Politico: UE nu a primit noua versiune a planului de pace. Negocierile SUA-Ucraina continuă, dar europenii sunt ținuți în afara discuțiilor

De astăzi, pentru creștinii ortodocși ce țin calendarul neîndreptat, începe Postul Crăciunului, care se va sfârși în data de 6 ianuarie, în Ajun de Nașterea Domnului. Acesta este al doilea, ca durată, post din an, dar, în același timp, este considerat cel mai blând dintre toate, deoarece, în zilele de sâmbătă și duminică, dar și […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Crăciunului. Timp de 40 de zile, credincioșii se vor pregăti de Sărbătoarea Nașterii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.