Înghețuri, ploi și pierderi masive – Pomicultura ajunge în colaps în 2025

Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de ... Guvernul reduce plafonul la compensațiile la energie de la 1400 lei până la 1000 lei – Vor fi schimbate și criteriile de eligibilitate