VIDEO | Problema bisericilor românești din Ucraina este nu doar de ordin identitar, ci și canonic, susține avocatul Mitropoliei Basarabiei

Suma maximă a compensației la energie pentru acest sezon rece se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă se fixează la 500 de lei. Noile cote se regăsesc în proiectul de hotărâre al Guvernului pentru ajustarea mecanismului de sprijin acordat consumatorilor casnici, aprobat în cadrul unei ședințe a secretarilor generali de la Cancelaria de […] Articolul Guvernul scade cotele pentru compensațiile la energie. Plafonul maxim se va reduce de la 1400 lei până la 1000 lei apare prima dată în ZIUA.md.