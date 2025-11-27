VIDEO | În locuința unui străin au fost găsite droguri de 10 milioane de lei. Bărbatul era „depozitar” într-o schemă de vânzare a stupefiantelor
Ziua, 27 noiembrie 2025 16:00
Un cetățean străin a fost reținut de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al Capitalei, după ce în locuința sa au fost găsite cantități de mefedronă și marijuana în valoare de 10 milioane de lei. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a fost prins, mai întâi, în cadrul unor măsuri de investigație, în timp […] Articolul VIDEO | În locuința unui străin au fost găsite droguri de 10 milioane de lei. Bărbatul era „depozitar” într-o schemă de vânzare a stupefiantelor apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
16:00
VIDEO | În locuința unui străin au fost găsite droguri de 10 milioane de lei. Bărbatul era „depozitar” într-o schemă de vânzare a stupefiantelor # Ziua
Un cetățean străin a fost reținut de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al Capitalei, după ce în locuința sa au fost găsite cantități de mefedronă și marijuana în valoare de 10 milioane de lei. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a fost prins, mai întâi, în cadrul unor măsuri de investigație, în timp […] Articolul VIDEO | În locuința unui străin au fost găsite droguri de 10 milioane de lei. Bărbatul era „depozitar” într-o schemă de vânzare a stupefiantelor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
15:40
Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române vine la Cahul. Concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României # Ziua
Grupul Psaltic „Tronos”, renumitul cor bărbătesc al Patriarhiei Române, vine la Cahul pentru un eveniment de excepție, organizat cu prilejul Zilei Naționale a României. Concertul va avea loc vineri, 28 noiembrie, la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”, unde publicul va avea parte de o seară dedicată valorilor spirituale și naționale românești. „Tronos”, considerat cel mai […] Articolul Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române vine la Cahul. Concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Fără o comisie electorală funcțională, deputații de la Comrat au stabilit alegerile în Adunarea Populară pentru 22 martie # Ziua
Primul tur al alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei urmează să aibă loc în 22 martie, urmat de al doilea – în 5 aprilie. Proiectul privind stabilirea zilei scrutinului a fost aprobat azi de deputații locali, în condițiile în care regiunea se află într-un vid instituțional și nici până azi nu are funcțională o comisie […] Articolul Fără o comisie electorală funcțională, deputații de la Comrat au stabilit alegerile în Adunarea Populară pentru 22 martie apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
15:20
Curtea Supremă a Federației Ruse declară „organizație teroristă” Fondul Anticorupție al lui Alexei Navalnîi # Ziua
Curtea Supremă a Rusiei a admis cererea Procuraturii Generale și a desemnat Fondul pentru Lupta împotriva Corupției (FBK), entitate juridică americană asociată echipei lui Alexei Navalnîi, drept „organizație teroristă”, interzicând activitatea sa pe teritoriul Federației Ruse. Decizia a fost anunțată pe 27 noiembrie de agențiile de presă ruse, după un proces desfășurat cu ușile închise. […] Articolul Curtea Supremă a Federației Ruse declară „organizație teroristă” Fondul Anticorupție al lui Alexei Navalnîi apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | Partidul Nostru cere mai mulți bani pentru agricultură, PAS se opune. Usatîi avertizează că va veni cu tractoarele la Parlament # Ziua
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, solicită suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Potrivit lui, acești bani ar permite achitarea restanțelor către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024, dar de a evita blocajele financiare din sectorul […] Articolul VIDEO | Partidul Nostru cere mai mulți bani pentru agricultură, PAS se opune. Usatîi avertizează că va veni cu tractoarele la Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Parlamentul a denunțat acordul privind activitatea Centrului rus de cultură. Instituția va mai fi, însă, funcțională încă opt luni # Ziua
Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul privind denunțarea activității Centrului rus de cultură. Decizia vine la nouă luni de la anunțul Chișinăului de a închide instituția, în urma unui scandal legat de survolarea spațiului aerian de drone rusești. Documentul a fost votat de 57 de deputați. „Centrul Cultural Rus se află sub administrarea directă a […] Articolul Parlamentul a denunțat acordul privind activitatea Centrului rus de cultură. Instituția va mai fi, însă, funcțională încă opt luni apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
