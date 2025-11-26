Trei persoane arestate la Paris pentru spionaj în favoarea Rusiei și propagandă pro-Kremlin

13:00

Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Potrivit unui comunicat al Guvernului, dialogul are loc pe platforma Grupului de lucru pentru R. Moldova al Comitetului European