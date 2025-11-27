Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române vine la Cahul. Concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României

11:40

Deputații Comisiei pentru securitate, apărare și ordine publică desfășoară la această oră audieri cu ușile închise pe cazul contrabandei cu armament din Ucraina, depistat la frontiera moldo-română. Tot cu ușile închise se desfășoară și audierile pe cazurile tot mai frecvente ce țin de traficul de droguri, înregistrate pe teritoriul R. Moldova. Pe ordinea de zi […]