14:00
În plin război hibrid, instanțele din R. Moldova folosesc un soft rusesc pentru desfășurarea ședințelor online # Ziua
Instanțele din Republica Moldova folosesc un soft rusesc pentru desfășurarea ședințelor de judecată online. Este vorba despre programul TrueConf, produs în Federația Rusă. Despre acest lucru a atras atenția, într-o postare pe Facebook, expertul Alexandru Bot, care a adăugat că „e ușor ironic faptul că într-o perioadă în care vorbim despre dezinformare, atacuri cibernetice, riscuri […] Articolul În plin război hibrid, instanțele din R. Moldova folosesc un soft rusesc pentru desfășurarea ședințelor online apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la semnarea unui acord de pace # Ziua
Statele Unite insistă ca Ucraina să accepte un acord de pace înainte ca Washingtonul să ofere garanții de securitate pe termen lung, au declarat pentru Politico un diplomat european și o sursă familiarizată cu discuțiile. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat Marco Rubio într-o convorbire de marți cu reprezentanți ai principalelor capitale europene. […] Articolul Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la semnarea unui acord de pace apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | Un șofer, urmărit de polițiști, a murit după ce a intrat cu mașina într-o stație din raionul Criuleni # Ziua
Un șofer, în vârstă de 33 de ani, a murit, după ce a intrat cu mașina într-o stație de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic, raionul Criuleni. Victima era urmărită de un echipaj al poliției, după ce refuzase să prezinte actele și să facă testul alcoolscopic. În urma impactului, automobilul a luat foc, […] Articolul VIDEO | Un șofer, urmărit de polițiști, a murit după ce a intrat cu mașina într-o stație din raionul Criuleni apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Franța reia serviciul militar voluntar. Emmanuel Macron invocă riscul unui nou conflict în Europa # Ziua
Franța se pregătește să anunțe, joi, revenirea serviciului militar național după aproape trei decenii de pauză, într-un nou semnal că invazia rusă în Ucraina și tensiunile cu Moscova remodelează arhitectura de securitate a Europei, scrie Politico. Președintele Emmanuel Macron va prezenta măsura la baza militară Varces din Alpii francezi, vizând un program voluntar de 10 […] Articolul Franța reia serviciul militar voluntar. Emmanuel Macron invocă riscul unui nou conflict în Europa apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | Problema bisericilor românești din Ucraina este nu doar de ordin identitar, ci și canonic, susține avocatul Mitropoliei Basarabiei # Ziua
Românii din Ucraina refuză trecerea la Biserica Autocefală Ucraineană nu doar din cauză că riscă să nu mai aibă parte de slujbe în limba română, ci și din cauza problemelor de orin canonic, cu care se confruntă noua structură bisericească afiliată puterii de la Kiev. Asupra acestui a atras atenția avocatul Mitropoliei Basarabiei, Iulian Rusanovschi, […] Articolul VIDEO | Problema bisericilor românești din Ucraina este nu doar de ordin identitar, ci și canonic, susține avocatul Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:20
„După scandalul contrabandei cu arme trebuie să urmeze demisii de top”. Alexandru Tănase: Asemenea scheme nu trec fără protecții la nivel înalt # Ziua
Societatea așteaptă demisii și sancționări la nivel politic înalt în urma cazului legat de contrabanda cu armament de la Vama Leușeni – Albița, în caz contrar scandalul va fi perceput ca o „afacere” protejată de cei care au obligația să o combată. Este reacția fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care dă de înțeles […] Articolul „După scandalul contrabandei cu arme trebuie să urmeze demisii de top”. Alexandru Tănase: Asemenea scheme nu trec fără protecții la nivel înalt apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
NYT: Emisarul lui Trump avertizează Europa că Rusia își mărește rapid arsenalul de rachete, iar Ucraina trebuie să se grăbească spre un acord de pace # Ziua
Rusia nu mai lansează rachetele imediat după producție, deoarece Moscova produce deja suficient armament pentru a acumula un stoc tot mai mare de rachete cu rază lungă, a avertizat săptămâna trecută Daniel Driscoll, secretarul Armatei SUA și principalul negociator al administrației Trump în discuțiile de pace. Mesajul său, transmis într-o întâlnire cu diplomați occidentali la […] Articolul NYT: Emisarul lui Trump avertizează Europa că Rusia își mărește rapid arsenalul de rachete, iar Ucraina trebuie să se grăbească spre un acord de pace apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Construcția podului peste Prut de la Ungheni, care va lega R. Moldova de Autostrada Unirii, avansează conform graficului stabilit # Ziua
