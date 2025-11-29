Maia Sandu, după atacul de 10 ore asupra Ucrainei: Aceasta nu este limba diplomației și nici a unei țări care pretinde că negociază pacea
29 noiembrie 2025 21:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat dur pe platforma X (Twitter) după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, care a durat aproape 10 ore și a vizat mai multe orașe, provocând victime și distrugeri. Șefa statului subliniază că amploarea atacului nu are nimic de-a face cu limbajul diplomatic sau cu pretențiile Moscovei de …
• • •
Acum 30 minute
21:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat dur pe platforma X (Twitter) după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, care a durat aproape 10 ore și a vizat mai multe orașe, provocând victime și distrugeri. Șefa statului subliniază că amploarea atacului nu are nimic de-a face cu limbajul diplomatic sau cu pretențiile Moscovei de …
Acum 6 ore
17:30
Reţeaua care a transformat ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români. Cum au ajuns oligarhii ruși să aibă buletin românesc # Cotidianul
Reţeaua care a transformat cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români a operat cu ajutorul angajaţilor statului român. În mai multe procese soluţionate, în care tot statul a cerut anularea documentelor, scrie negru pe alb că documentele false au fost transcrise la Starea Civilă, în România. Nimeni nu a verificat sau nu a vrut …
16:10
Pro-rusul Dodon îl ridică în slăvi pe Viktor Orbán după vizita la Kremlin: Un lider înțelept. Moldova ar trebui să-i urmeze exemplul # Cotidianul
Fostul președinte și lider socialist Igor Dodon revine cu un nou mesaj pro-rus, de această dată lăudându-l pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, pentru politica sa prietenoasă față de Moscova și pentru întâlnirea recentă cu Vladimir Putin. Dodon susține că Orbán ar fi „un exemplu de lider înțelept”, care ar pune pe primul loc „interesele țării …
16:00
VIDEO | La 10 ani distanță, Filat explică de ce nu a făcut declarații care să „sară în aer tot sistemul politic”. Leancă a fost al lui Plahotniuc, iar „totul a culminat cu instalarea Guvernului Filip” # Cotidianul
Fostul premier Vlad Filat revine cu un mesaj public adresat cetățenilor, în care explică de ce, în ultimii ani, nu a venit cu dezvăluiri care să „sară totul în aer”, așa cum mulți i-au cerut după declarația făcută în Parlament, pe 15 octombrie 2015. El susține că „furtul miliardului”, demisiile de guverne și arestarea sa …
Acum 8 ore
15:40
Rusia a atact din nou Ucraina: 36 de rachete, aproape 600 de drone și sute de mii de oameni fără electricitate # Cotidianul
Ucraina a fost lovită în această dimineață de unul dintre cele mai masive atacuri combinate cu rachete și drone din ultimele luni. Potrivit vicepremierului ucrainean Oleksii Kuleba, Rusia a lansat aproximativ 36 de rachete și aproape 600 de drone asupra mai multor orașe ucrainene, provocând victime și pagube extinse. „Din păcate, există morți și răniți. …
15:20
O rachetă balistică rusească a explodat la lansare, în regiunea Orenburg din Rusia. Un nor toxic violet s-a ridicat # Cotidianul
Un nor de fum violet s-a ridicat deasupra orașului Yasnîi, din regiunea rusă Orenburg, unde se află o bază de rachete, după ce localnicii au auzit sunetul unei explozii mai devreme. Informația a fost relatată de canalul de Telegram Astra, transmite Ukrinform. Locuitorii afirmă că explozia ar fi fost cauzată de o lansare eșuată de …
Acum 12 ore
10:30
Cetățenii vor resimți beneficii concrete pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană, afirmă viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Într-un interviu pentru IPN, oficiala a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va deschide calea către un nivel de trai comparabil cu cel al statelor membre, ceea ce înseamnă salarii mai mari, infrastructură rutieră …
10:20
Noi detalii despre închiderea spațiului aerian: Două avioane au fost redirecționate către România. Ce spune Ministerul Apărării # Cotidianul
