Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi.
Ziua, 28 noiembrie 2025 09:20
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de ore, biletele sunt […] Articolul Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi. apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 15 minute
09:30
Ziua Sfântului Ardealului. Prima sărbătoare oficială închinată Sf. Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop # Ziua
Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie Boca, de la Mănăstirea Prislop, unul dintre cei mai iubiți și respectați duhovnici români, supranumit, încă înainte de a fi canonizat, „Sfântul Ardealului”. Aceasta este prima sărbătoare oficială dedicată lui, după ce, anul trecut, a fost trecut în rândurile sfinților, alături de alți 15 […] Articolul Ziua Sfântului Ardealului. Prima sărbătoare oficială închinată Sf. Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
09:20
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de ore, biletele sunt […] Articolul Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi. apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
09:10
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii de poliție şi angajații „Fulger” desfășoarǎ noi acțiuni procesuale în cadrul cauzei penale „TUX”. În total, au loc peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor percheziții urmeazǎ sǎ fie […] Articolul PCCOCS, de comun cu IGP, desfășoară noi percheziții în dosarul „TUX” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Scandalul „MindiciGate” ajunge la vârful puterii de la Kiev. Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski # Ziua
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) împreună cu Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) efectuează percheziții la locul de muncă al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, relatează publicația „Ukrainska Pravda”. Potrivit sursei, în complexul guvernamental au intrat cel puțin zece reprezentanți ai structurilor anticorupție. Un reporter al „Ukrainska Pravda”, aflat la fața locului, a surprins sosirea […] Articolul Scandalul „MindiciGate” ajunge la vârful puterii de la Kiev. Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Crăciunului. Timp de 40 de zile, credincioșii se vor pregăti de Sărbătoarea Nașterii Domnului # Ziua
De astăzi, pentru creștinii ortodocși ce țin calendarul neîndreptat, începe Postul Crăciunului, care se va sfârși în data de 6 ianuarie, în Ajun de Nașterea Domnului. Acesta este al doilea, ca durată, post din an, dar, în același timp, este considerat cel mai blând dintre toate, deoarece, în zilele de sâmbătă și duminică, dar și […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Crăciunului. Timp de 40 de zile, credincioșii se vor pregăti de Sărbătoarea Nașterii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:10
Operatorul platformei „Yandex”, amendat cu aproape 800 de mii de lei. Compania anunță că „își rezervă dreptul să conteste sancțiunea” # Ziua
Consiliul Concurenței a amendat cu aproximativ 800 de mii de lei „Ridetech International” BV, operatorul platformei electronice „Yandex Go” și a aplicației „Yandex Pro” pentru „încălcarea normelor de procedură”. Mai exact, în cadrul investigației, Consiliul Concurenței a solicitat întreprinderii să furnizeze mai multe informații referitoare la utilizatorii aplicațiilor, informații necesare pentru clarificarea anumitor aspecte relevante […] Articolul Operatorul platformei „Yandex”, amendat cu aproape 800 de mii de lei. Compania anunță că „își rezervă dreptul să conteste sancțiunea” apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Financial Times: Planul UE privind utilizarea activelor rusești înghețate riscă să destabilizeze piețele financiare # Ziua
Guvernele europene s-ar putea confrunta cu costuri mai mari ale datoriei publice dacă Uniunea Europeană va continua planul de a folosi activele rusești înghețate pentru a garanta împrumuturi de 140 de miliarde de euro destinate Ucrainei, avertizează instituția care gestionează cea mai mare parte a acestor active, Euroclear. Potrivit unei scrisori consultate de Financial Times, […] Articolul Financial Times: Planul UE privind utilizarea activelor rusești înghețate riscă să destabilizeze piețele financiare apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Guvernul se împrumută din Franța cu 25 de milioane de euro pentru reforme în tranziția la energie verde # Ziua