A început producția tablierului metalic pentru podul peste Prut, de la Ungheni, primul pod la nivel de autostradă între România și Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat miercuri Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Transporturi în Guvernul României, într-o postare pe Facebook. În cadrul unei vizite de lucru în Republica Moldova și Ucraina, unde […] Articolul Construcția podului peste Prut de la Ungheni, care va lega R. Moldova de Autostrada Unirii, avansează conform graficului stabilit apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Stocurile de gaze pentru regiunea transnistreană, suficiente pentru două săptămâni, anunță ministrul Energiei # Ziua
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Într-un interviu pentru IPN, oficialul a precizat că mecanismul existent de livrare a gazelor către regiune continuă să funcționeze, iar în cazul unei întreruperi poate fi utilizat mecanismul de […] Articolul Stocurile de gaze pentru regiunea transnistreană, suficiente pentru două săptămâni, anunță ministrul Energiei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:10
Cel puțin 55 de morți în incendiul uriaș la complexul rezidențial din Hong Kong. Trei persoane arestate # Ziua
Cel puțin 55 de persoane au murit într-un incendiu devastator care a cuprins miercuri un ansamblu de locuințe înalte din districtul Tai Po, în cel mai grav dezastru de acest fel din Hong Kong din ultimele decenii. Trei persoane au fost arestate, au anunțat autoritățile chineze. Potrivit pompierilor, 51 de persoane au decedat la fața […] Articolul Cel puțin 55 de morți în incendiul uriaș la complexul rezidențial din Hong Kong. Trei persoane arestate apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Un preot care voia să treacă la Mitropolia Basarabiei a murit, pe fundalul stresului la care a fost supus, dezvăluie avocatul Iulian Rusanovschi # Ziua
Preoții care aleg să treacă, împreună cu parohiile lor, la Mitropolia Basarabiei sunt supuși unor presiuni uriașe, la care puțini rezistă. Mai mult, a existat un caz când un cleric, paroh al bisericii din Capaclia, raionul Cantemir, aflat într-o astfel de situație, a făcut atac de cord și a murit. Cazul a avut loc în […] Articolul VIDEO | Un preot care voia să treacă la Mitropolia Basarabiei a murit, pe fundalul stresului la care a fost supus, dezvăluie avocatul Iulian Rusanovschi apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Grav accident în zona Grădinii Zoologice. Un șofer beat a intrat în viteză în mai multe mașini parcate, după o depășire periculoasă # Ziua
Un șofer beat a semănat panică, aseară, pe strada Valea Crucii din Capitală. Acesta a lovit în viteză mai multe mașini parcate în zona Grădinii Zoologice, după ce a ieșit într-o depășire periculoasă. În urma coliziunilor, o minoră, aflată în una dintre mașinile lovite, a fost rănită, fiind transportată la spital. Potrivit informațiilor preliminare, relatate […] Articolul VIDEO | Grav accident în zona Grădinii Zoologice. Un șofer beat a intrat în viteză în mai multe mașini parcate, după o depășire periculoasă apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Doi soldați ai Gărzii Naționale, împușcați și grav răniți într-un atac armat în centrul Washingtonului. Suspectul, un cetățean afgan, reținut # Ziua
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați și grav răniți miercuri, în apropiere de Casa Albă, într-un atac pe care autoritățile americane îl descriu drept o „ambuscadă țintită” și un „act de terorism”. Suspectul, identificat drept Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan de 29 de ani, a fost rănit în schimbul de focuri și se […] Articolul Doi soldați ai Gărzii Naționale, împușcați și grav răniți într-un atac armat în centrul Washingtonului. Suspectul, un cetățean afgan, reținut apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
85 de ani de la moartea marelui istoric și savant Nicolae Iorga, una dintre cele mai luminate minți ale României moderne # Ziua
Românii îi aduc azi un omagiu marelui istoric, erudit, enciclopedist și academician de talie internațională Nicolae Iorga, una dintre cele mai mari personalități ale României Mari, numit de contemporani „Voltaire al României”. Acum 85 de ani, ilustrul savant era asasinat într-o pădure din Prahova. În perioada interbelică, Iorga a devenit un apropiat al regelui Carol al […] Articolul 85 de ani de la moartea marelui istoric și savant Nicolae Iorga, una dintre cele mai luminate minți ale României moderne apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
08:10
