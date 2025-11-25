Lider local al fostului partid „Șor”, condamnat la 4,5 ani de închisoare
Vocea Basarabiei, 25 noiembrie 2025 18:40
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor" a fost condamnat la 4,5 ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată marți, 25 noiembrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani
• • •
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:10
Supraaglomerarea școlilor din Chișinău: MEC pune la dispoziția Primăriei două clădiri # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ pentru a contribui la extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine în urma unei analize efectuate de MEC, care arată că în unele școli din Chișinău există clase de 38-42 de elevi, ceea ce depășește cu mult
Acum 4 ore
16:50
Un oficial american a declarat pentru CBS News, marți, 25 noiembrie, că Guvernul Ucrainei ar fi „acceptat un acord de pace" intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru ani. Potrivit sursei citate, oficialul american și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au spus că s-a ajuns la o înțelegere comună
16:00
Sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan, menținută de Curtea de Apel # Vocea Basarabiei
Sentința de condamnare a fostei deputate, Irina Lozovan, și a soțului acesteia, a fost menținută de Curtea de Apel Centru. „Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații inculpaților împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, prin care aceștia au fost condamnați la
15:10
Audieri privind activitatea platformei „TUX”: Valoarea prejudiciului financiar, necunoscută # Vocea Basarabiei
Doar 13 plângeri ce vizează activitatea platformei „TUX" au fost depuse până în prezent, iar valoarea prejudiciului financiar nu este cunoscută. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe din Parlamentul Republicii Moldova. La discuții au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, ai Inspectoratului Național de
Acum 6 ore
14:50
Cătălin Gabriel Done: Dacă Putin nu acceptă planul de planul de PACE negociat între Kiev și Washington, Ucraina va câștiga # Vocea Basarabiei
Evoluția războiului din Ucraina depinde în mare măsură de decizia pe care o va lua președintele Federației Ruse Vladimir Putin în raport cu planul negociat între Kiev și Washington. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Asociației „Experți pentru Securitate și Afaceri Globale"din București, Cătălin Gabriel Done în cadrul emisiune Forum de la Vocea Basarabiei.
14:20
Noi detalii despre drona care s-a prăbușit la Cuhureștii de Jos: Era fără încărcătură explozivă # Vocea Basarabiei
Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre drona care s-a prăbușit, în această dimineață, pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Astfel, specialiștii aflați la fața locului au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Potrivit Poliției, aparatele
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 26 noiembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,36 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 5 bani, ajungând la 21,12 lei/litru. Menționăm că, după ce timp de o lună prețurile la benzină
13:10
Președintele Parlamentului R. Moldova: „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru este grav și periculos” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce unii politicieni din opoziție au încercat să ridiculizeze incidentul din această dimineață, atunci când șase drone au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați
Acum 8 ore
12:30
PAS cere CNA să examineze cum se cheltuie bugetul capitalei. Primarul și funcționari – în vizor # Vocea Basarabiei
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul municipal Chișinău solicită Centrului Național Anticorupție să examineze posibile abuzuri și ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei. PAS cere să fie trași la răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu acei funcționari publici și de demnitate publică de la Primărie care ar fi
12:10
MAE de la Chișinău, reacție după ce șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor. Astfel, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat miercuri la Ministerul Afacerilor Externe
11:50
(VIDEO) Două persoane din Chișinău, reținute pentru trafic de droguri de circa 1,2 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru trafic de droguri în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Suspecții au fost reținuți în flagrant, în Chișinău, în timp ce vindeau droguri. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, este vorba despre un bărbat de 35 de ani și o femeie de 25
11:10
Percheziții în România într-un dosar privind acte de identitate cu domicilii fictive pentru persoane din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Vocea Basarabiei
Șaptesprezece percheziții au loc marți dimineața la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei rețele care ar fi obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina
Acum 12 ore
10:20
Percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid: Un fost ministru, vizat # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger" și procurorii PCCOCS, efectuează în această dimineață noi percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în
10:20
Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una s-a prăbușit în Florești # Vocea Basarabiei
În urma atacului masiv lansat asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima dronă a fost observată pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior
09:50
Ultima oră/ O dronă s-a prăbușit pe casa unui paznic din Cuhureștii de Jos; zona a fost evacuată # Vocea Basarabiei
O dronă s-a prăbușit cu doar câteva minute în urmă pe acoperișul casei paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a fost raportat imediat autorităților, iar la fața locului se deplasează echipa Secției tehnico-explozive a Poliției. Potrivit informațiilor preliminare, persoanele aflate în apropiere au fost evacuate, iar zona a fost izolată
09:30
O dronă Shahed a traversat spațiul aerian al R. Moldova și a intrat în România; autoritățile au inițiat verificări # Vocea Basarabiei
O dronă de tip Shahed a survolat în dimineața zilei de 25 noiembrie spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind observată în zona de sud a țării, au anunțat autoritățile. Aparatul fără pilot a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, menținându-și traiectoria spre frontiera cu România. Potrivit informațiilor oficiale, drona a traversat zona dintre localitățile
09:20
Vernisajul Vinului 2025: „Seară de excelență” pentru un an în care Vinul Moldovei a cucerit scena mondială # Vocea Basarabiei
Vinul Moldovei încheie un an excepțional printr-o ediție specială a Vernisajului Vinului, care va avea loc pe 12 decembrie, la Palatul Republicii. Cea de-a XXIV-a ediție se va desfășura sub conceptul „Seară de excelență a Vinului Moldovei" și va celebra reușitele internaționale care au transformat 2025 într-un an de referință pentru industria vitivinicolă națională. În
08:30
Kiev sub atac în miez de noapte: explozii puternice și apărare aeriană activată în toată Ucraina # Vocea Basarabiei
Explozile au zguduit Kievul în noaptea de luni spre marți, după ce o alertă aeriană a fost emisă pe întreg teritoriul Ucrainei. Forțele aeriene au raportat prezența în aer a dronelor Shahed și a rachetelor de croazieră, avertizând totodată asupra unei posibile lansări de rachete balistice și Kinjal. Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko,
08:00
Planul american de pace pentru Ucraina, redus de la 28 la 19 puncte după negocierile de la Geneva # Vocea Basarabiei
Planul Statelor Unite pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost substanțial revizuit în timpul negocierilor de la Geneva, fiind redus de la 28 la 19 puncte, potrivit unor surse citate de Financial Times. Modificările au fost făcute după ce Kievul și partenerii europeni au semnalat că o serie de cerințe ale documentului inițial
07:30
FOTO/Primarii din peste 100 de localități, în dialog cu autoritățile centrale: Integrarea europeană începe în fiecare comunitate” # Vocea Basarabiei
Integrarea europeană este un efort comun între instituțiile centrale, autoritățile locale și partenerii europeni, iar acest proces se construiește în fiecare localitate unde oamenii simt schimbarea prin drumuri reabilitate, școli și grădinițe modernizate, servicii publice mai bune și investiții care le îmbunătățesc viața. Vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a subliniat acest lucru în cadrul
07:00
Trump rămâne optimist privind un acord de pace cu Ucraina, dar o întâlnire cu Zelenski nu este planificată # Vocea Basarabiei
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că președintele Donald Trump este în continuare optimist în privința finalizării unui acord de pace cu Ucraina, deși diferențele dintre părți nu au fost încă eliminate complet. Leavitt a precizat că, în această săptămână, nu este programată nicio întâlnire între Trump și președintele ucrainean
Acum 24 ore
22:40
ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 24.11.2025, ora 17:00
22:40
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 24.11.2025, ora 19:00
22:00
Agenda parlamentară și parcursul european al Republicii Moldova se numără printre subiecte discutate astăzi de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, în cadrul unor întrevederi bilaterale, la Stockholm, cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria, Juozas Olekas, Gordan Jandroković și Raya Nazaryan. Astfel, oficialii străini și-au exprimat deschiderea de a acorda și de
21:40
Parlamentul European introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind noul plan de pace pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a introdus luni pe ordinea de zi o dezbatere referitoare la noul plan de pace pentru Ucraina, care va avea loc miercuri dimineață, cu participarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dezbaterea, introdusă pe ordinea de zi la solicitarea grupurilor PPE (Partidul Popular European), S&D (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților), Renew,
21:20
