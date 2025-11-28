Ministrul Apărării din România și-a anunțat demisia, după un scandal cu privire la studiilor sale

14:40

Consumatorii casnici nu permit controlorilor să citească datele contoarelor. Din acest motiv tarifele din facturi sunt calculate greșit. Explicația a fost oferită de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a menționat că a fost luat la întrebări, inclusiv pe stradă, de către cetățeni, după ce unii consumatori s-au trezit cu facturi mai mari după tranbziția la …