Ministerul Apărării a venit, la aproape 10 ore de la incident, cu primele explicații oficiale privind închiderea spațiului aerian în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2025. Instituția confirmă că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, timp de aproximativ o oră și 10 minute, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal …
Acum 24 ore
08:30
Noapte de alertă maximă: Spațiul aerian al Republicii Moldova, închis pentru câteva ore, după ce două drone au traversat țara # Cotidianul
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru câteva ore, după ce două drone au traversat teritoriul național în regiunea de nord, anunță Poliția de Frontieră. Decizia a fost luată după ce Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat autoritățile despre survolarea neautorizată. Potrivit datelor preliminare, dronele …
28 noiembrie 2025
22:10
Acum mai bine de un secol, la data de 28 noiembrie 1918, în contextul dezmembrării Imperiului Austriac, la Cernăuți s-a întrunit Congresul General al Bucovinei pentru a reda provinciei locul firesc în spațiul românesc. Era un moment pe care generații întregi îl așteptaseră, un moment despre care, în chiar textul declarației, se spune simplu și …
Ieri
20:40
The Telegraph: Trump își trimite emisarii la Moscova cu o ofertă pentru Putin: recunoașterea teritoriilor ocupate în Ucraina # Cotidianul
Președintele SUA trimite emisari la Moscova cu un plan de pace care recunoaște câștigurile teritoriale ale Rusiei. Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ocupate din Ucraina, pentru a asigura încheierea unui acord de pace. The Telegraph scrie că Donald Trump și-a trimis emisarul pentru pace, Steve Witkoff, și …
20:30
Scandalul de corupție de la Kiev: Șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak, demis de Zelenski # Cotidianul
Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost demis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, 28 noiembrie, la doar câteva ore după ce anchetatorii anticorupție i-au percheziționat locuința. Decretul de demitere a fost plasat pe pagina Președinției de la Kiev. O amplă investigație privind corupția la nivel înalt, într-un moment în care Ucraina luptă pentru …
20:00
VIDEO | „Ministerul Sănătății protejează pedofilii”: Protest amplu în fața instituției, în cazul medicului Meșteșug, acuzat că ar fi violat doi copii # Cotidianul
Mai multe persoane au ieșit astăzi în fața Ministerului Sănătății pentru a cere sancționarea medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi abuzat, în urmă cu aproximativ 15 ani, două minore. Activiști și membri ai organizației „Femei pentru Femei / Women 4 Women” au afișat mesaje precum: „Vreau să aplaud …
18:20
Gazele naturale s-ar putea ieftini cu un leu și 60 de bani pentru consumatorii casnici. Energocom va transmite luni Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică noile calcule # Cotidianul
Gazele naturale s-ar putea ieftini cu un leu și 60 de bani pentru consumatorii casnici. Întreprinderea de stat Energocom va transmite luni Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) noile calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom, a declarat pentru Jurnal TV că datele preliminare …
18:10
VIDEO | De la tablă la tabletă: Patruzeci de școli din Republica Moldova vor fi dotate cu echipamente digitale, cu suportul Guvernului României # Cotidianul
Patruzeci de școli din Republica Moldova vor fi dotate cu laptop-uri, table interactive, imprimante și desktop-uri, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul guvernului României. Inițiativa este realizată în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării și are drept scop modernizarea și facilitarea procesului educațional, transmite NordNews. „Școala noastră este o școală rurală …
18:00
În Găgăuzia au fost admise ilegalități și fraude: regiunea este controlată de rețeaua lui Șor și Kremlin, iar Chișinăul trebuie să intervină, susțin experții # Cotidianul
