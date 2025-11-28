Televiziunea Română de la Chișinău invită: Gala Premiilor TVR Moldova, ediția 2025

11:50

Rusia nu mai lansează rachetele imediat după producție, deoarece Moscova produce deja suficient armament pentru a acumula un stoc tot mai mare de rachete cu rază lungă, a avertizat săptămâna trecută Daniel Driscoll, secretarul Armatei SUA și principalul negociator al administrației Trump în discuțiile de pace. Mesajul său, transmis într-o întâlnire cu diplomați occidentali la