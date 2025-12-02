Premierul Munteanu binecuvântat de mitropoliţii Vladimir şi Petru – Discuții despre rolul rolul Bisericii în societate
Politik, 2 decembrie 2025 21:40
Premierul Alexandru Munteanu, a avut astăzi întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Discuțiile au vizat importanța și rolul Bisericii în construirea unei societăți solidare, în care oamenii se sprijină reciproc prin empatie și grijă: „Rolul Bisericii ...
• • •
Noi facilități fiscale pentru mediul de afaceri propuse de deputați – Proiectul ar diminua, însă, partea de venituri a bugetului și nu este coordonat cu FMI # Politik
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a înregistrat un proiect de lege care introduce noi măsuri fiscale destinate sprijinirii mediului de afaceri și eliminării discrepanțelor legislative existente. Inițiativa, elaborată în colaborare cu ministerul Finanțelor, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează atât stimularea investițiilor companiilor, cât și simplificarea procedurilor fiscale. Președintele ...
Investiții de peste 8 milioane lei – Cinci raioane își modernizează rețelele de apă și canalizare # Politik
Cinci operatori regionali din sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare vor investi, în total, peste 8,2 milioane de lei în modernizarea serviciilor în anul viitor, potrivit deciziilor aprobate de ANRE în ședința din 2 decembrie 2025. Planurile pentru 2026 vizează achiziția de echipamente, contoare, mijloace tehnice și lucrări de reabilitare a infrastructurii. Cel mai ...
Fostul șef al diplomației europene, Federica Mogherini, reținută într-un dosar de fraudare a fondurilor UE # Politik
Fostul șef al diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, scrie Agerpres. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la presupuse fraude legate de formarea tinerilor diplomați, ...
Reorganizare masivă în școli – Peste 70 de instituții cu puțini elevi, vizate de ministerul Educației # Politik
Ministerul Educației și Cercetării propune reorganizarea școlilor mici, pentru ca elevii să aibă acces la condiții mai bune și programe diverse. În total 73 de școli ar putea fi reorganizate. Unele vor deveni grădinițe, altele – școli primare, iar câteva vor combina ambele niveluri educaționale, notează IPN. Potrivit ministrului Dan Perciun, gimnaziile unde sunt mai ...
Prima apariție în instanță a lui Vladimir Plahotniuc – Inculpatul contestă probele și acuză procurorii că ignoră martorii-cheie în dosarul jafului bancar # Politik
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe. Mai mult, principalii martori care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că ar fi fost capul unei ...
Orheiul rămâne fără primar – Tatiana Cociu a demisionat – Orașul se pregătește de scrutin în 2026 # Politik
La peste o lună de la dispariția din spațiul public, primarul de Orhei, Tatiana Cociu, afiliată grupării Sor, și-a anunțat demisia. Aceasta se întâmplă la scurt timp după ce un alt lider al grupării Sor, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov din Găgăuzia, și-a dat demisia, iar oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat la 15 ani de ...
Prețul de achiziție a gazului este în prezent mai mic decât cel inclus în tariful actual, însă o eventuală reducere a facturilor nu poate fi anticipată la acest moment. Avertizarea vine din partea directorului general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, care afirmă că speculațiile privind o scădere iminentă a tarifului sunt „pripite", întrucât tariful final ...
Evaziune de 8 milioane demascată de procurori și Fisc la o firmă de construcții din Chișinău # Politik
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la circa 8 milioane de lei, atribuită unei companii de construcții din Chișinău. Potrivit materialelor acumulate în dosarul penal, în perioada 2019–2022, persoanele din conducerea firmei ar fi ascuns veniturile reale, prejudiciind bugetul public național. Ulterior, pentru ...
Președintele Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate – Armamentul de la Albița lipsește de pe agendă – Ce se discută, de fapt # Politik
Președintele Maia Sandu convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate. Membrii CNS vor analiza riscurile de securitate informațională și cibernetică. De asemenea, se va discuta despre finanțarea ilegală, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și manipulării. Totodată subiectul camionului depistat cu armament la Vama Albița ...
