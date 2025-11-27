Construcția podului peste Prut de la Ungheni, care va lega R. Moldova de Autostrada Unirii, avansează conform graficului stabilit

17:20

Statul ar fi alocat până acum peste 60 de mii de lei pentru cheltuielile legate de arestul lui Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Cel puțin asta dă de înțeles fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că o zi de arest costă cel puțin o mie de lei. Juristul acuză autoritățile că […] Articolul Autoritățile cheltuiesc zilnic câte o mie de lei pentru arestul lui Plahotniuc, susține fostul ministru Fadei Nagacevschi apare prima dată în ZIUA.md.