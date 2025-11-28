VIDEO | „Ministerul Sănătății protejează pedofilii”: Protest amplu în fața instituției, în cazul medicului Meșteșug, acuzat că ar fi violat doi copii

13:20

Parlamentul a votat, cu 57 de voturi, rectificările la bugetul de stat pentru 2025, stabilind noi priorități de finanțare pentru salariile din sectorul public și pentru compensarea facturilor la energie electrică. Comparativ cu bugetul de stat aprobat la început de an, veniturile acestuia s-au majorat cu 4,3 miliarde de lei, de la 71,5 la 75,8 …