Statul va accesa de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a votat în lectură finală ratificarea acordului de facilitate de credit. Potrivit autorităților, „scopul acordului este de a sprijini bugetul de stat și, […] Articolul Guvernul se împrumută din Franța cu 25 de milioane de euro pentru reforme în tranziția la energie verde apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Opt bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru atacul asupra podului Kerci # Ziua
Un tribunal militar rus a condamnat la închisoare pe viață toți cei opt inculpați în dosarul privind explozia de pe Podul Kerci, care leagă regiunea Krasnodar de Crimeea, din 8 octombrie 2022. Cei opt au fost găsiți vinovați de terorism și transport ilegal de explozibili, în pofida faptului că toți au negat implicarea și au […] Articolul Opt bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru atacul asupra podului Kerci apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Ucraina și Marea Britanie semnează un acord de licență pentru dronele interceptoare Octopus: „Este un precedent istoric” # Ziua
Ucraina și Regatul Unit au semnat un acord de licență pentru producerea dronelor interceptoare Octopus, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmigal, pe 27 noiembrie. „Este un precedent istoric și un nou pas important, care va permite producția în Marea Britanie a interceptorilor ucraineni ce și-au demonstrat eficiența în lupta împotriva dronelor de atac […] Articolul Ucraina și Marea Britanie semnează un acord de licență pentru dronele interceptoare Octopus: „Este un precedent istoric” apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Dodon atacă România, după ce Biserica Rusă a pierdut în instanță dreptul asupra bisericilor-monument. Mitropolia Basarabiei îl sfătuiește să învețe istoria # Ziua
Decizia Curții de Apel Chișinău prin care Mitropolia Basarabiei a obținut câștig de cauză într-un litigiu împotriva Mitropoliei Chișinăului, subordonată Patriarhiei Moscovei, și a Întreprinderii Cadastru l-a înfuriat pe socialistul Igor Dodon, care a acuzat puterea de „trădare în favoarea României”. În replică, Mitropolia Basarabiei îi recomandă politicianului aservit intereselor rusești să pună mâna pe […] Articolul Dodon atacă România, după ce Biserica Rusă a pierdut în instanță dreptul asupra bisericilor-monument. Mitropolia Basarabiei îl sfătuiește să învețe istoria apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Membrii celor două structuri de conducere ale BNM vor putea fi numiți doar după consultarea șefului legislativului # Ziua
Membrii din consiliul de supraveghere și comitetul executiv ale Băncii Naționale vor putea numiți în funcție doar după consultarea guvernatorului BNM, a șefului legislativului sau a Comisiei parlamentare pentru economie, în funcție de postul pentru care este propusă candidatura. Procedura de numire a fost modificată printr-un proiect votat azi de deputații PAS în prima lectură. […] Articolul Membrii celor două structuri de conducere ale BNM vor putea fi numiți doar după consultarea șefului legislativului apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Soarta terenului pe care se află Cimitirul Eroilor Români din Chișinău, vândut de Tarlev și Dodon, în continuare incertă: Rusanovschi: Este o pată de rușine # Ziua
Situația din jurul terenului pe care se află Cimitirul Eroilor Români din Chișinău este în continuare incertă, iat statul nu se grăbește să rezolve problema. Terenul a fost vândut de către stat pe timpul Guvernului Tarlev, iar până astăzi proprietarul terenului se află în litigiu cu Primăria Chișinău, care se opune eliberării unei autorizații de […] Articolul Soarta terenului pe care se află Cimitirul Eroilor Români din Chișinău, vândut de Tarlev și Dodon, în continuare incertă: Rusanovschi: Este o pată de rușine apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Putin condiționează încetarea războiului de retragerea ucrainenilor din „teritoriile pe care le ocupă” și respinge legitimitatea actualei conduceri de la Kiev # Ziua
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va opri ostilitățile în Ucraina doar dacă armata ucraineană se retrage complet din „teritoriile pe care le ocupă” în Donbas. În caz contrar, a avertizat el, Moscova „va obține acest lucru pe cale militară”. „Trupele ucrainene se vor retrage din teritoriile pe care le ocupă, iar atunci […] Articolul Putin condiționează încetarea războiului de retragerea ucrainenilor din „teritoriile pe care le ocupă” și respinge legitimitatea actualei conduceri de la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
VIDEO | În locuința unui străin au fost găsite droguri de 10 milioane de lei. Bărbatul era „depozitar” într-o schemă de vânzare a stupefiantelor # Ziua