Deciziile Adunării Populare (AP) a Găgăuziei, adoptate cu încălcarea legislației, au declanșat o criză politică în autonomie. Activistul civic Mihail Sirkeli afirmă că actuala componență a AP își exercită atribuțiile ilegal, iar influența grupului politic condus de Ilan Șor și a Moscovei asupra regiunii rămâne dominantă. La rândul său, analistul politic Nicolae Negru consideră că …
18:00
Un proiect major de infrastructură, în valoare de aproape 34 de milioane de lei, va fi implementat la Leova după ce primarul Alexandru Bujorean și administratorul SA „Apă-Canal Leova”, Sergiu Revenco, au semnat Acordul de finanțare în cadrul ședinței Consiliului Regional de Dezvoltare Sud din 27 noiembrie, desfășurată la Cimișlia. Proiectul „Extinderea sistemului de canalizare …
17:50
Bătălie pentru fotoliul de la Ministerul Apărării din România: USR caută urgent un înlocuitor după demisia scandaloasă a lui Ionuț Moșteanu, acuzat că și-ar fi falsificat CV-ul # Cotidianul
În USR deja se discută varianta pentru postul de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Sunt mai multe nume pe masă, de la parlamentari USR, aflați în conducerea comisiilor de Apărare din Legislativ, la fostul europarlamentar Dragoș Tudorache, transmite Digi24. Conducerea USR trebuie să găsească un înlocuitor pentru locul rămas liber la Ministerul …
17:30
Consiliul municipal Chișinău a aprobat ajustarea bugetului provizoriu pentru anul 2025, după modificarea indicatorilor bugetului de stat. Proiectul a fost susținut de consilierii fracțiunilor Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și de consilierii neafiliați. În timpul votului, aleșii Partidului Socialiștilor nu s-au aflat în sală, transmite IPN. Ca urmare a ajustării, alocările …
17:20
Salariul mediu lunar pe economie ar urma să ajungă la 17.400 de lei în anul 2025, conform unui proiect de hotărâre propus de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Majorarea prognozată este de 1.300 de lei față de nivelul stabilit pentru acest an, când indicatorul a constituit 16.100 de lei, transmite IPN. Documentul elaborat de Ministerul …
17:20
VIDEO | USMF „Nicolae Testemițanu” a inaugurat două săli de medicină virtuală, grație unei finanțări din partea Guvernului României # Cotidianul
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a inaugurat două săli de medicină virtuală, grație unei donații de echipament IT pentru Catedra de patologie, în valoare de peste două milioane de lei. Astfel, studenții vor învăța tot mai puțin după modelul tradițional și vor trece la formarea competențelor prin simulatoare, …
17:00
Anatolie Nosatîi, la reuniunea SEDM: Republica Moldova își poate proteja cetățenii doar făcând parte din lumea liberă # Cotidianul
Consolidarea rezilienței, aprofundarea cooperării internaționale și intensificarea eforturilor de modernizare a sectorului de apărare, într-un context regional marcat de riscuri crescânde. Sunt câteva dintre subiectele abordate de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, desfășurată astăzi la Sarajevo, transmite ministerul Apărării, într-un comunicat de presă. Nosatîi a subliniat rolul …
16:40
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis, vineri, prelungirea cu încă 20 de zile a arestului preventiv aplicat fostului deputat Vladimir Andronachi, respingând parțial solicitarea procurorilor. Andronachi neagă acuzațiile și afirmă că este o victimă a circumstanțelor. Vladimir Andronachi este cercetat pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor, fostul deputat …
15:50
Consilierii MAN nu au susținut introducerea proiectelor privind noii viceprimari propuși de Ion Ceban: „Nu vrem să facem show” # Cotidianul
Ședința Consiliului Municipal Chișinău a început astăzi cu un vot surpriză, după ce consilierii MAN s-au abținut de la susținerea propunerii primarului Ion Ceban de a introduce pe ordinea de zi proiectele privind numirea Olesei Pșenițchi și a lui Victor Pruteanu în funcțiile de viceprimari ai capitalei. Proiectele înaintate de edil nu au întrunit numărul …
15:40