Școlile din Republica Moldova se confruntă cu o lipsă acută de profesori, fiind vacante peste 700 de locuri, cele mai solicitate fiind posturile de matematică, fizică, chimie, limba română și învățători de clasele primare. La Liceul "Mihai Eminescu" din comuna Sipoteni, raionul Călărași, din cei 34 de profesori pentru peste 600 de elevi, lipsesc un ...
Circa 31,6 milioane de lei au fost achitați pentru bunurile introduse de persoane fizice, în perioada 24–30 noiembrie 2025, pe motiv că a fost depășită limita neimpozabilă de 150 de euro. Aceasta reprezintă 3,2% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru săptămâna trecută. În total, încasările Vămii la bugetul de stat au ajuns la peste 987,5 ...
Statul ar putea impozita coletele de pe platformele comerciale din China – Ce spune ministrul Osmochescu # Politik
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că Guvernul examinează mai multe opțiuni privind eventuale taxe sau măsuri suplimentare aplicate coletelor comandate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Potrivit oficialului, discuțiile sunt în desfășurare atât pe dimensiunea fiscal-bugetară, cât și pe cea ce ține de protecția producătorilor și consumatorilor din Republica ...
Ministrul Economiei reticent la idea de 50% produse locale pe raft – Contravin practicilor europene # Politik
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a respins ideea introducerii unei cote obligatorii de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile magazinelor, declarând la Radio Moldova că o astfel de măsură ar încălca atât regulile economiei de piață, cât și normele internaționale. Potrivit ministrului, impunerea unei limite minime pentru marfa produsă în Republica Moldova nu ar fi compatibilă ...
O misiune a FMI vine la Chișinău – Va evalua cele mai recente evoluții economice și proiectul de buget pentru anul viitor # Politik
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Misiunea are ca obiectiv evaluarea celor mai recente evoluții economice din Republica Moldova, analiza perspectivelor macroeconomice și a riscurilor asociate, precum și ...
Creștere salarială erodată de inflație – Ce se întâmplă cu veniturile moldovenilor în trimestrul III 2025” # Politik
În trimestrul III 2025 salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ajustată la inflație însă, creșterea reală este de doar 2,1%, ceea ce înseamnă că majorările salariale au fost în mare parte erodate de scumpiri. Față de trimestrul II ...
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) informează că, în urma emiterii unei Directive de Navigabilitate de Urgență (EAD) de către Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA),anumite aeronave din familia Airbus A320 vor fi supuse unor inspecții tehnice preventive. Directiva a fost emisă ca răspuns la o notificare transmisă de producătorul Airbus, care semnalează ...
Moldsilva pune pe piață peste 37.000 de brazi de Crăciun – Prețurile pornesc de la câțiva zeci de lei # Politik
Începând cu 1 decembrie, întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției „Moldsilva" oferă spre vânzare 37.789 de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele silvice. Cea mai mare parte sunt molizi – 30.250 de exemplare, urmează pini – 7.519 şi 20 de brazi. Pentru cei care doresc doar crenguțe, Agenția pune la dispoziție și 45.470 de vertice (crenguțe ...
Începând de astăzi, Carolina Gargaun preia funcția de director adjunct, Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă devine director adjunct, Antifraudă și Conformare, a anunțat directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie. "Carolina a fost colega mea timp de șase ani în două programe USAID, perioadă în care am reușit împreună să promovăm acțiuni importante pentru modernizarea ...
După reducerea plafonului la compensații, statul înăsprește și criteriile de acordare a sprijinului pentru perioada rece # Politik
Guvernul Republicii Moldova a înăsprit criteriile pentru acordarea compensațiilor la energie și a redus sumele maxime disponibile în acest an. Noile reguli includ verificarea economiilor personale, limitarea consumului și o formulă de evaluare mai strictă a veniturilor. Noile criterii prevăd că persoanele care dețin economii la bancă și obțin venituri din dobânzi pot fi excluse ...
