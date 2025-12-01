Ilan Șor închide proiectele sociale din Moldova: „Toate posibilitățile tehnice au fost blocate”
Politik, 1 decembrie 2025 12:20
Liderul fostului partid „Șor", Ilan Șor, a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj video în care a anunțat închiderea proiectelor sociale pe care le coordona în Republica Moldova. Potrivit acestuia, decizia a fost luată după ce autoritățile de la Chișinău ar fi „blocat toate posibilitățile tehnice de a ajuta oamenii". „Știți foarte bine ce am ...
• • •
Acum 5 minute
12:20
1 Decembrie, Ziua Națională a României – Paradă militară la București și acțiuni festive în țară # Politik
Pe 1 Decembrie românii de pretutindeni celebrează Ziua Națională a României. Data marchează Marea Unire de la 1918. Evenimentul a avut loc la Alba Iulia, unde Marea Adunare Națională a votat în unanimitate unirea necondiționată a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Pe 11 decembrie 1918, Guvernul României a ratificat unirea, iar regele Ferdinand ...
12:20
Prezență scăzută la vot în alegerile pentru așa-numitul Soviet Suprem de la Tiraspol – Chișinăul condamnă încălcarea suveranității # Politik
Pretinsul scrutin din stânga Nistrului reprezintă sfidarea suveranității Moldovei, consideră reprezentanții Biroului Politici pentru Reintegrare. Autoritățile de la Chișinău punctează că procesul a avut loc în afara cadrului constituțional. Conform lor, este vorba despre acțiuni contrare legislației în vigoare. „Reiterăm faptul că exercițiile pretins electorale de acest gen se desfășoară în afara cadrului constituțional și ...
12:20
Igor Grosu și Mihai Popșoi pleacă în SUA -Întrevederi în Congresul american, Casa Albă, Consiliul Național de Securitate și Departamentul de Stat # Politik
Președintele Parlamentului, Igor Grosu și Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, vor efectua, în perioada 1 – 9 decembrie curent, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza. Potrivit MAE, pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu reprezentanți ...
12:20
Economia Republicii Moldova traversează o perioadă de stagnare prelungită, transformată deja în recesiune tehnică, iar sursele tradiționale de creștere sunt aproape complet epuizate. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului de țară prezentat de Expert-Grup, care avertizează că modelul de dezvoltare economică practicat în ultimele decenii „și-a atins limita", iar recuperarea post-criză anticipată pentru ...
Acum 10 minute
12:20
CFM își sabotează exporturile – Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale # Politik
Transportul feroviar de cereale din Republica Moldova riscă să intre într-o criză profundă, după ce anunțarea majorării tarifelor Căii Ferate din Moldova cu 7% a provocat o reacție imediată și severă din partea pieței. Economistul Iurie Rija avertizează, într-o analiză recentă, că efectele acestei politici tarifare sunt deja vizibile, iar consecințele pot deveni ireversibile dacă ...
12:20
Vladimir Plahotniuc, pregătit să meargă în instanță: „Vreau cât mai multă lumină și dreptate” # Politik
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a transmis, prin intermediul avocaților săi, că a finalizat procesul de examinare a materialelor dosarului în care este acuzat. Acesta a explicat că lipsa sa de la ședințele de judecată din ultimele săptămâni a fost determinată de necesitatea de a analiza dosarul pentru a se ...
12:20
Ilan Șor închide proiectele sociale din Moldova: „Toate posibilitățile tehnice au fost blocate” # Politik
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
O posibilă ieftinire a gazelor, pe masa ANRE – Energocom înaintează calculele de achiziție # Politik
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 de euro pentru 1.000 de metri cubi, a declarat membru al Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandr Slusari, notează bani.md Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea ...
16:40
Bărbatul suspectat că a coordonat transportul armelor descoperite la Leușeni–Albița, în arest preventiv # Politik
Bărbatul care ar fi organizat transportul armamentului introdus prin contrabandă în Republica Moldova și depistat la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița va sta în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 28 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit presei, suspectul, originar din Chișinău, a evitat orice contact cu ...
16:40
Kievul trebuie să îi tragă la răspundere pe politicienii și oamenii de afaceri implicați în acte de corupție dacă dorește să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană, a avertizat comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, în contextul unei anchete de proporții ce vizează un presupus scandal de corupție în valoare de 100 de milioane ...
16:40
Înghețurile de primăvară, urmate de ploile abundente din octombrie, au compromis o mare parte a culturilor pomicole, iar volumele de fructe au scăzut semnificativ, cu excepția merelor. Situația a fost analizată în cadrul Conferinței Naționale „Businessul Fructelor", ediția a XI-a, unde producătorii au tras un nou semnal de alarmă, notează tvrmoldova.md. Exporturile de caise s-au ...