Lăsată în afara arhitecturii de securitate, Republica Moldova nu mai are alternative. Reunificarea cu România devine soluția naturală. Negocierile care au loc în aceste zile având ca miză încheierea unui posibil acord de pace pentru Ucraina, nu reprezintă doar un episod diplomatic. Ele sunt, de fapt, un moment de cotitură în care se redesenează arhitectura […] Articolul ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Dacă Moldova rămâne în zona gri, Unirea devine inevitabilă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:30
Autostrada Unirii intră în linie dreaptă. Au fost semnate ultimele contracte pentru secțiunea montană # Ziua
Compania Națională de Investiții Rutiere din România a semnat astăzi ultimele două contracte pentru secțiunea montană a Autostrăzii Unirii A8, în prezența ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban. Cele două loturi, Sărățeni – Joseni și Joseni – Ditrău, însumează 47 de kilometri. Valoarea totală a contractelor se apropie de 6 miliarde lei (echivalentul a aproximativ 1,18 miliarde […] Articolul Autostrada Unirii intră în linie dreaptă. Au fost semnate ultimele contracte pentru secțiunea montană apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Constantin Țuțu își va afla verdictul peste două luni. Inculpatul a avut azi pledoaria finală în instanță # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu își va afla verdictul în dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență peste două luni, în 27 ianuarie. În cadrul ședinței de judecată, organizată azi, inculpatul a avut pledoaria finală în fața instanței. Țuțu s-a declarat repetat nevinovat și că speră la o „încheiere corectă” a […] Articolul Constantin Țuțu își va afla verdictul peste două luni. Inculpatul a avut azi pledoaria finală în instanță apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Primăria Chișinău va finanța 27 de idei de afaceri, în valoare de peste 5 milioane de lei, în cadrul unui proiect municipal # Ziua
27 de idei de afaceri au fost selectate pentru finanțare în cadrul Programului municipal „STARTUP pentru tineri și migranți”, implementat de Primăria Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, potrivit unui comunicat al Primăriei Chișinău. În total, valoarea granturilor oferite este de peste 5,2 milioane de lei, iar investițiile estimate în economia municipală depășesc […] Articolul Primăria Chișinău va finanța 27 de idei de afaceri, în valoare de peste 5 milioane de lei, în cadrul unui proiect municipal apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Fracțiunea „Alternativa” cere abrogarea legii care limitează numerarul la cumpărarea imobilului # Ziua
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a înregistrat un proiect de lege privind eliminarea barierelor la achitarea în numerar la procurarea imobilelor și reducerea dificultăților cu care se confruntă antreprenorii în activitatea lor. Inițiativa include și modificări la câteva acte legislative, menite să reducă riscurile de utilizare ilegală a numerarului în tranzacții, transmite IPN. Anunțul a fost făcut […] Articolul Fracțiunea „Alternativa” cere abrogarea legii care limitează numerarul la cumpărarea imobilului apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Lilian Carp susține că vor exista „cu siguranță” demisii după cazul de contrabandă cu armament # Ziua
Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, susține că în urma cazului de contrabandă de la frontiera cu România vor „exista cu siguranță demisii”. Potrivit lui, concluziile anchetei vor determina exact cine este este responsabil. „Cu siguranță vor exista demisii a unor persoane care au fost implicate”, a declarat Carp. Parlamentarul […] Articolul Lilian Carp susține că vor exista „cu siguranță” demisii după cazul de contrabandă cu armament apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Scandalul de corupție din Ucraina continuă. Zelenski i-a numit pe Ermak și Umerov în echipa de negocieri cu SUA după ce NABU i-a luat în vizor # Ziua
Scandalul anticorupție de mare amploare care zguduie conducerea politică de la Kiev capătă noi dimensiuni, după ce presa ucraineană relatează că președintele Volodimir Zelenski i-ar fi numit pe Andrei Ermak și Rustem Umerov în delegația de negocieri cu Statele Unite imediat după ce a fost informat că Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) pregătește suspiciuni […] Articolul Scandalul de corupție din Ucraina continuă. Zelenski i-a numit pe Ermak și Umerov în echipa de negocieri cu SUA după ce NABU i-a luat în vizor apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Serviciile consulare ale Ambasadei din Israel, suspendate pentru o perioadă. Funcționarul responsabil pleacă în concediu # Ziua
