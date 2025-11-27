Noi reguli pe piața muncii – Statul modifică legislația și procedurile de control

17:10

Subevaluări de aproape 50 de milioane de lei, uzură raportată în exces de peste 95 de milioane de lei, instalații de transmisie contabilizate incorect cu o diferență de 260 de milioane de lei și investiții finale în valoare de 57,6 milioane de lei raportate eronat ca lucrări neterminate – acestea sunt principalele nereguli descoperite de ... Nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor la MAI – Ce relevă un raport al Curții de Conturi The post Nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor la MAI – Ce relevă un raport al Curții de Conturi appeared first on Politik.