1 Decembrie, Ziua Națională a României – Paradă militară la București și acțiuni festive în țară # Politik
Pe 1 Decembrie românii de pretutindeni celebrează Ziua Națională a României. Data marchează Marea Unire de la 1918. Evenimentul a avut loc la Alba Iulia, unde Marea Adunare Națională a votat în unanimitate unirea necondiționată a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Pe 11 decembrie 1918, Guvernul României a ratificat unirea, iar regele Ferdinand ...
Prezență scăzută la vot în alegerile pentru așa-numitul Soviet Suprem de la Tiraspol – Chișinăul condamnă încălcarea suveranității # Politik
Pretinsul scrutin din stânga Nistrului reprezintă sfidarea suveranității Moldovei, consideră reprezentanții Biroului Politici pentru Reintegrare. Autoritățile de la Chișinău punctează că procesul a avut loc în afara cadrului constituțional. Conform lor, este vorba despre acțiuni contrare legislației în vigoare. „Reiterăm faptul că exercițiile pretins electorale de acest gen se desfășoară în afara cadrului constituțional și ...
Igor Grosu și Mihai Popșoi pleacă în SUA -Întrevederi în Congresul american, Casa Albă, Consiliul Național de Securitate și Departamentul de Stat # Politik
Președintele Parlamentului, Igor Grosu și Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, vor efectua, în perioada 1 – 9 decembrie curent, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza. Potrivit MAE, pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu reprezentanți ...
Economia Republicii Moldova traversează o perioadă de stagnare prelungită, transformată deja în recesiune tehnică, iar sursele tradiționale de creștere sunt aproape complet epuizate. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului de țară prezentat de Expert-Grup, care avertizează că modelul de dezvoltare economică practicat în ultimele decenii „și-a atins limita", iar recuperarea post-criză anticipată pentru ...
CFM își sabotează exporturile – Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale # Politik
Transportul feroviar de cereale din Republica Moldova riscă să intre într-o criză
Vladimir Plahotniuc, pregătit să meargă în instanță: „Vreau cât mai multă lumină și dreptate” # Politik
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a transmis, prin intermediul avocaților săi, că a finalizat procesul de examinare a materialelor dosarului în care este acuzat. Acesta a explicat că lipsa sa de la ședințele de judecată din ultimele săptămâni a fost determinată de necesitatea de a analiza dosarul pentru a se ... Vladimir Plahotniuc, pregătit să meargă în instanță: „Vreau cât mai multă lumină și dreptate” The post Vladimir Plahotniuc, pregătit să meargă în instanță: „Vreau cât mai multă lumină și dreptate” appeared first on Politik.
Ilan Șor închide proiectele sociale din Moldova: „Toate posibilitățile tehnice au fost blocate” # Politik
Liderul fostului partid „Șor”, Ilan Șor, a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj video în care a anunțat închiderea proiectelor sociale pe care le coordona în Republica Moldova. Potrivit acestuia, decizia a fost luată după ce autoritățile de la Chișinău ar fi „blocat toate posibilitățile tehnice de a ajuta oamenii”. „Știți foarte bine ce am ... Ilan Șor închide proiectele sociale din Moldova: „Toate posibilitățile tehnice au fost blocate” The post Ilan Șor închide proiectele sociale din Moldova: „Toate posibilitățile tehnice au fost blocate” appeared first on Politik.
O posibilă ieftinire a gazelor, pe masa ANRE – Energocom înaintează calculele de achiziție # Politik
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 de euro pentru 1.000 de metri cubi, a declarat membru al Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandr Slusari, notează bani.md Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea ... O posibilă ieftinire a gazelor, pe masa ANRE – Energocom înaintează calculele de achiziție The post O posibilă ieftinire a gazelor, pe masa ANRE – Energocom înaintează calculele de achiziție appeared first on Politik.
Bărbatul suspectat că a coordonat transportul armelor descoperite la Leușeni–Albița, în arest preventiv # Politik
Bărbatul care ar fi organizat transportul armamentului introdus prin contrabandă în Republica Moldova și depistat la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița va sta în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 28 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit presei, suspectul, originar din Chișinău, a evitat orice contact cu ... Bărbatul suspectat că a coordonat transportul armelor descoperite la Leușeni–Albița, în arest preventiv The post Bărbatul suspectat că a coordonat transportul armelor descoperite la Leușeni–Albița, în arest preventiv appeared first on Politik.
