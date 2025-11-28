Organizatorul contrabandei cu armament de la vamă, arestat pentru 30 de zile

13:40

Statele Unite insistă ca Ucraina să accepte un acord de pace înainte ca Washingtonul să ofere garanții de securitate pe termen lung, au declarat pentru Politico un diplomat european și o sursă familiarizată cu discuțiile. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat Marco Rubio într-o convorbire de marți cu reprezentanți ai principalelor capitale europene. […] Articolul Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la semnarea unui acord de pace apare prima dată în ZIUA.md.