Cetățenii moldoveni din Israel nu vor putea beneficia mai bine de două săptămâni de servicii consulare la Ambasada Republicii Moldova din Israel, pentru că funcționarul responsabil va fi în concediu. Anunțul a fost făcut de misiunea diplomatică, care precizează că suspendarea va fi în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie. Ambasada din Israel susține că […] Articolul Serviciile consulare ale Ambasadei din Israel, suspendate pentru o perioadă. Funcționarul responsabil pleacă în concediu apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Motorina standard se ieftinește cu 13 bani. Agenția pentru Reglementare în Energetică a anunțat că, joi, 27 noiembrie, prețul maxim pentru un litru de acest tip de combustibil va fi de 20,99 lei. Benzina se va ieftini mâine doar cu cinci bani și se va comercializa la pompă cu 23,31 lei pentru un litru. După […] Articolul Motorina se ieftinește cu 13 bani, iar benzina cu 5 bani, anunță ANRE apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Guvernul a aprobat programul de securitate publică pentru următorii cinci ani. Costul strategiei este de peste 1,1 miliarde de lei # Ziua
Reorganizarea poliției pe regiuni, majorarea numărului echipelor de patrulare și reducerea în jumătate a timpului de intervenție a serviciilor de urgență. Sunt câteva dintre obiectivele propuse de autoritățile centrale în Programul de ordine și securitate publică pentru următorii cinci ani, aprobat miercuri la Guvern. Costul estimativ al acestui program este de peste 1,1 miliarde de […] Articolul Guvernul a aprobat programul de securitate publică pentru următorii cinci ani. Costul strategiei este de peste 1,1 miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:10
Serviciul Hidrometeorologic anunță pentru această noapte și prima parte a zilei de joi, 27 noiembrie, cod galben de ceață. Avertizarea va fi valabilă începând cu ora 03:00, până joi, la ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m. Codul este valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Articolul Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
VIDEO | MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și i-a înmânat o notă de protest privind survolarea ilegală a R. Moldova de către șase drone # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, căruia i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone. Potrivit MAE, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile” și constituie o încălcare gravă […] Articolul VIDEO | MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și i-a înmânat o notă de protest privind survolarea ilegală a R. Moldova de către șase drone apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Marele compozitor Eugen Doga a fost evocat la Atena printr-o seară muzicală organizată de Uniunea Moldo-Elenă „Alexandros Ipsilantis”. Banii strânși în cadrul evenimentului au fost redirecționați către Centrul Maternal „În Brațele Mamei” al Misiunii Sociale „Diaconia”. La eveniment au participat și directorul Misiunii Sociale „Diaconia”, Igor Belei, care a mulțumit comunității pentru solidaritate și a […] Articolul FOTO | Eveniment cultural-filantropic în Grecia, în memoria marelui compozitor Eugen Doga apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Doliul în lumea jurnalistică din Republica Moldova. Jurnalista și publicista Valentina Basiul s-a stins din viață după o luptă nemiloasă cu o boală incurabilă. Vestea morții ziaristei a fost anunțată miercuri pe rețelele de socializare de mai mulți colegi. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a colegei noastre dragi, Valentina Basiul. […] Articolul Doliu în lumea presei. S-a stins din viață jurnalista și publicista Valentina Basiul apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Curtea Europeană de Justiție a emis recent o decizie prin care toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. Actul vine în urma unei deliberări asupra faptului că autoritățile poloneze au refuzat să înscrie în registrul civil polonez un certificat de căsătorie al unui cuplu de cetățeni polonezi […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Nu e despre minorități sexuale, ci despre suveranitate apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Încă o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în dosarul camionului încărcat cu muniții de la vamă. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, aceasta ar fi avut rolul de organizator și este cercetată pentru complicitate la contrabandă cu armament, scrie newsmaker.md. Cernăuțeanu nu a precizat naționalitatea suspectului, dar a spus că acesta a fost […] Articolul A fost reținută încă o persoană în dosarul contrabandei cu armament de la vama Albița apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