Un cetățean străin a fost reținut de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al Capitalei, după ce în locuința sa au fost găsite cantități de mefedronă și marijuana în valoare de 10 milioane de lei. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a fost prins, mai întâi, în cadrul unor măsuri de investigație, în timp […] Articolul VIDEO | În locuința unui străin au fost găsite droguri de 10 milioane de lei. Bărbatul era „depozitar” într-o schemă de vânzare a stupefiantelor apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române vine la Cahul. Concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României # Ziua
Grupul Psaltic „Tronos”, renumitul cor bărbătesc al Patriarhiei Române, vine la Cahul pentru un eveniment de excepție, organizat cu prilejul Zilei Naționale a României. Concertul va avea loc vineri, 28 noiembrie, la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”, unde publicul va avea parte de o seară dedicată valorilor spirituale și naționale românești. „Tronos”, considerat cel mai […] Articolul Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române vine la Cahul. Concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Fără o comisie electorală funcțională, deputații de la Comrat au stabilit alegerile în Adunarea Populară pentru 22 martie # Ziua
Primul tur al alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei urmează să aibă loc în 22 martie, urmat de al doilea – în 5 aprilie. Proiectul privind stabilirea zilei scrutinului a fost aprobat azi de deputații locali, în condițiile în care regiunea se află într-un vid instituțional și nici până azi nu are funcțională o comisie […] Articolul Fără o comisie electorală funcțională, deputații de la Comrat au stabilit alegerile în Adunarea Populară pentru 22 martie apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Curtea Supremă a Federației Ruse declară „organizație teroristă” Fondul Anticorupție al lui Alexei Navalnîi # Ziua
Curtea Supremă a Rusiei a admis cererea Procuraturii Generale și a desemnat Fondul pentru Lupta împotriva Corupției (FBK), entitate juridică americană asociată echipei lui Alexei Navalnîi, drept „organizație teroristă”, interzicând activitatea sa pe teritoriul Federației Ruse. Decizia a fost anunțată pe 27 noiembrie de agențiile de presă ruse, după un proces desfășurat cu ușile închise. […] Articolul Curtea Supremă a Federației Ruse declară „organizație teroristă” Fondul Anticorupție al lui Alexei Navalnîi apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | Partidul Nostru cere mai mulți bani pentru agricultură, PAS se opune. Usatîi avertizează că va veni cu tractoarele la Parlament # Ziua
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, solicită suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Potrivit lui, acești bani ar permite achitarea restanțelor către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024, dar de a evita blocajele financiare din sectorul […] Articolul VIDEO | Partidul Nostru cere mai mulți bani pentru agricultură, PAS se opune. Usatîi avertizează că va veni cu tractoarele la Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Parlamentul a denunțat acordul privind activitatea Centrului rus de cultură. Instituția va mai fi, însă, funcțională încă opt luni # Ziua
Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul privind denunțarea activității Centrului rus de cultură. Decizia vine la nouă luni de la anunțul Chișinăului de a închide instituția, în urma unui scandal legat de survolarea spațiului aerian de drone rusești. Documentul a fost votat de 57 de deputați. „Centrul Cultural Rus se află sub administrarea directă a […] Articolul Parlamentul a denunțat acordul privind activitatea Centrului rus de cultură. Instituția va mai fi, însă, funcțională încă opt luni apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
În plin război hibrid, instanțele din R. Moldova folosesc un soft rusesc pentru desfășurarea ședințelor online # Ziua
Instanțele din Republica Moldova folosesc un soft rusesc pentru desfășurarea ședințelor de judecată online. Este vorba despre programul TrueConf, produs în Federația Rusă. Despre acest lucru a atras atenția, într-o postare pe Facebook, expertul Alexandru Bot, care a adăugat că „e ușor ironic faptul că într-o perioadă în care vorbim despre dezinformare, atacuri cibernetice, riscuri […] Articolul În plin război hibrid, instanțele din R. Moldova folosesc un soft rusesc pentru desfășurarea ședințelor online apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la semnarea unui acord de pace # Ziua
