Aprecieri pentru mandatul ambasadorului Japoniei, Yoichiro Yamada. Igor Grosu: „Japonia este un partener important pentru Republica Moldova”

Lăsată în afara arhitecturii de securitate, Republica Moldova nu mai are alternative. Reunificarea cu România devine soluția naturală. Negocierile care au loc în aceste zile având ca miză încheierea unui posibil acord de pace pentru Ucraina, nu reprezintă doar un episod diplomatic. Ele sunt, de fapt, un moment de cotitură în care se redesenează arhitectura …