Kievul trebuie să îi tragă la răspundere pe politicienii și oamenii de afaceri implicați în acte de corupție dacă dorește să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană, a avertizat comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, în contextul unei anchete de proporții ce vizează un presupus scandal de corupție în valoare de 100 de milioane ... Mesaj dur al UE pentru Zelenski – Fără progrese anticorupție, nu există aderare The post Mesaj dur al UE pentru Zelenski – Fără progrese anticorupție, nu există aderare appeared first on Politik.
Înghețurile de primăvară, urmate de ploile abundente din octombrie, au compromis o mare parte a culturilor pomicole, iar volumele de fructe au scăzut semnificativ, cu excepția merelor. Situația a fost analizată în cadrul Conferinței Naționale „Businessul Fructelor”, ediția a XI-a, unde producătorii au tras un nou semnal de alarmă, notează tvrmoldova.md. Exporturile de caise s-au ... Înghețuri, ploi și pierderi masive – Pomicultura ajunge în colaps în 2025 The post Înghețuri, ploi și pierderi masive – Pomicultura ajunge în colaps în 2025 appeared first on Politik.
Costuri mai mari la creditele ‘373’ începând cu 2026 – ODA actualizează ratele de referință # Politik
Ratele de referință pentru programul „373” vor crește în trimestrul I al anului 2026, ceea ce înseamnă că finanțările garantate prin program s-ar putea scumpi ușor. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, rata aplicabilă creditelor în monedă națională va fi de 5,67% anual, iar pentru creditele ... Costuri mai mari la creditele ‘373’ începând cu 2026 – ODA actualizează ratele de referință The post Costuri mai mari la creditele ‘373’ începând cu 2026 – ODA actualizează ratele de referință appeared first on Politik.
Lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, avansează – Finalizarea lucrărilor este planificată pentru anul viitor # Politik
Lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori” au început pe data de 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro. „Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul pod construit după mai bine ... Lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, avansează – Finalizarea lucrărilor este planificată pentru anul viitor The post Lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, avansează – Finalizarea lucrărilor este planificată pentru anul viitor appeared first on Politik.
De astăzi începe Postul Crăciunului pentru creștinii care urmează calendarul iulian. Timp de 40 de zile, credincioșii se pregătesc sufletește pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului, prin rugăciune, cumpătare și fapte bune. Postul începe pe 28 noiembrie și durează până la Crăciunul pe stil vechi. Este unul dintre cele mai importante momente de pregătire spirituală din an. ... Începe Postul Crăciunului – Va dura 40 de zile până la Crăciunul pe stil vechi The post Începe Postul Crăciunului – Va dura 40 de zile până la Crăciunul pe stil vechi appeared first on Politik.
Ultima zi în care cetățenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie – Ministerul Muncii va sistematiza datele # Politik
Vineri, 28 noiembrie, este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului. Ca și anul trecut, sprijinul pentru plata facturilor la căldură va fi acordat în mod individual pentru fiecare gospodărie, ... Ultima zi în care cetățenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie – Ministerul Muncii va sistematiza datele The post Ultima zi în care cetățenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie – Ministerul Muncii va sistematiza datele appeared first on Politik.
Investiții importante la Ungheni – Piață agroalimentară nouă și acces rutier spre ZEL „Ungheni–Business” # Politik
Vicepremierul Vladimir Bolea a participat astăzi la semnarea contractului de antrepriză dintre Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria municipiului Ungheni și compania responsabilă de construcția noii piețe agroalimentare din oraș. Proiectul își propune să ofere un spațiu modern pentru producătorii locali, cu infrastructură adecvată și condiții conforme standardelor actuale. Noua piață va include 48 de ... Investiții importante la Ungheni – Piață agroalimentară nouă și acces rutier spre ZEL „Ungheni–Business” The post Investiții importante la Ungheni – Piață agroalimentară nouă și acces rutier spre ZEL „Ungheni–Business” appeared first on Politik.