Statele Unite insistă ca Ucraina să accepte un acord de pace înainte ca Washingtonul să ofere garanții de securitate pe termen lung, au declarat pentru Politico un diplomat european și o sursă familiarizată cu discuțiile. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat Marco Rubio într-o convorbire de marți cu reprezentanți ai principalelor capitale europene. […] Articolul Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la semnarea unui acord de pace apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | Un șofer, urmărit de polițiști, a murit după ce a intrat cu mașina într-o stație din raionul Criuleni # Ziua
Un șofer, în vârstă de 33 de ani, a murit, după ce a intrat cu mașina într-o stație de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic, raionul Criuleni. Victima era urmărită de un echipaj al poliției, după ce refuzase să prezinte actele și să facă testul alcoolscopic. În urma impactului, automobilul a luat foc, […] Articolul VIDEO | Un șofer, urmărit de polițiști, a murit după ce a intrat cu mașina într-o stație din raionul Criuleni apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Franța reia serviciul militar voluntar. Emmanuel Macron invocă riscul unui nou conflict în Europa # Ziua
Franța se pregătește să anunțe, joi, revenirea serviciului militar național după aproape trei decenii de pauză, într-un nou semnal că invazia rusă în Ucraina și tensiunile cu Moscova remodelează arhitectura de securitate a Europei, scrie Politico. Președintele Emmanuel Macron va prezenta măsura la baza militară Varces din Alpii francezi, vizând un program voluntar de 10 […] Articolul Franța reia serviciul militar voluntar. Emmanuel Macron invocă riscul unui nou conflict în Europa apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | Problema bisericilor românești din Ucraina este nu doar de ordin identitar, ci și canonic, susține avocatul Mitropoliei Basarabiei # Ziua
Românii din Ucraina refuză trecerea la Biserica Autocefală Ucraineană nu doar din cauză că riscă să nu mai aibă parte de slujbe în limba română, ci și din cauza problemelor de orin canonic, cu care se confruntă noua structură bisericească afiliată puterii de la Kiev. Asupra acestui a atras atenția avocatul Mitropoliei Basarabiei, Iulian Rusanovschi, […] Articolul VIDEO | Problema bisericilor românești din Ucraina este nu doar de ordin identitar, ci și canonic, susține avocatul Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
„După scandalul contrabandei cu arme trebuie să urmeze demisii de top”. Alexandru Tănase: Asemenea scheme nu trec fără protecții la nivel înalt # Ziua
Societatea așteaptă demisii și sancționări la nivel politic înalt în urma cazului legat de contrabanda cu armament de la Vama Leușeni – Albița, în caz contrar scandalul va fi perceput ca o „afacere” protejată de cei care au obligația să o combată. Este reacția fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care dă de înțeles […] Articolul „După scandalul contrabandei cu arme trebuie să urmeze demisii de top”. Alexandru Tănase: Asemenea scheme nu trec fără protecții la nivel înalt apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
NYT: Emisarul lui Trump avertizează Europa că Rusia își mărește rapid arsenalul de rachete, iar Ucraina trebuie să se grăbească spre un acord de pace # Ziua
Rusia nu mai lansează rachetele imediat după producție, deoarece Moscova produce deja suficient armament pentru a acumula un stoc tot mai mare de rachete cu rază lungă, a avertizat săptămâna trecută Daniel Driscoll, secretarul Armatei SUA și principalul negociator al administrației Trump în discuțiile de pace. Mesajul său, transmis într-o întâlnire cu diplomați occidentali la […] Articolul NYT: Emisarul lui Trump avertizează Europa că Rusia își mărește rapid arsenalul de rachete, iar Ucraina trebuie să se grăbească spre un acord de pace apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Construcția podului peste Prut de la Ungheni, care va lega R. Moldova de Autostrada Unirii, avansează conform graficului stabilit # Ziua
A început producția tablierului metalic pentru podul peste Prut, de la Ungheni, primul pod la nivel de autostradă între România și Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat miercuri Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Transporturi în Guvernul României, într-o postare pe Facebook. În cadrul unei vizite de lucru în Republica Moldova și Ucraina, unde […] Articolul Construcția podului peste Prut de la Ungheni, care va lega R. Moldova de Autostrada Unirii, avansează conform graficului stabilit apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Stocurile de gaze pentru regiunea transnistreană, suficiente pentru două săptămâni, anunță ministrul Energiei # Ziua
