lei, de la 21 350 lei în 2025 la 21 886 lei în 2026. Modificarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei nr. 1 a Regulamentului privind modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor ... Sprijin financiar mai mare pentru părinți – Statul majorează indemnizația la naștere în 2026 The post Sprijin financiar mai mare pentru părinți – Statul majorează indemnizația la naștere în 2026 appeared first on Politik.
UE a oferit echipamente moderne pentru șase orașe moldovenești pentru intervenții mai rapide în situații de urgență # Politik
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor beneficia de intervenții mai rapide în situații de urgență, după ce întreprinderile municipale din aceste orașe au primit seturi moderne de utilaje, informează Solidarity Fund PL în Moldova. Echipamentele au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, pentru a ... UE a oferit echipamente moderne pentru șase orașe moldovenești pentru intervenții mai rapide în situații de urgență The post UE a oferit echipamente moderne pentru șase orașe moldovenești pentru intervenții mai rapide în situații de urgență appeared first on Politik.
Gaz lichefiat din SUA, în creștere pe traseul transbalcanic – Moldova devine punct de tranzit # Politik
Capacitatea de transport a gazelor naturale pe „Ruta 1” – coridorul care aduce gaze, inclusiv de origine americană, din Grecia, prin Bulgaria, România și Republica Moldova către Ucraina – a fost rezervată ieri, 24 noiembrie, la un nivel-record pentru luna decembrie 2025. Potrivit ministerului Energiei, licitația a stabilit o rezervare totală de aproximativ 1,3 milioane ... Gaz lichefiat din SUA, în creștere pe traseul transbalcanic – Moldova devine punct de tranzit The post Gaz lichefiat din SUA, în creștere pe traseul transbalcanic – Moldova devine punct de tranzit appeared first on Politik.
Guvernul reduce plafonul la compensațiile la energie de la 1400 lei până la 1000 lei – Vor fi schimbate și criteriile de eligibilitate # Politik
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de ... Guvernul reduce plafonul la compensațiile la energie de la 1400 lei până la 1000 lei – Vor fi schimbate și criteriile de eligibilitate The post Guvernul reduce plafonul la compensațiile la energie de la 1400 lei până la 1000 lei – Vor fi schimbate și criteriile de eligibilitate appeared first on Politik.
PSRM gata să prezinte propuneri la politica fiscală și bugetul de stat pentru anul 2026 – Vrem susținerea economiei și a investițiilor, dar nu creșterea datoriei de stat # Politik
În cadrul unei conferințe de presă, Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a declarat că, în condițiile crizei economice din țară, PSRM este gata să prezinte propuneri privind politica fiscală și bugetul de stat pentru anul 2026, bazate pe susținerea sectorului real al economiei și pe investiții, nu pe creșterea datoriei de stat. ... PSRM gata să prezinte propuneri la politica fiscală și bugetul de stat pentru anul 2026 – Vrem susținerea economiei și a investițiilor, dar nu creșterea datoriei de stat The post PSRM gata să prezinte propuneri la politica fiscală și bugetul de stat pentru anul 2026 – Vrem susținerea economiei și a investițiilor, dar nu creșterea datoriei de stat appeared first on Politik.
ULTIMA ORĂ: CSJ a decis păstrarea judecătorului Vladislav Gribincea în completul de magistrați care examinează dosarul „Kuliok” # Politik
Partea apărării în dosarul în care este vizat fostul șef de stat Igor Dodon a înaintat cerere de recuzare a judecătorului Vladislav Gribincea din completul de judecată de la Curtea Supremă de Justiție. Acest fapt este prevăzut de Încheierea emisă în care a fost decis examinarea aceste solicitări pe 25 noiembrie, ora 14:00. Veaceslav Gribincea ... ULTIMA ORĂ: CSJ a decis păstrarea judecătorului Vladislav Gribincea în completul de magistrați care examinează dosarul „Kuliok” The post ULTIMA ORĂ: CSJ a decis păstrarea judecătorului Vladislav Gribincea în completul de magistrați care examinează dosarul „Kuliok” appeared first on Politik.
Ioniță trage alarma – Statul se împrumută cu miliarde pe intern și plătește dobânzi lunare de 180 de milioane de lei # Politik
Republica Moldova riscă să plătească sute de milioane de lei în plus doar din cauza faptului că Guvernul se împrumută tot mai mult pe piața internă, unde dobânzile sunt de trei ori mai mari decât cele externe. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru ziua.md, în care expertul a explicat cum evoluează datoria publică în ... Ioniță trage alarma – Statul se împrumută cu miliarde pe intern și plătește dobânzi lunare de 180 de milioane de lei The post Ioniță trage alarma – Statul se împrumută cu miliarde pe intern și plătește dobânzi lunare de 180 de milioane de lei appeared first on Politik.