VIDEO | Veaceslav Ioniță acuză ANRE că ține în secret prețul de achiziție a gazului, în condițiile ieftinirilor pe piața europeană # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu mai publică datele despre prețul de achiziție a gazului, în condițiile în care pe piața Uniunii Europene prețul gazului a scăzut. Observația a fost făcută de expertul economic, Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. El a adăugat că „decizia privind stabilirea tarifului la gaz […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță acuză ANRE că ține în secret prețul de achiziție a gazului, în condițiile ieftinirilor pe piața europeană apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Kremlinul temperează așteptările unui acord de pace rapid în Ucraina: „Este prematur să vorbim despre asta acum” # Ziua
Kremlinul avertizează că negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina sunt departe de un rezultat rapid, în pofida declarațiilor optimiste venite din partea administrației Trump. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat miercuri, că discuțiile sunt încă într-un stadiu prea incipient pentru a anticipa o înțelegere iminentă. „Să mai așteptăm. Este prematur să […] Articolul Kremlinul temperează așteptările unui acord de pace rapid în Ucraina: „Este prematur să vorbim despre asta acum” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
VIDEO | Diversiunea complice a Mitropoliei Moldovei și Ministerului Culturii, care împiedică parohiile să treacă la Mitropolia Basarabiei # Ziua
Bisericile din Republica Moldova cu statut de monument istoric au fost trecute în mod abuziv în gestiunea sau chiar proprietatea Mitropoliei Moldovei, iar din această cauză, parohiile care vor să treacă la Mitropolia Basarabiei întâmpină presiuni uriașe, în plus, se pomenesc într-un hățiș juridic, din care cauză sunt deseori nevoite să renunțe. Explicații legate de […] Articolul VIDEO | Diversiunea complice a Mitropoliei Moldovei și Ministerului Culturii, care împiedică parohiile să treacă la Mitropolia Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
„Ce frumos”: ICR „Mihai Eminescu” invită la un concert omagial la Chișinău, dedicat Zilei Naționale a României # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și Ambasada României în Republica Moldova organizează concertul „Ce frumos”, un eveniment dedicat Zilei Naționale a României. Spectacolul va avea loc pe 5 decembrie, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din capitală. Spectacolul va fi susținut de interpreta Tania Turtureanu, alături de formația sa, din care fac parte Ștefan […] Articolul „Ce frumos”: ICR „Mihai Eminescu” invită la un concert omagial la Chișinău, dedicat Zilei Naționale a României apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Dosarul lui Plahotniuc nu poate fi bazat pe răzbunări sau „legea junglei”, susține Alexandru Tănase: Este o abordare putinistă # Ziua
Statul nu poate recurge la răzbunări, la percepțiile opiniei publice sau ale oponenților politici în cazul examinării dosarului lui Plahotniuc. Este afirmația fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care susține că politicianul trebuie judecat în baza principiilor unui stat de drept, în caz contrar totul se transformă într-o „abordare putinistă”. „Singurul lucru pe care […] Articolul Dosarul lui Plahotniuc nu poate fi bazat pe răzbunări sau „legea junglei”, susține Alexandru Tănase: Este o abordare putinistă apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
VIDEO | Renato Usatîi a cerut ca audierile în cazul contrabandei cu armament să fie publice, „atât cât e posibil” # Ziua
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a propus ca audierile privind cazul camionului cu arme și muniții, depistat la frontiera cu România, să fie desfășurate în regim public, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât informațiile prezentate să nu prejudicieze ancheta aflată în derulare. „Ca să […] Articolul VIDEO | Renato Usatîi a cerut ca audierile în cazul contrabandei cu armament să fie publice, „atât cât e posibil” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Un gimnaziu din Florești va fi închis de autorități, după o investiție de 700 de mii de lei. Dan Perciun: Nu a fost o decizie inspirată # Ziua
Gimnaziul din satul Iliciovca, raionul Florești, urmează să fie închis de autorități, după ce, acum câțiva ani, Guvernul a investit peste 700 de mii de lei în reabilitarea infrastructurii instituției. În școala care va fi lichidată au fost reparate mai multe spații, inclusiv blocul sanitar și sala de sport, proiecte realizate în cadrul Programului „Satul […] Articolul Un gimnaziu din Florești va fi închis de autorități, după o investiție de 700 de mii de lei. Dan Perciun: Nu a fost o decizie inspirată apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
