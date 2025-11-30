Cinci morţi şi un rănit în nord-estul Franţei, într-un incendiu într-o clădire cu trei niveluri

09:40

Procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție și angajații „Fulger” desfășoară la această oră noi acțiuni în cadrul cauzei penale TUX. Potrivit procurorilor, pe teritoriul Republicii Moldova au loc peste 20 de percheziții la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Acțiunile sunt menite să fie corelate cu probatoriul acumulat până în prezent, …