Patronatele cer statului să înființeze Casa Socială a Constructorilor pentru protecția muncitorilor sezonieri # Politik
Patronatele din construcții solicită statului Republicii Moldova să instituie Casa Socială a Constructorilor, un mecanism de sprijin financiar pentru angajații rămași fără venituri în lunile de iarnă. Propunerea vine în contextul exodului forței de muncă și al lipsei garanțiilor sociale într-o industrie marcată de sezonalitate, notează telegraph.md Președintele Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor ... Patronatele cer statului să înființeze Casa Socială a Constructorilor pentru protecția muncitorilor sezonieri The post Patronatele cer statului să înființeze Casa Socială a Constructorilor pentru protecția muncitorilor sezonieri appeared first on Politik.
Republica Moldova se numără printre statele cu cel mai accentuat declin demografic din țările BERD, potrivit noului Transition Report 2025-26, publicat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Documentul arată că Moldova, alături de Bosnia și Herțegovina și Georgia, „a pierdut aproximativ 30% din populație din 1990 încoace, aproape exclusiv din cauza emigrării”. Raportul descrie ... Semnal de alertă de la BERD – Moldova pierde aproape o treime din locuitori The post Semnal de alertă de la BERD – Moldova pierde aproape o treime din locuitori appeared first on Politik.
Poliția confirmă – Drona de la Cuhureştii de Jos, de fabricație rusească, nu transporta explozibil # Politik
Oamenii legii au publicat noi informaţii referitor la drona care s-a prăbușit marţi, 25 noiembrie, pe acoperișul unei locuințe din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Potrivit poliției, aparatul de zbor este de tip Gerbera, de fabricație rusească, iar verificările au stabilit că aceasta nu transporta încărcătură explozivă. Dronele de tip Gerbera pot fi utilizate ... Poliția confirmă – Drona de la Cuhureştii de Jos, de fabricație rusească, nu transporta explozibil The post Poliția confirmă – Drona de la Cuhureştii de Jos, de fabricație rusească, nu transporta explozibil appeared first on Politik.
Inspectorii fiscali și ANTA au intrat pe traseu – Șoferii de taxi din 4 raioane amendați sever # Politik
Mai mulți șoferi de taxi au fost sancționați, în perioada 17–21 noiembrie 2025, în urma controalelor efectuate de inspectorii fiscali împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Verificările au avut loc în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia și au vizat atât prestatorii ocazionali de servicii taxi, cât și pe cei ... Inspectorii fiscali și ANTA au intrat pe traseu – Șoferii de taxi din 4 raioane amendați sever The post Inspectorii fiscali și ANTA au intrat pe traseu – Șoferii de taxi din 4 raioane amendați sever appeared first on Politik.
PAS sesizează CNA privind presupuse ilegalități ale lui Ion Ceban – Primarul: „Acțiune politizată” # Politik
Președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC),Zinaida Popa, a anunțat marți, 25 noiembrie, că a depus o sesizare la Centrul Național Anticorupție (CNA) privind „pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău”. „Un an întreg, banii orașului au fost cheltuiți după bunul plac, fără ... PAS sesizează CNA privind presupuse ilegalități ale lui Ion Ceban – Primarul: „Acțiune politizată” The post PAS sesizează CNA privind presupuse ilegalități ale lui Ion Ceban – Primarul: „Acțiune politizată” appeared first on Politik.
Audieri în Parlament după scandalul TUX – Doar 13 victime confirmate, amploarea reală a fenomenului rămâne necunoscută # Politik
Deputatul Dorian Istrati a declarat, în cadrul audierilor publice privind fraudele comise prin platforme online de presupuse investiții, că amploarea reală a fenomenului nu poate fi stabilită în lipsa unor plângeri oficiale din partea cetățenilor. Potrivit acestuia, până în prezent autoritățile au recepționat doar 13 cereri, fiecare dintre ele vizând prejudicii de câteva sute de ... Audieri în Parlament după scandalul TUX – Doar 13 victime confirmate, amploarea reală a fenomenului rămâne necunoscută The post Audieri în Parlament după scandalul TUX – Doar 13 victime confirmate, amploarea reală a fenomenului rămâne necunoscută appeared first on Politik.
Moldova pregătește sistemul de returnare a ambalajelor – Prețul băuturilor ar putea crește # Politik
Republica Moldova se pregătește să implementeze un sistem de returnare a ambalajelor din plastic, sticlă și metal, care va schimba radical modul de colectare și reciclare a deșeurilor. Reforma este obligatorie pentru toți producătorii și ar putea duce la o scumpire între 2 și 9 eurocenți pentru fiecare sticlă de băutură, a declarat ecologista și ... Moldova pregătește sistemul de returnare a ambalajelor – Prețul băuturilor ar putea crește The post Moldova pregătește sistemul de returnare a ambalajelor – Prețul băuturilor ar putea crește appeared first on Politik.