Alexandru Tănase – Societatea așteaptă demisii la nivel înalt după contrabanda cu armament de la Albița # Politik
Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase spune că societatea așteaptă demisii la nivel înalt, politic”, după cazul cu contrabandă cu armament depistată la Vama Albița, El susține că „există o groază de oameni” în diferite structuri ale statului care erau obligați să cunoască și să prevină această contrabandă. „Oameni care primesc salarii pentru asta, sunt ... Alexandru Tănase – Societatea așteaptă demisii la nivel înalt după contrabanda cu armament de la Albița The post Alexandru Tănase – Societatea așteaptă demisii la nivel înalt după contrabanda cu armament de la Albița appeared first on Politik.
Parlamentul a examinat, la ședința de astăzi, un proiect de lege care vizează crearea unui mecanism unitar și coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost aprobată în prima lectură cu votul a 54 de deputați. Documentul prevede modificarea Legii ... Noi reguli pe piața muncii – Statul modifică legislația și procedurile de control The post Noi reguli pe piața muncii – Statul modifică legislația și procedurile de control appeared first on Politik.
Moldova contractează un nou împrumut de 25 milioane euro pentru reformarea sectorului energetic # Politik
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat un Acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, în ... Moldova contractează un nou împrumut de 25 milioane euro pentru reformarea sectorului energetic The post Moldova contractează un nou împrumut de 25 milioane euro pentru reformarea sectorului energetic appeared first on Politik.
Proiectul privind BNM stârnește îngrijorări în Parlament – Radu Marian: Implicarea Președintelui statului în revocări este sensibilă # Politik
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a venit cu precizări privind proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, aflat în proces de examinare parlamentară. Potrivit acestuia, propunerea promovată de Guvern a fost discutată anterior cu experții FMI, iar scopul principal este consolidarea independenței instituției și întărirea atribuțiilor Consiliului ... Proiectul privind BNM stârnește îngrijorări în Parlament – Radu Marian: Implicarea Președintelui statului în revocări este sensibilă The post Proiectul privind BNM stârnește îngrijorări în Parlament – Radu Marian: Implicarea Președintelui statului în revocări este sensibilă appeared first on Politik.
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat pe 25 noiembrie o testare tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca, după finalizarea lucrărilor de reparație și reabilitare a infrastructurii. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, împreună cu o echipă de specialiști, a parcurs experimental ruta pentru a evalua starea căii ferate și pentru a estima timpul ... CFM livrează jumătate de drum, restul e la pași -Calea Ferată a testat trenul spre Revaca The post CFM livrează jumătate de drum, restul e la pași -Calea Ferată a testat trenul spre Revaca appeared first on Politik.
Acordul dintre Guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost denunțat. Astfel, Centrul Cultural Rus de la Chișinău va fi închis. Proiectul de lege a fost votat de 57 de deputați. Acordul a fost semnat în anul 1998 la Moscova. În baza lui, Rusia a deschis la Chișinău, 11 ... Parlamentul a denunțat Acordul privind desființarea Centrului Cultural Rus din Chișinău The post Parlamentul a denunțat Acordul privind desființarea Centrului Cultural Rus din Chișinău appeared first on Politik.
Şapte persoane au rămas fără cetăţenia Republicii Moldova după ce s-au „înrolat în forţele armate străine”. Un decret în acest sens a fost semnat de preşedintele Maia Sandu joi, 27 noiembrie. Documentul prevede retragerea cetățeniei de la cinci persoane, în baza Constituției și a articolului 23, alineatul (1),litera b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova, care ... Șapte persoane au pierdut cetățenia Republicii Moldova – Decretul semnat de Maia Sandu The post Șapte persoane au pierdut cetățenia Republicii Moldova – Decretul semnat de Maia Sandu appeared first on Politik.