Aprecieri pentru mandatul ambasadorului Japoniei, Yoichiro Yamada. Igor Grosu: „Japonia este un partener important pentru Republica Moldova” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a adresat un mesaj de apreciere ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu prilejul încheierii mandatului său diplomatic, subliniind contribuția acestuia la consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinul constant oferit țării noastre. „I-am spus un sincer mulțumesc Excelenței Sale, Ambasadorului Japoniei, Yoichiro Yamada, care își încheie mandatul în țara noastră. Este …
15:20
Alexandru Munteanu a vizitat o fabrică de textile din raionul Ungheni cu investiții italiene # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a mers la fabrica de articole textile „Costa Smeralda”, deschisă la Ungheni cu investiții italiene. Premierul a discutat cu antreprenorul italian Dario Fasson despre activitatea și planurile de dezvoltare ale întreprinderii. Fabrica, lansată în 2022, are în prezent aproximativ 200 de angajați și produce pantaloni bărbătești de înaltă calitate pentru un brand …
15:00
VIDEO | Dosarul contrabandei de armament de la vama Albița: procurorii cer 30 de zile de arest pentru unul dintre reținuți # Cotidianul
Suspectul care ar fi organizator al contrabandei cu arme descoperite săptămâna trecută la vama Albița a fost adus vineri, 28 noiembrie, în fața judecătorilor. Procurorii cer 30 de zile de arest preventive, magistrații urmând să examineze cererea. Întrebat de jurnaliști despre destinația armamentului și proveniența acestuia, bărbatul nu a oferit niciun comentariu. Avocatul persoanei reținute …
14:40
Irlanda oferă 1 milion de euro pentru protecția copiilor vulnerabili din Republica Moldova # Cotidianul
Irlanda va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar de un milion de euro, destinat consolidării serviciilor de protecție a copilului și susținerii familiilor vulnerabile și a refugiaților, printr-un nou program UNICEF, transmite IPN. Guvernul irlandez oferă fondurile prin programul Irish Aid, contribuția urmând să susțină timp de doi ani un program UNICEF axat pe întărirea …
14:10
VIDEO | Anatol Șalaru: Cei care cred că Rusia poate fi îmblânzită, nu cunosc ce înseamnă Rusia # Cotidianul
Acțiunile recente ale Rusiei, legate de survolarea spațiului aerian moldovenesc, fac parte dintr-o strategie deliberată de intimidare și destabilizare regională, care vizează atât Republica Moldova, cât și Uniunea Europeană și NATO. Declarațiile au fost făcute de fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, în cadrul emisiunii „Detectorul de Falsuri” de la Ziarul de Gardă. Potrivit lui …
13:50
Un nou bloc operator care a fost modernizat urmează să fie inaugurat la Spitalul „Sfânta Treime”. Investiție de aproape 44 milioane lei # Cotidianul
Blocul operator centralizat de la Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău, care a trecut prin lucrări de reconstrucție capitală, urmează să fie dat în exploatare în curând. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, pe rețelele de socializare. Potrivit edilului, blocul dispune de 15 săli operatorii construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, …
13:40
Putin îl primește pe Orbán la Kremlin pentru discuții despre „eforturile de pace” în Ucraina și livrările de hidrocarburi rusești # Cotidianul
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit, la Kremlin, cu premierul Ungariei, Victor Orban. El a anunţat că urmează să dicute cu preşedintele rus despre eforturile de pace în Ucraina şi livrări de petrol şi gaze naturale ruseşti Ungariei. Ungaria a rămas larg dependentă de hidrocarburi ruseşti, în pofida unor eforturi ale Uniunii Europene de a …
12:50
Presa | Scrisoare secretă către Putin: Dmitri Kozak a criticat invazia Rusiei în Ucraina, apoi a demisionat # Cotidianul
Portalul de știri rus „Agenția” a aflat noi detalii despre demisia din septembrie a lui Dmitri Kozak din funcția de adjunct al șefului administrației președintelui rus. Înainte de plecare, el i-a trimis lui Vladimir Putin o scrisoare personală în care a criticat atacul Rusiei asupra Ucrainei. La scurt timp după acest gest, Kozak a plecat …
12:40
12:40
Comisia de atestare evaluează calificarea Ecaterinei Maniuc, acuzată în dosarul morții Liubovi Babuțchi # Cotidianul