Examinarea dosarului „Sacoșa neagră", în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă și îmbogățire ilicită, va fi reluată de la zero, după o pauză de jumătate de an. Decizia vine după ce unul dintre magistrații Curții Supreme de Justiție, care examina cauza penală a fost numit
20:50
Autoritățile publice, avertizate asupra necesității revizuirii contractelor cu Lukoil-Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova avertizează autoritățile publice că există riscul ca Lukoil-Moldova să nu își mai poată onora obligațiile contractuale în urma sancțiunilor aplicate de SUA. În acest context, autoritățile publice centrale și locale sunt îndemnate să-și revizuiască urgent contractele cu această companie. „Ca urmare a sancțiunilor impuse, există un risc iminent ca operatorul
19:30
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu și ambasadoarea Bulgariei la Chișinău, Maya Dobreva, au discutat astăzi în cadrul unei întrevederi despre situația regională, necesitatea fortificării rezilienței, dar și a securității energetice. În acest context, părțile au subliniat importanța semnării contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz. În cadrul întrevederii s-a mai remarcat că Bulgaria rămâne un susținător ferm
Ieri
19:00
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) devine operațional începând
18:40
Moldelectrica dezminte speculațiile privind reluarea importul de curent de la Cuciurgan # Vocea Basarabiei
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” dezminte speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora „Chișinăul reia importul de energie electrică” de la Centrala de la Cuciurgan (MGRES). Potrivit întreprinderii, procedura de achiziție privind procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport este desfășurată exclusiv în baza cadrului normativ în vigoare, adică […] Articolul Moldelectrica dezminte speculațiile privind reluarea importul de curent de la Cuciurgan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Președintele României: Negocierile de pace pentru Ucraina trebuie să ia în considerare și securitatea R. Moldova # Vocea Basarabiei
Actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de Nicușor Dan, președintele României. Șeful statului român a subliniat, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European, importanța sprijinului pentru Ucraina. „Astăzi am participat la o reuniune […] Articolul Președintele României: Negocierile de pace pentru Ucraina trebuie să ia în considerare și securitatea R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Ședința de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență al fostului deputat Constantin Țuțu, programată pentru astăzi, a fost amânată din cauza lipsei inculpatului. Potrivit Procuraturii Anticorupție, astăzi, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în care Constantin Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire […] Articolul Ședința în dosarul lui Țuțu, amânată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Dosarul numit generic „Sacoșa”, în care ex-președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție. Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Informația a fost […] Articolul Dosarul „sacoșa neagră” va fi reluat de la zero apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 25 noiembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,37 lei, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea și prețul motorinei va scădea cu 4 bani, ajungând la 21,17 lei/litru. Menționăm că aceasta este prima scădere ușoară a tarifelor […] Articolul Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Un cetățean din Republica Moldova, care era urmărit de Interpol, a fost reținut duminică, 23 noiembrie, de polițiștii frontieră din România. Bărbatul de 59 de ani s-a prezentat, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pentru a efectua formalitățile de ieșire din România. La controlul de frontieră s-a constatat că persoana figurează în bazele de […] Articolul Cetățean al R. Moldova căutat de Interpol, reținut la frontiera cu România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Ministerul Energiei al R. Moldova solicită corectarea facturilor la gaze naturale # Vocea Basarabiei
Ministerul Energiei de la Chișinău a cerut operatorilor de gaze să corecteze până la sfârșitul acestei săptămâni facturile care conțin date eronate și să prezinte, în maximum 10 zile, un raport privind problemele de citire a contoarelor. Deciziile au fost luate în cadrul unei ședințe de urgență, după ce în ultimele săptămâni au fost înregistrate […] Articolul Ministerul Energiei al R. Moldova solicită corectarea facturilor la gaze naturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii regiuni” # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a reconfirmat luni, 24 noiembrie, sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, subliniind că „victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii noastre regiuni”. El a mulțumit, în cadrul discursului susținut la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, poporului ucrainean pentru curajul cu care rezistă și luptă pentru independență […] Articolul Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea: „Victoria Ucrainei este esențială pentru pacea și securitatea întregii regiuni” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Peste 100 de primari din R. Moldova și din state membre ale UE, reuniți la Chișinău # Vocea Basarabiei
