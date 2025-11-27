Ion Tăbârță: Rusia sfidează deliberat securitatea aeriană a Republicii Moldova. Chișinăul trebuie să acționeze mai hotărât și mai dur pe plan diplomatic

10:40

Unul dintre gimnaziile din țară propuse pentru închidere este gimnaziul din satul Iliciovca, raionul Florești, unde învață în prezent aproximativ 50 de elevi. Subiectul a fost discutat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, unde prezentatorul a întrebat de ce instituția a beneficiat anterior de investiții substanțiale, dacă se anticipa că nu va avea viitor. …