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Într-un interviu pentru IPN, oficialul a precizat că mecanismul existent de livrare a gazelor către regiune continuă să funcționeze, iar în cazul unei întreruperi poate fi utilizat mecanismul de […] Articolul Stocurile de gaze pentru regiunea transnistreană, suficiente pentru două săptămâni, anunță ministrul Energiei apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Cel puțin 55 de morți în incendiul uriaș la complexul rezidențial din Hong Kong. Trei persoane arestate # Ziua
Cel puțin 55 de persoane au murit într-un incendiu devastator care a cuprins miercuri un ansamblu de locuințe înalte din districtul Tai Po, în cel mai grav dezastru de acest fel din Hong Kong din ultimele decenii. Trei persoane au fost arestate, au anunțat autoritățile chineze. Potrivit pompierilor, 51 de persoane au decedat la fața […] Articolul Cel puțin 55 de morți în incendiul uriaș la complexul rezidențial din Hong Kong. Trei persoane arestate apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:40
VIDEO | Un preot care voia să treacă la Mitropolia Basarabiei a murit, pe fundalul stresului la care a fost supus, dezvăluie avocatul Iulian Rusanovschi # Ziua
Preoții care aleg să treacă, împreună cu parohiile lor, la Mitropolia Basarabiei sunt supuși unor presiuni uriașe, la care puțini rezistă. Mai mult, a existat un caz când un cleric, paroh al bisericii din Capaclia, raionul Cantemir, aflat într-o astfel de situație, a făcut atac de cord și a murit. Cazul a avut loc în […] Articolul VIDEO | Un preot care voia să treacă la Mitropolia Basarabiei a murit, pe fundalul stresului la care a fost supus, dezvăluie avocatul Iulian Rusanovschi apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Grav accident în zona Grădinii Zoologice. Un șofer beat a intrat în viteză în mai multe mașini parcate, după o depășire periculoasă # Ziua
Un șofer beat a semănat panică, aseară, pe strada Valea Crucii din Capitală. Acesta a lovit în viteză mai multe mașini parcate în zona Grădinii Zoologice, după ce a ieșit într-o depășire periculoasă. În urma coliziunilor, o minoră, aflată în una dintre mașinile lovite, a fost rănită, fiind transportată la spital. Potrivit informațiilor preliminare, relatate […] Articolul VIDEO | Grav accident în zona Grădinii Zoologice. Un șofer beat a intrat în viteză în mai multe mașini parcate, după o depășire periculoasă apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Doi soldați ai Gărzii Naționale, împușcați și grav răniți într-un atac armat în centrul Washingtonului. Suspectul, un cetățean afgan, reținut # Ziua
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați și grav răniți miercuri, în apropiere de Casa Albă, într-un atac pe care autoritățile americane îl descriu drept o „ambuscadă țintită” și un „act de terorism”. Suspectul, identificat drept Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan de 29 de ani, a fost rănit în schimbul de focuri și se […] Articolul Doi soldați ai Gărzii Naționale, împușcați și grav răniți într-un atac armat în centrul Washingtonului. Suspectul, un cetățean afgan, reținut apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
85 de ani de la moartea marelui istoric și savant Nicolae Iorga, una dintre cele mai luminate minți ale României moderne # Ziua
Românii îi aduc azi un omagiu marelui istoric, erudit, enciclopedist și academician de talie internațională Nicolae Iorga, una dintre cele mai mari personalități ale României Mari, numit de contemporani „Voltaire al României”. Acum 85 de ani, ilustrul savant era asasinat într-o pădure din Prahova. În perioada interbelică, Iorga a devenit un apropiat al regelui Carol al […] Articolul 85 de ani de la moartea marelui istoric și savant Nicolae Iorga, una dintre cele mai luminate minți ale României moderne apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Lăsată în afara arhitecturii de securitate, Republica Moldova nu mai are alternative. Reunificarea cu România devine soluția naturală. Negocierile care au loc în aceste zile având ca miză încheierea unui posibil acord de pace pentru Ucraina, nu reprezintă doar un episod diplomatic. Ele sunt, de fapt, un moment de cotitură în care se redesenează arhitectura […] Articolul ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Dacă Moldova rămâne în zona gri, Unirea devine inevitabilă apare prima dată în ZIUA.md.