16:40
Costuri mai mari la creditele ‘373’ începând cu 2026 – ODA actualizează ratele de referință # Politik
Ratele de referință pentru programul „373" vor crește în trimestrul I al anului 2026, ceea ce înseamnă că finanțările garantate prin program s-ar putea scumpi ușor. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, rata aplicabilă creditelor în monedă națională va fi de 5,67% anual, iar pentru creditele ...
09:50
Lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, avansează – Finalizarea lucrărilor este planificată pentru anul viitor # Politik
Lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori" au început pe data de 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro. „Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul pod construit după mai bine ...
09:50
De astăzi începe Postul Crăciunului pentru creștinii care urmează calendarul iulian. Timp de 40 de zile, credincioșii se pregătesc sufletește pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului, prin rugăciune, cumpătare și fapte bune. Postul începe pe 28 noiembrie și durează până la Crăciunul pe stil vechi. Este unul dintre cele mai importante momente de pregătire spirituală din an. ...
09:50
Ultima zi în care cetățenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie – Ministerul Muncii va sistematiza datele # Politik
Vineri, 28 noiembrie, este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului. Ca și anul trecut, sprijinul pentru plata facturilor la căldură va fi acordat în mod individual pentru fiecare gospodărie, ...
09:50
Investiții importante la Ungheni – Piață agroalimentară nouă și acces rutier spre ZEL „Ungheni–Business” # Politik
Vicepremierul Vladimir Bolea a participat astăzi la semnarea contractului de antrepriză dintre Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria municipiului Ungheni și compania responsabilă de construcția noii piețe agroalimentare din oraș. Proiectul își propune să ofere un spațiu modern pentru producătorii locali, cu infrastructură adecvată și condiții conforme standardelor actuale. Noua piață va include 48 de ...
09:50
Alexandru Tănase – Societatea așteaptă demisii la nivel înalt după contrabanda cu armament de la Albița # Politik
Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase spune că societatea așteaptă demisii la nivel înalt, politic", după cazul cu contrabandă cu armament depistată la Vama Albița, El susține că „există o groază de oameni" în diferite structuri ale statului care erau obligați să cunoască și să prevină această contrabandă. „Oameni care primesc salarii pentru asta, sunt ...
27 noiembrie 2025
20:50
Parlamentul a examinat, la ședința de astăzi, un proiect de lege care vizează crearea unui mecanism unitar și coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost aprobată în prima lectură cu votul a 54 de deputați. Documentul prevede modificarea Legii ...
20:50
Moldova contractează un nou împrumut de 25 milioane euro pentru reformarea sectorului energetic # Politik
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat un Acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, în ...
20:50
Proiectul privind BNM stârnește îngrijorări în Parlament – Radu Marian: Implicarea Președintelui statului în revocări este sensibilă # Politik
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a venit cu precizări privind proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, aflat în proces de examinare parlamentară. Potrivit acestuia, propunerea promovată de Guvern a fost discutată anterior cu experții FMI, iar scopul principal este consolidarea independenței instituției și întărirea atribuțiilor Consiliului ...
20:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" a efectuat pe 25 noiembrie o testare tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca, după finalizarea lucrărilor de reparație și reabilitare a infrastructurii. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, împreună cu o echipă de specialiști, a parcurs experimental ruta pentru a evalua starea căii ferate și pentru a estima timpul ...
17:20
Acordul dintre Guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost denunțat. Astfel, Centrul Cultural Rus de la Chișinău va fi închis. Proiectul de lege a fost votat de 57 de deputați. Acordul a fost semnat în anul 1998 la Moscova. În baza lui, Rusia a deschis la Chișinău, 11 ...
17:20
Şapte persoane au rămas fără cetăţenia Republicii Moldova după ce s-au „înrolat în forţele armate străine". Un decret în acest sens a fost semnat de preşedintele Maia Sandu joi, 27 noiembrie. Documentul prevede retragerea cetățeniei de la cinci persoane, în baza Constituției și a articolului 23, alineatul (1),litera b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova, care ...
17:20
Buget rectificat în Parlament – Mai puțini bani la investiții, mai mulți la salarii, indemnizații și compensații – Deficitul urcă la 18,2 miliarde lei” # Politik
Veniturile bugetului de stat au fost revizuite în creștere cu 4,3 miliarde de lei, ajungând la 75,8 miliarde de lei. Cheltuielile totale se ridică la 94 de miliarde de lei, ceea ce duce deficitul bugetar la 18,2 miliarde de lei, echivalentul a 5,2% din PIB, potrivit rectificărilor aprobate de Parlament în ședința de astăzi Guvernul ...