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Potrivit unui comunicat al Guvernului, dialogul are loc pe platforma Grupului de lucru pentru R. Moldova al Comitetului European […] Articolul Peste 100 de primari din R. Moldova și din state membre ale UE, reuniți la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Aeroportul din Chișinău a început duminică, 23 noiembrie, alimentarea avioanelor cu kerosen. Informația a fost confirmată de Victoria Nanu, șefa serviciului marketing și relații internaționale din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”, transmite IPN. Vineri și sâmbătă, 21 și 22 noiembrie, au fost ultimele două zile în care compania rusă Lukoil Moldova a asigurat stocurile […] Articolul Aeroportul Chișinău a început alimentarea cu kerosen apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Militari ai R. Moldova, în drum spre București pentru a participa la parada de Ziua Națională a României # Vocea Basarabiei
Un contingent de militari ai Republicii Moldova a plecat astăzi, la București, pentru a participa la parada militară, care va avea loc pe 1 decembrie cu prilejul Zilei Naționale a României. Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, detașamentul este format din militari ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”, precum și din Grupul […] Articolul Militari ai R. Moldova, în drum spre București pentru a participa la parada de Ziua Națională a României apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025-2026. Potrivit ANRE, măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale. „În conformitate cu cerințele legale, furnizorii […] Articolul ANRE: Stocurile strategice de gaze naturale, constituite apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Curtea Constituțională a validat mandatele a celor opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, Partidului Nostru și Blocului Electoral „Alternativa”. Astfel printre cei cinci deputați noi ai Partidului Acțiune și Solidaritate se numără Vladimir Rusu, care este la primul mandat și are studii în domeniul juridic. De asemenea, au fost validate mandatele medicului […] Articolul Opt deputați noi în Parlamentul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Un lot de 1120 de kilograme de ceai negru importat a fost distrus după ce testele de laborator au confirmat prezența unor reziduuri de pesticide. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, substanță interzisă în produse alimentare. Astfel, inspectorii ANSA au efectuat imediat […] Articolul (FOTO) Lot de peste o tonă de ceai negru, distrus din cauza pesticidelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Ministerul Educației pregătește un nou pachet de debirocratizare.Perciun: „Mai puțin timp pentru hârtii, mai mult timp pentru copii” # Vocea Basarabiei
Un nou pachet de debirocratizare în domeniul educației va fi prezentat până la sfârșitul lunii decembrie, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-o intervenție live pe Facebook. Oficialul a îndemnat profesorii și angajații din sistem să transmită propuneri concrete privind reducerea birocrației, transmite MOLDPRES. „Avem total încredere în profesori și în directori, care […] Articolul Ministerul Educației pregătește un nou pachet de debirocratizare.Perciun: „Mai puțin timp pentru hârtii, mai mult timp pentru copii” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Bruxelles și Chișinăul sincronizează agenda europeană cu reglementarea transnistreană. Trei scenarii pentru viitorul Moldovei în UE # Vocea Basarabiei
Factorii de decizie de la Bruxelles și Chișinău transmit tot mai multe semnale politice care arată că reglementarea conflictului transnistrean ar putea dobândi o importanță sporită în procesul de extindere a Uniunii Europene către Est. Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova este menționată tot mai des drept o necesitate pentru accelerarea convergenței cu UE, scrie anticoruptie.md […] Articolul Bruxelles și Chișinăul sincronizează agenda europeană cu reglementarea transnistreană. Trei scenarii pentru viitorul Moldovei în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Discuții intense la Geneva între SUA, Marea Britanie, Franța, Germania și Ucraina asupra unui nou plan de pace pentru încheierea războiului # Vocea Basarabiei
Oficiali de rang înalt în domeniul securității din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania și Ucraina s-au reunit duminică, 23 noiembrie, la Geneva, Elveția, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare […] Articolul Discuții intense la Geneva între SUA, Marea Britanie, Franța, Germania și Ucraina asupra unui nou plan de pace pentru încheierea războiului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Un microbuz care transporta 18 persoane din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în mers, pe drumul național 11A, în județul Bacău. