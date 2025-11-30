Kaja Kallas, după încălcarea spațiului aerian al RM: Cerul Moldovei nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei

18:30

Deputății Găgăuziei au decis astăzi, 27 noiembrie, ca alegerile pentru o nouă componență a Adunării Populare – organul legislativ al autonomiei, urmează să aibă loc pe 22 martie 2026. Totodată, ei au aprobat demisia spicherului Dmitri Constantinov, iar interimatul funcției va fi asigurat de Nicolai Ormaji. Deciziile au fost luate după mai multe ore de …