26 noiembrie 2025
19:30
Autostrada Unirii intră în linie dreaptă. Au fost semnate ultimele contracte pentru secțiunea montană # Ziua
Compania Națională de Investiții Rutiere din România a semnat astăzi ultimele două contracte pentru secțiunea montană a Autostrăzii Unirii A8, în prezența ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban. Cele două loturi, Sărățeni – Joseni și Joseni – Ditrău, însumează 47 de kilometri. Valoarea totală a contractelor se apropie de 6 miliarde lei (echivalentul a aproximativ 1,18 miliarde […] Articolul Autostrada Unirii intră în linie dreaptă. Au fost semnate ultimele contracte pentru secțiunea montană apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Constantin Țuțu își va afla verdictul peste două luni. Inculpatul a avut azi pledoaria finală în instanță # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu își va afla verdictul în dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență peste două luni, în 27 ianuarie. În cadrul ședinței de judecată, organizată azi, inculpatul a avut pledoaria finală în fața instanței. Țuțu s-a declarat repetat nevinovat și că speră la o „încheiere corectă” a […] Articolul Constantin Țuțu își va afla verdictul peste două luni. Inculpatul a avut azi pledoaria finală în instanță apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Primăria Chișinău va finanța 27 de idei de afaceri, în valoare de peste 5 milioane de lei, în cadrul unui proiect municipal # Ziua
27 de idei de afaceri au fost selectate pentru finanțare în cadrul Programului municipal „STARTUP pentru tineri și migranți”, implementat de Primăria Chișinău prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, potrivit unui comunicat al Primăriei Chișinău. În total, valoarea granturilor oferite este de peste 5,2 milioane de lei, iar investițiile estimate în economia municipală depășesc […] Articolul Primăria Chișinău va finanța 27 de idei de afaceri, în valoare de peste 5 milioane de lei, în cadrul unui proiect municipal apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Fracțiunea „Alternativa” cere abrogarea legii care limitează numerarul la cumpărarea imobilului # Ziua
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a înregistrat un proiect de lege privind eliminarea barierelor la achitarea în numerar la procurarea imobilelor și reducerea dificultăților cu care se confruntă antreprenorii în activitatea lor. Inițiativa include și modificări la câteva acte legislative, menite să reducă riscurile de utilizare ilegală a numerarului în tranzacții, transmite IPN. Anunțul a fost făcut […] Articolul Fracțiunea „Alternativa” cere abrogarea legii care limitează numerarul la cumpărarea imobilului apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Lilian Carp susține că vor exista „cu siguranță” demisii după cazul de contrabandă cu armament # Ziua
Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, susține că în urma cazului de contrabandă de la frontiera cu România vor „exista cu siguranță demisii”. Potrivit lui, concluziile anchetei vor determina exact cine este este responsabil. „Cu siguranță vor exista demisii a unor persoane care au fost implicate”, a declarat Carp. Parlamentarul […] Articolul Lilian Carp susține că vor exista „cu siguranță” demisii după cazul de contrabandă cu armament apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Scandalul de corupție din Ucraina continuă. Zelenski i-a numit pe Ermak și Umerov în echipa de negocieri cu SUA după ce NABU i-a luat în vizor # Ziua
Scandalul anticorupție de mare amploare care zguduie conducerea politică de la Kiev capătă noi dimensiuni, după ce presa ucraineană relatează că președintele Volodimir Zelenski i-ar fi numit pe Andrei Ermak și Rustem Umerov în delegația de negocieri cu Statele Unite imediat după ce a fost informat că Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) pregătește suspiciuni […] Articolul Scandalul de corupție din Ucraina continuă. Zelenski i-a numit pe Ermak și Umerov în echipa de negocieri cu SUA după ce NABU i-a luat în vizor apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Serviciile consulare ale Ambasadei din Israel, suspendate pentru o perioadă. Funcționarul responsabil pleacă în concediu # Ziua
