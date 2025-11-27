Financial Times: Planul UE privind utilizarea activelor rusești înghețate riscă să destabilizeze piețele financiare

13:40

Statul nu poate recurge la răzbunări, la percepțiile opiniei publice sau ale oponenților politici în cazul examinării dosarului lui Plahotniuc. Este afirmația fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care susține că politicianul trebuie judecat în baza principiilor unui stat de drept, în caz contrar totul se transformă într-o „abordare putinistă”. „Singurul lucru pe care […] Articolul Dosarul lui Plahotniuc nu poate fi bazat pe răzbunări sau „legea junglei”, susține Alexandru Tănase: Este o abordare putinistă apare prima dată în ZIUA.md.