17:20
Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI -Proiectele propuse spre denunțare votate de Parlament # Politik
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în ...
17:20
Decizie la Comrat – Adunarea Populară fixează data alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei – Cine sunt favoriții # Politik
Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a decis ca alegerile pentru funcția de bașcan și completarea organelor elective să aibă loc în 22 martie 2026, iar, dacă va fi necesar, al doilea tur se va desfășura pe 5 aprilie 2026. Decizia a fost aprobată cu 15 voturi pentru din totalul celor 28 de deputați prezenți. Stabilirea ...
16:00
Reforma achizițiilor publice trece pe jumătate în Parlament – Critici din opoziție privind impactul asupra businessului local # Politik
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care va alinia sistemul național de achiziții publice la standardele Uniunii Europene. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, transpune parțial prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului, având drept obiectiv creșterea transparenței, eficienței și corectitudinii în utilizarea banilor publici. Proiectul introduce praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor, ...
16:00
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul incidentului provocat de șase drone care au survolat spațiul aerian al țării, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești. Grosu a subliniat că există măsuri mai eficiente decât expulzarea, ...
16:00
Stoparea executărilor silite a fermierilor întârzie – Ministrul Catlabuga așteaptă opinia ministerului Justiției # Politik
Ministrul
12:30
Schimbări la vârful BNM – Președintele statului va avea noi atribuții în revocarea conducerii Băncii Centrale # Politik
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege care se referă la acest subiect a fost votat în prima lectură de 54 de deputați. Documentul a fost elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional și este promovat de ministerul Finanțelor. ... Schimbări la vârful BNM – Președintele statului va avea noi atribuții în revocarea conducerii Băncii Centrale The post Schimbări la vârful BNM – Președintele statului va avea noi atribuții în revocarea conducerii Băncii Centrale appeared first on Politik.
12:20
Alertă energetică – Transnistria dispune de gaze pentru doar două săptămâni, anunță ministrul Junghietu # Politik
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 milioane metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, a declarat ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că mecanismul curent de livrare a gazelor către regiune funcționează în continuare, iar în cazul unei întreruperi poate fi activat mecanismul de sprijin de ... Alertă energetică – Transnistria dispune de gaze pentru doar două săptămâni, anunță ministrul Junghietu The post Alertă energetică – Transnistria dispune de gaze pentru doar două săptămâni, anunță ministrul Junghietu appeared first on Politik.
12:10
Criză în agricultură – Parlamentul a refuzat să suplinească Fondul de Subvenționare cu 500 de milioane la solicitarea opoziției # Politik
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, a propus plenului Parlamentului o rectificare de buget pentru anul în curs prin care să suplinească Fondul de Subvenționare cu 500 de milioane de lei. Ivanov spune că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte”, în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru ... Criză în agricultură – Parlamentul a refuzat să suplinească Fondul de Subvenționare cu 500 de milioane la solicitarea opoziției The post Criză în agricultură – Parlamentul a refuzat să suplinească Fondul de Subvenționare cu 500 de milioane la solicitarea opoziției appeared first on Politik.
12:00
Consiliul Concurenței a sancționat compania „Ridetech International” BV, operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind activitatea sa pe piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025. Potrivit instituției, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023, companiei i-au ... Yandex Go, amendată cu 776.000 lei pentru refuzul de a oferi date Consiliului Concurenței The post Yandex Go, amendată cu 776.000 lei pentru refuzul de a oferi date Consiliului Concurenței appeared first on Politik.
12:00
Scandal în agricultură – Fermierii acuză Guvernul că-i forțează să se asocieze în Camerele Agricole – Ce spune ministrul Catlabuga # Politik
Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar – structura care reunește principalele organizații din sectorul agroalimentar și reprezintă interesele a mii de producători agricoli din Republica Moldova contestă la Curtea Constituțională organizarea și funcționarea Camerelor Agricole, act normativ care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Într-o declarație publică, Consiliul afirmă că legea „încalcă drepturi ... Scandal în agricultură – Fermierii acuză Guvernul că-i forțează să se asocieze în Camerele Agricole – Ce spune ministrul Catlabuga The post Scandal în agricultură – Fermierii acuză Guvernul că-i forțează să se asocieze în Camerele Agricole – Ce spune ministrul Catlabuga appeared first on Politik.