Rețea de acte românești falsificate pentru ruși, ucraineni și moldoveni, destructurată în București -17 percheziții în desfășurare # Politik
Şaptesprezece percheziţii au loc marţi dimineaţa, 25 noiembrie 2025, la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei reţele care ar fi obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea în ceea ce priveşte domiciliul, dar şi cu privire la dobândirea cetăţeniei române pentru persoane născute în ... Rețea de acte românești falsificate pentru ruși, ucraineni și moldoveni, destructurată în București -17 percheziții în desfășurare The post Rețea de acte românești falsificate pentru ruși, ucraineni și moldoveni, destructurată în București -17 percheziții în desfășurare appeared first on Politik.
Ministerul Apărării confirmă violarea spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone – MAE îl convoacă din nou pe Ambasadorul rus la Chișinău # Politik
Ministerul Apărării informează că, în contextul atacurilor masive lansate asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima dronă a fost observată pe direcția localităților Vinogradovca – ... Ministerul Apărării confirmă violarea spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone – MAE îl convoacă din nou pe Ambasadorul rus la Chișinău The post Ministerul Apărării confirmă violarea spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone – MAE îl convoacă din nou pe Ambasadorul rus la Chișinău appeared first on Politik.
Planul de investiții pentru anul 2025 al S.A. „CET-Nord” a fost aprobat, valoarea totală a acestuia ridicându-se la 107,03 milioane lei. Bugetul a fost majorat cu 35,48 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 50% față de versiunea inițială, potrivit unei hotărâri ANRE. Potrivit reglementatorului, investițiile sunt orientate prioritar spre continuarea implementării proiectului ... Modernizarea CET-Nord vine cu costuri – Tarifele la căldură urcă la Bălți The post Modernizarea CET-Nord vine cu costuri – Tarifele la căldură urcă la Bălți appeared first on Politik.
Șoferii din Republica Moldova vor achita, începând de astăzi, tarife mai mari pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Noile prețuri intră în vigoare după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, stabilite în baza evoluțiilor din ultimii cinci ani privind accidentele, despăgubirile ... RCA + Cartea Verde, mai scumpe – Șoferii cu mașini grele și electrice, în vizor The post RCA + Cartea Verde, mai scumpe – Șoferii cu mașini grele și electrice, în vizor appeared first on Politik.
Moldovagaz pornește colectarea datelor la gaze și avertizează despre riscul de facturi umflate # Politik
Procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna curentă a început pe 24 noiembrie și se va desfășura până pe 5 decembrie. În această perioadă, citirile sunt efectuate atât de angajații operatorului de distribuție, cât și prin sistemul informațional de la distanță. Moldovagaz atenționează că, în lipsa accesului la echipamentele de măsurare, ... Moldovagaz pornește colectarea datelor la gaze și avertizează despre riscul de facturi umflate The post Moldovagaz pornește colectarea datelor la gaze și avertizează despre riscul de facturi umflate appeared first on Politik.
Ministerul Finanțelor garantează salariile profesorilor din Chișinău și cere Primăriei plata promptă # Politik
Ministerul Finanțelor afirmă că, în anul 2025, Guvernul a alocat aproximativ 190,7 milioane de lei pentru plata salariilor, dintre care 73,8 milioane de lei sunt destinate achitării premiului anual pentru 2025. Suma este suficientă pentru a acoperi integral atât necesitățile salariale, cât și primele aferente. Potrivit cadrului legal, pentru introducerea acestor resurse în bugetul municipal ... Ministerul Finanțelor garantează salariile profesorilor din Chișinău și cere Primăriei plata promptă The post Ministerul Finanțelor garantează salariile profesorilor din Chișinău și cere Primăriei plata promptă appeared first on Politik.
Ministerul Finanțelor recomandă instituțiilor publice să caute alți furnizori de combustibil, pe fondul sancțiunilor Lukoil # Politik
Ministerul Finanțelor avertizează autoritățile publice centrale și locale cu privire la riscurile generate de sancțiunile în privința companiei Lukoil de către SUA. Ministerul recomandă evaluarea contractelor existente și asigurarea plăților pentru serviciile deja prestate. De asemenea, autoritățile trebuie să identifice alți furnizori de carburanți pentru a preveni perturbările în aprovizionarea cu combustibil până pe 13 ... Ministerul Finanțelor recomandă instituțiilor publice să caute alți furnizori de combustibil, pe fondul sancțiunilor Lukoil The post Ministerul Finanțelor recomandă instituțiilor publice să caute alți furnizori de combustibil, pe fondul sancțiunilor Lukoil appeared first on Politik.