Cetățenii moldoveni din Israel nu vor putea beneficia mai bine de două săptămâni de servicii consulare la Ambasada Republicii Moldova din Israel, pentru că funcționarul responsabil va fi în concediu. Anunțul a fost făcut de misiunea diplomatică, care precizează că suspendarea va fi în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie. Ambasada din Israel susține că […] Articolul Serviciile consulare ale Ambasadei din Israel, suspendate pentru o perioadă. Funcționarul responsabil pleacă în concediu apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Motorina standard se ieftinește cu 13 bani. Agenția pentru Reglementare în Energetică a anunțat că, joi, 27 noiembrie, prețul maxim pentru un litru de acest tip de combustibil va fi de 20,99 lei. Benzina se va ieftini mâine doar cu cinci bani și se va comercializa la pompă cu 23,31 lei pentru un litru. După […] Articolul Motorina se ieftinește cu 13 bani, iar benzina cu 5 bani, anunță ANRE apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Guvernul a aprobat programul de securitate publică pentru următorii cinci ani. Costul strategiei este de peste 1,1 miliarde de lei # Ziua
Reorganizarea poliției pe regiuni, majorarea numărului echipelor de patrulare și reducerea în jumătate a timpului de intervenție a serviciilor de urgență. Sunt câteva dintre obiectivele propuse de autoritățile centrale în Programul de ordine și securitate publică pentru următorii cinci ani, aprobat miercuri la Guvern. Costul estimativ al acestui program este de peste 1,1 miliarde de […] Articolul Guvernul a aprobat programul de securitate publică pentru următorii cinci ani. Costul strategiei este de peste 1,1 miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic anunță pentru această noapte și prima parte a zilei de joi, 27 noiembrie, cod galben de ceață. Avertizarea va fi valabilă începând cu ora 03:00, până joi, la ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m. Codul este valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Articolul Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
VIDEO | MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și i-a înmânat o notă de protest privind survolarea ilegală a R. Moldova de către șase drone # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, căruia i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone. Potrivit MAE, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile” și constituie o încălcare gravă […] Articolul VIDEO | MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și i-a înmânat o notă de protest privind survolarea ilegală a R. Moldova de către șase drone apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Marele compozitor Eugen Doga a fost evocat la Atena printr-o seară muzicală organizată de Uniunea Moldo-Elenă „Alexandros Ipsilantis”. Banii strânși în cadrul evenimentului au fost redirecționați către Centrul Maternal „În Brațele Mamei” al Misiunii Sociale „Diaconia”. La eveniment au participat și directorul Misiunii Sociale „Diaconia”, Igor Belei, care a mulțumit comunității pentru solidaritate și a […] Articolul FOTO | Eveniment cultural-filantropic în Grecia, în memoria marelui compozitor Eugen Doga apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Doliul în lumea jurnalistică din Republica Moldova. Jurnalista și publicista Valentina Basiul s-a stins din viață după o luptă nemiloasă cu o boală incurabilă. Vestea morții ziaristei a fost anunțată miercuri pe rețelele de socializare de mai mulți colegi. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a colegei noastre dragi, Valentina Basiul. […] Articolul Doliu în lumea presei. S-a stins din viață jurnalista și publicista Valentina Basiul apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Curtea Europeană de Justiție a emis recent o decizie prin care toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. Actul vine în urma unei deliberări asupra faptului că autoritățile poloneze au refuzat să înscrie în registrul civil polonez un certificat de căsătorie al unui cuplu de cetățeni polonezi […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Nu e despre minorități sexuale, ci despre suveranitate apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Încă o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în dosarul camionului încărcat cu muniții de la vamă. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, aceasta ar fi avut rolul de organizator și este cercetată pentru complicitate la contrabandă cu armament, scrie newsmaker.md. Cernăuțeanu nu a precizat naționalitatea suspectului, dar a spus că acesta a fost […] Articolul A fost reținută încă o persoană în dosarul contrabandei cu armament de la vama Albița apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.