Ministerul Sănătății anunță că a demarat o evaluare anticipată a calificării profesionale a medicului anesteziolog-reanimatolog Ecaterina Maniuc, vizată în dosarul privind decesul femeii de afaceri Liubovi Babuțchi. Comisia de atestare urmează să verifice dacă nivelul de pregătire și competenţele practice ale medicului corespund funcției pe care o deține. În funcţie de rezultat, autoritățile pot decide …
12:30
Ministrul Apărării din România și-a anunțat demisia, după un scandal cu privire la studiilor sale # Cotidianul
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia din funcție la cinci luni de la numire. Decizia vine pe fondul scandalului privind studiile sale. Moșteanu le-a comunicat inițial colegilor decizia în cadrul unei ședințe a partidului, iar ulterior a publicat mesajul oficial pe Facebook, scrie hotnews.ro, citat de cotidianul.md „Fac acest gest cu asumare …
12:20
Compania de taxi Yandex Go sancționată de cu aproximativ 800 de mii de lei. Care este motivul # Cotidianul
Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea normelor de procedură de către „Ridetech International” BV, compania care operează platformele „Yandex Go” și „Yandex Pro” în Republica Moldova. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025, în cadrul investigației lansate în ianuarie 2023. Potrivit autorității, în timpul investigației, Consiliul Concurenței a solicitat companiei mai multe informații referitoare …
11:20
Percheziții la vârful puterii de la Kiev: șeful oficiului lui Zelenski, Andrii Iermak, vizat în cea mai mare anchetă de corupție din mandatul președintelui # Cotidianul
Autoritățile anticorupție din Ucraina au descins vineri, 28 noiembrie, la biroul lui Andrii Iermak, șeful administrației prezidențiale de la Kiev, în cadrul unei anchete majore de corupție, au confirmat oficiali citați de Reuters. Biroul procurorului special anticorupție a anunțat pe Telegram că acțiunile sunt autorizate și au loc în cadrul investigației în curs, urmând ca …
10:50
Alexandru Slusari: „Tariful la gaz ar putea scădea cu peste 10%”. Energocom transmite luni calculele către ANRE # Cotidianul
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandru Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea …
10:00
Vizită controversată: Viktor Orbán merge la Moscova pentru discuții cu Putin despre energie și războiul din Ucraina # Cotidianul
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea Ungariei cu țiței și gaze naturale, precum și despre eforturile de pace în Ucraina. Orbán a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din țara vecină, Ucraina, iar Ungaria depinde în …
09:40
Peste 20 de percheziții în dosarul TUX, desfășurate în această dimineață pe teritoriul Republicii Moldova # Cotidianul
Procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție și angajații „Fulger” desfășoară la această oră noi acțiuni în cadrul cauzei penale TUX. Potrivit procurorilor, pe teritoriul Republicii Moldova au loc peste 20 de percheziții la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Acțiunile sunt menite să fie corelate cu probatoriul acumulat până în prezent, …
09:40
Vineri, 28 noiembrie, este termenul final în care cetățenii se pot înregistra pentru a beneficia de compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile vor începe ulterior verificarea datelor, astfel încât să fie stabilit cuantumul ajutorului acordat fiecărei gospodării. La fel ca în anul precedent, sprijinul pentru achitarea facturilor la încălzire va fi oferit individual și …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Parlamentul simplifică și face mai transparent procesul de privatizare a proprietății publice # Cotidianul
Parlamentul a adoptat, în prima lectură, un set de modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, care urmăresc eficientizarea și transparentizarea procesului de privatizare, prin reducerea birocrației și clarificarea responsabilităților instituționale. Potrivit autorilor proiectului, legislația actuală este prea încărcată de proceduri, ceea ce încetinește atât privatizarea, cât și transferul bunurilor publice către mediul …
