Reţeaua care a transformat ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români. Cum au ajuns oligarhii ruși să aibă buletin românesc

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat astăzi, 27 noiembrie, prima sa vizită în teritoriu de la preluarea mandatului. Șeful Executivului s-a aflat la Ungheni, unde s-a întâlnit cu primarii din raion, a inspectat lucrările de construcție a noului „Pod al Florilor” peste Prut și a participat la prezentarea primului lot de microbuze și autobuze …