VIDEO | Incendiu devastator într-un complex rezidențial din Hong Kong. Cel puțin patru morți și mai multe persoane rănite # Ziua
Un incendiu puternic izbucnit miercuri după-amiază într-un complex rezidențial din Hong Kong a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor trei, au anunțat autoritățile locale. Flăcările s-au extins rapid pe schelele de bambus montate pe exteriorul clădirii, înghițind mai multe etaje și lăsând oameni blocați în interior. Departamentul Serviciilor de Pompieri a confirmat cele […] Articolul VIDEO | Incendiu devastator într-un complex rezidențial din Hong Kong. Cel puțin patru morți și mai multe persoane rănite apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
NBC: Secretarul Armatei SUA a avertizat Ucraina asupra unei înfrângeri iminente în timp ce promova planul inițial de pace # Ziua
Întâlnirea de săptămâna trecută reprezintă doar cel mai recent episod al unei divergențe persistente în cadrul administrației Trump privind modul în care ar trebui încheiat războiul din Ucraina. Potrivit a două surse citate de NBC News, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, le-a transmis oficialilor ucraineni că forțele lor se află într-o situație militară disperată și […] Articolul NBC: Secretarul Armatei SUA a avertizat Ucraina asupra unei înfrângeri iminente în timp ce promova planul inițial de pace apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Șapte cetățeni români și moldoveni, suspectați de falsificare de documente. Percheziții derulate simultan în România și R. Moldova # Ziua
Șapte persoane, cetățeni români și moldoveni, ar fi constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente, în special acte de identitate și permise de conducere, în care s-ar fi atestat în mod nereal că sunt emise de autorități din Republica Moldova. Printre infracțiunile investigate se numără […] Articolul Șapte cetățeni români și moldoveni, suspectați de falsificare de documente. Percheziții derulate simultan în România și R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Deputații Comisiei pentru securitate, apărare și ordine publică desfășoară la această oră audieri cu ușile închise pe cazul contrabandei cu armament din Ucraina, depistat la frontiera moldo-română. Tot cu ușile închise se desfășoară și audierile pe cazurile tot mai frecvente ce țin de traficul de droguri, înregistrate pe teritoriul R. Moldova. Pe ordinea de zi […] Articolul Audieri cu ușile închise la Parlament în cazul camionului cu armament depistat la frontieră apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Trump: Cele 28 de puncte privind pacea din Ucraina a fost doar „o schiță”, nu un plan. Negocierile avansează, iar emisari americani merg la Moscova săptămâna viitoare # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat marți seară că varianta de 28 de puncte a cadrului de pace pentru Ucraina, apărută în presă în urma unei scurgeri de informații, „nu a fost niciodată un plan”, ci doar „o schiță”, un document conceptual din care administrația sa a elaborat ulterior o versiune redusă și revizuită. În […] Articolul Trump: Cele 28 de puncte privind pacea din Ucraina a fost doar „o schiță”, nu un plan. Negocierile avansează, iar emisari americani merg la Moscova săptămâna viitoare apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
EDITORIAL | Adevărul de carton, drona rusească și de ce gura lumii astupă varianta oficială a autorităților statului # Ziua
Motto: Ai dracu ruşi au fost românii, dar trece A venit apa caldă? A venit, da-i rece (Paraziții, „Noi vrem respect”) Am văzut reportajul de la Nordnews despre drona care a aterizat domol pe acoperișul de la Florești. Scepticismul experților satului e la suprafață: drona nu-i dronă, era de hârtie, stătea de două săptămâni pe acoperiș […] Articolul EDITORIAL | Adevărul de carton, drona rusească și de ce gura lumii astupă varianta oficială a autorităților statului apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Bloomberg: Kremlinul ar fi influențat planul SUA pentru Ucraina prin canale neoficiale. Moscova neagă, Trump vorbește despre o procedură „standard” # Ziua
Un nou scandal diplomatic zguduie negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, după ce Bloomberg a publicat transcrierea unui presupus dialog între Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui Rusiei pentru cooperare economică externă, și Iuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin. Potrivit înregistrării, Dmitriev i-ar fi propus lui Ușakov ca o versiune redactată la Kremlin a […] Articolul Bloomberg: Kremlinul ar fi influențat planul SUA pentru Ucraina prin canale neoficiale. Moscova neagă, Trump vorbește despre o procedură „standard” apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.