19:20
Republica Moldova renunță la încă trei acorduri CSI, în procesul de apropiere de Uniunea Europeană # Cotidianul
Parlamentul a votat în prima lectură denunțarea a trei acorduri semnate cu statele CSI, măsură care face parte din efortul Republicii Moldova de a-și moderniza legislația și de a o armoniza cu standardele Uniunii Europene. Decizia va afecta inclusiv regimul de călătorii al unor cetățeni din spațiul CSI, iar autoritățile argumentează că ajustările sunt necesare …
18:50
Ion Tăbârță: Rusia sfidează deliberat securitatea aeriană a Republicii Moldova. Chișinăul trebuie să acționeze mai hotărât și mai dur pe plan diplomatic # Cotidianul
Federația Rusă continuă să încalce securitatea aeriană a Republicii Moldova prin lansarea de obiecte zburătoare neautorizate, negând insistent responsabilitatea în pofida probelor și a reacțiilor internaționale. În acest context, comentatorul politic Ion Tăbârță avertizează că autoritățile de la Chișinău trebuie să răspundă mai hotărât și mai dur la aceste provocări și să mobilizeze instrumente diplomatice …
18:30
După ore de discuții aprinse, deputații găgăuzi au stabilit data alegerilor pentru o nouă componență a Adunării Populare # Cotidianul
Deputății Găgăuziei au decis astăzi, 27 noiembrie, ca alegerile pentru o nouă componență a Adunării Populare – organul legislativ al autonomiei, urmează să aibă loc pe 22 martie 2026. Totodată, ei au aprobat demisia spicherului Dmitri Constantinov, iar interimatul funcției va fi asigurat de Nicolai Ormaji. Deciziile au fost luate după mai multe ore de …
18:00
Premierul Alexandru Munteanu, prima vizită în teritoriu: „Să construim din raionul Ungheni un pol regional de creștere, care să ofere oportunități și să conecteze afaceri” # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat astăzi, 27 noiembrie, prima sa vizită în teritoriu de la preluarea mandatului. Șeful Executivului s-a aflat la Ungheni, unde s-a întâlnit cu primarii din raion, a inspectat lucrările de construcție a noului „Pod al Florilor” peste Prut și a participat la prezentarea primului lot de microbuze și autobuze …
17:10
Garry Kasparov, atac la adresa planului lui Trump pentru Ucraina: „NATO nu e puternic, NATO nici măcar nu există. E un fake” # Cotidianul
Garry Kasparov, celebrul șahist internațional și opozant al lui Vladimir Putin, a avut o ieșire nervoasă, în care și-a exprimat nemulțumirea față de așa-zisul plan de pace în Ucraina propus de SUA. În cadrul unui summit desfășurat în Canada, Kasparov a criticat lipsa de decizie a NATO și a țărilor occidentale în privința ajutorului oferit …
16:40
Maia Sandu i-a lipsit de cetățenie pe cinci moldoveni pentru că s-au înrolat într-o unitate militară dislocată ilegal în Transnistria # Cotidianul
Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a retras cetățenia pentru cinci bărbați care au fost înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR). Decretul prezidențial a fost semnat astăzi, 27 noiembrie. Potrivit purtătorului de cuvânt al șefului statului, Igor Zaharov, persoanele respective, deși au fost născute în Republica Moldova, au fost înrolate în Grupul Operativ al …
15:40
Rusia anunță închiderea consulatului polonez din Siberia, în contextul scandalului legat de presupusul sabotaj feroviar # Cotidianul
Rusia a ordonat joi Poloniei să închidă consulatul său din orașul Irkutsk din Siberia, ca măsură de retaliere după decizia Varșoviei de a închide ultimul consulat rus din Polonia, în urma unei explozii pe calea ferată pentru care Moscova a fost acuzată, scrie Reuters. Polonia, fost stat membru al Pactului de la Varșovia și membră …
15:30
VIDEO | Dodon acuză neconstituționalitate în proiectul privind BNM: „Vom ataca legea la Curtea Constituțională” # Cotidianul
Liderul PSRM, Igor Dodon critică noile amendamente la legea privind Banca Națională a Moldovei. El spune că proiectul de lege ridică semne de neconstituționalitate și în cazul în care va fi adoptat va fi atacat la Curtea Constituțională, în partea ce ține de atribuirea președintelui statului de a revoca conducerea BNM. „Eu consider că această …