12:00
Dorel Noroc își păstrează funcția – Încă trei ani la conducerea Asociației Băncilor din Moldova # Politik
Adunarea Generală a Asociației Băncilor din Moldova (ABM) l-a reconfirmat pe Dorel Noroc în funcția de președinte al organizației, pentru un nou mandat de trei ani. Potrivit Asociației, reconfirmarea în funcție reflectă sprijinul unanim al comunității bancare pentru consolidarea rolului sectorului financiar în economia Republicii Moldova, accelerarea alinierii la standardele europene și avansarea proceselor de ... Dorel Noroc își păstrează funcția – Încă trei ani la conducerea Asociației Băncilor din Moldova The post Dorel Noroc își păstrează funcția – Încă trei ani la conducerea Asociației Băncilor din Moldova appeared first on Politik.
26 noiembrie 2025
21:20
Rectificare bugetară – Guvernul alocă 147,6 milioane de lei pentru majorarea salariilor autorităților locale # Politik
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Suma realocată, de 147,6 milioane de lei, va fi destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru acoperirea cheltuielilor legate de plățile salariale. Fondurile vor fi utilizate pentru majorarea transferurilor cu destinație generală, asigurând ... Rectificare bugetară – Guvernul alocă 147,6 milioane de lei pentru majorarea salariilor autorităților locale The post Rectificare bugetară – Guvernul alocă 147,6 milioane de lei pentru majorarea salariilor autorităților locale appeared first on Politik.
21:20
Uniunea Europeană va sprijini Republica Moldova în combaterea fenomenului salariilor plătite ”în plic”, în cadrul unui proiect amplu de modernizare a controalelor de muncă, conceput pentru a alinia practicile naționale la standardele europene. Inițiativa prevede consolidarea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii, modernizarea sistemelor digitale interne, instruirea inspectorilor, precum și schimburi de experiență cu instituțiile ... UE va sprijini combaterea salariilor „în plic” în Republica Moldova The post UE va sprijini combaterea salariilor „în plic” în Republica Moldova appeared first on Politik.
21:20
Usatîi cere securizarea urgentă a frontierei cu Ucraina, după captura de arme de la vama Albița # Politik
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a venit cu mai multe precizări în legătură cu cazul transportului ilegal de armament și muniții depistat săptămâna trecută la frontieră, subliniind că problema reală nu ține de denumirea exactă a armelor, ci de proveniență, traseu și riscurile majore pentru securitatea regională. Usatîi ... Usatîi cere securizarea urgentă a frontierei cu Ucraina, după captura de arme de la vama Albița The post Usatîi cere securizarea urgentă a frontierei cu Ucraina, după captura de arme de la vama Albița appeared first on Politik.
17:10
Deputatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) și președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că munițiile depistate în noaptea de 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița au fost produse în Rusia, în perioada 2019–2024. În cadrul declarațiilor sale, Carp a precizat că organele de anchetă ... Armele descoperite la vama Albița provin din Rusia – Lilian Carp anunță demisii The post Armele descoperite la vama Albița provin din Rusia – Lilian Carp anunță demisii appeared first on Politik.
17:10
Republica Moldova va beneficia de un grant de 185 000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului ”REC4SMEs”, destinat sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț. Proiectul va fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) pe o perioadă de 24 de luni, finanțarea nerambursabilă acoperind 75% din costuri, ... Grant european pentru IMM-uri – UE investește în energie regenerabilă în Moldova The post Grant european pentru IMM-uri – UE investește în energie regenerabilă în Moldova appeared first on Politik.
17:10
Ziua judecății pentru Constantin Țuțu – Sentința vine pe 27 ianuarie, fostul deputat se declară nevinovat # Politik
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, își va afla sentința pe 27 ianuarie. Astăzi, în cadrul ședinței de judecată, el a avut ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită. Țuțu a declarat este nevinovat, iar dosarul reprezintă un abuz, notează IPN. „Nu am încălcat nimic. Nu sunt vinovat și am toate probele”, ... Ziua judecății pentru Constantin Țuțu – Sentința vine pe 27 ianuarie, fostul deputat se declară nevinovat The post Ziua judecății pentru Constantin Țuțu – Sentința vine pe 27 ianuarie, fostul deputat se declară nevinovat appeared first on Politik.
