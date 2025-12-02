Peste 31 de milioane de lei, încasați de stat pentru bunurile introduse de moldoveni

09:50

Vineri, 28 noiembrie, este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului. Ca și anul trecut, sprijinul pentru plata facturilor la căldură va fi acordat în mod individual pentru fiecare gospodărie, ... Ultima zi în care cetățenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie – Ministerul Muncii va sistematiza datele