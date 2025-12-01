Igor Grosu și Mihai Popșoi pleacă în SUA -Întrevederi în Congresul american, Casa Albă, Consiliul Național de Securitate și Departamentul de Stat

09:10

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a prezentat clarificări în cazul camionului cu armament depistat în punctul de trecere Leușeni-Albița, pe partea română a frontierei. Potrivit instituției, în cadrul dosarului a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar acțiunile de urmărire penală și schimbul de informații sunt în