17:10
Patru candidați au trecut de etapa de preselecție în concursul pentru funcția de director al S.A. „TRACOM”, organizat de Agenția Proprietății Publice. În total, au fost depuse opt dosare, însă patru dintre ele au fost respinse. Două au fost eliminate în baza criteriilor prevăzute la punctele 5 și 7 ale Regulamentului, iar alte două au ... Patru candidați rămân în cursa pentru șefia TRACOM – Jumătate dintre dosare, respinse The post Patru candidați rămân în cursa pentru șefia TRACOM – Jumătate dintre dosare, respinse appeared first on Politik.
17:10
Consiliul Concurenței a efectuat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații deschise prin Dispoziția Plenului nr. 13 din 29 august 2025. Autoritatea examinează indicii privind o posibilă încălcare a legislației concurențiale, mai exact art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, care interzice refuzul neîntemeiat ... Operator de gaze, sub lupa Consiliului Concurenței – Posibile acțiuni de sabotaj pe piață The post Operator de gaze, sub lupa Consiliului Concurenței – Posibile acțiuni de sabotaj pe piață appeared first on Politik.
17:10
Nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor la MAI – Ce relevă un raport al Curții de Conturi # Politik
Subevaluări de aproape 50 de milioane de lei, uzură raportată în exces de peste 95 de milioane de lei, instalații de transmisie contabilizate incorect cu o diferență de 260 de milioane de lei și investiții finale în valoare de 57,6 milioane de lei raportate eronat ca lucrări neterminate – acestea sunt principalele nereguli descoperite de ... Nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor la MAI – Ce relevă un raport al Curții de Conturi The post Nereguli de peste 400 de milioane de lei în evidența activelor la MAI – Ce relevă un raport al Curții de Conturi appeared first on Politik.
15:10
LIVE: Deputatul Renato Usatîi face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița # Politik
The post LIVE: Deputatul Renato Usatîi face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița appeared first on Politik.
14:20
LIVE: Deputatul Lilan Carp face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița # Politik
The post LIVE: Deputatul Lilan Carp face declarații de presă după audierile parlamentare privind cazul camionului cu armament depistat la vama Albița appeared first on Politik.
13:10
Ministrul Perciun – Salariile profesorilor și bursele studenților vor fi majorate în 2026, la nivelul inflației # Politik
Salariile profesorilor dar și bursele studenților vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2026, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun după ședința de Guvern Oficialul a precizat că, începutul fiecărui an aduce ajustări salariale, iar domeniul educației nu va face excepție. În acest context, Perciun a amintit că, în ultimii patru ani, salariile cadrelor didactice ... Ministrul Perciun – Salariile profesorilor și bursele studenților vor fi majorate în 2026, la nivelul inflației The post Ministrul Perciun – Salariile profesorilor și bursele studenților vor fi majorate în 2026, la nivelul inflației appeared first on Politik.
09:10
PCCOCS – Armele descoperite la Albița au intrat prin contrabandă în Moldova, aduse de un cărăuș din Ucraina – Nu provin din depozite militare # Politik
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a prezentat clarificări în cazul camionului cu armament depistat în punctul de trecere Leușeni-Albița, pe partea română a frontierei. Potrivit instituției, în cadrul dosarului a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar acțiunile de urmărire penală și schimbul de informații sunt în ... PCCOCS – Armele descoperite la Albița au intrat prin contrabandă în Moldova, aduse de un cărăuș din Ucraina – Nu provin din depozite militare The post PCCOCS – Armele descoperite la Albița au intrat prin contrabandă în Moldova, aduse de un cărăuș din Ucraina – Nu provin din depozite militare appeared first on Politik.
09:10
Transportul feroviar din Republica Moldova își continuă declinul. În perioada ianuarie–septembrie 2025, Căile Ferate din Moldova au transportat doar 232,7 mii de pasageri, cu 49,2% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Parcursul pasagerilor s-a redus, de asemenea, cu 34,9%, până la 26,1 milioane pasageri-km. ... Căile Ferate din Moldova, în picaj – Traficul de pasageri redus la jumătate The post Căile Ferate din Moldova, în picaj – Traficul de pasageri redus la jumătate appeared first on Politik.
25 noiembrie 2025
20:50
Ucraina a acceptat propunerea de pace înaintată de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei, care durează de aproape patru ani, a declarat marți, 25 noiembrie, un oficial american pentru CBS News. Potrivit acestuia, Kievul a dat acordul asupra planului, rămânând de stabilit doar „detalii minore”. Informația a fost confirmată și de consilierul ucrainean pentru ... Ucraina ar fi agreat planul de pace propus de Donald Trump – Urmează ajustări minore The post Ucraina ar fi agreat planul de pace propus de Donald Trump – Urmează ajustări minore appeared first on Politik.