Buget rectificat în Parlament – Mai puțini bani la investiții, mai mulți la salarii, indemnizații și compensații – Deficitul urcă la 18,2 miliarde lei” # Politik
Veniturile bugetului de stat au fost revizuite în creștere cu 4,3 miliarde de lei, ajungând la 75,8 miliarde de lei. Cheltuielile totale se ridică la 94 de miliarde de lei, ceea ce duce deficitul bugetar la 18,2 miliarde de lei, echivalentul a 5,2% din PIB, potrivit rectificărilor aprobate de Parlament în ședința de astăzi Guvernul ... Buget rectificat în Parlament – Mai puțini bani la investiții, mai mulți la salarii, indemnizații și compensații – Deficitul urcă la 18,2 miliarde lei” The post Buget rectificat în Parlament – Mai puțini bani la investiții, mai mulți la salarii, indemnizații și compensații – Deficitul urcă la 18,2 miliarde lei” appeared first on Politik.
Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI -Proiectele propuse spre denunțare votate de Parlament # Politik
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în ... Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI -Proiectele propuse spre denunțare votate de Parlament The post Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI -Proiectele propuse spre denunțare votate de Parlament appeared first on Politik.
Decizie la Comrat – Adunarea Populară fixează data alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei – Cine sunt favoriții # Politik
Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a decis ca alegerile pentru funcția de bașcan și completarea organelor elective să aibă loc în 22 martie 2026, iar, dacă va fi necesar, al doilea tur se va desfășura pe 5 aprilie 2026. Decizia a fost aprobată cu 15 voturi pentru din totalul celor 28 de deputați prezenți. Stabilirea ... Decizie la Comrat – Adunarea Populară fixează data alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei – Cine sunt favoriții The post Decizie la Comrat – Adunarea Populară fixează data alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei – Cine sunt favoriții appeared first on Politik.
Reforma achizițiilor publice trece pe jumătate în Parlament – Critici din opoziție privind impactul asupra businessului local # Politik
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care va alinia sistemul național de achiziții publice la standardele Uniunii Europene. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, transpune parțial prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului, având drept obiectiv creșterea transparenței, eficienței și corectitudinii în utilizarea banilor publici. Proiectul introduce praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor, ... Reforma achizițiilor publice trece pe jumătate în Parlament – Critici din opoziție privind impactul asupra businessului local The post Reforma achizițiilor publice trece pe jumătate în Parlament – Critici din opoziție privind impactul asupra businessului local appeared first on Politik.
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul incidentului provocat de șase drone care au survolat spațiul aerian al țării, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești. Grosu a subliniat că există măsuri mai eficiente decât expulzarea, ... Igor Grosu: Ambasadorul Rusiei nu va fi expulzat, există măsuri mai eficiente The post Igor Grosu: Ambasadorul Rusiei nu va fi expulzat, există măsuri mai eficiente appeared first on Politik.
Stoparea executărilor silite a fermierilor întârzie – Ministrul Catlabuga așteaptă opinia ministerului Justiției # Politik
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, anunță că instituția pe care o conduce lucrează împreună cu Ministerul Justiției la un mecanism de protecție destinat fermierilor aflați în dificultate și supuși executărilor silite. Potrivit acesteia, proiectul unui act normativ a fost deja transmis Ministerului Justiției, iar ministrul de resort a confirmat că documentul urmează să fie examinată, îmbunătățit ... Stoparea executărilor silite a fermierilor întârzie – Ministrul Catlabuga așteaptă opinia ministerului Justiției The post Stoparea executărilor silite a fermierilor întârzie – Ministrul Catlabuga așteaptă opinia ministerului Justiției appeared first on Politik.
Schimbări la vârful BNM – Președintele statului va avea noi atribuții în revocarea conducerii Băncii Centrale # Politik
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege care se referă la acest subiect a fost votat în prima lectură de 54 de deputați. Documentul a fost elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional și este promovat de ministerul Finanțelor. ... Schimbări la vârful BNM – Președintele statului va avea noi atribuții în revocarea conducerii Băncii Centrale The post Schimbări la vârful BNM – Președintele statului va avea noi atribuții în revocarea conducerii Băncii Centrale appeared first on Politik.
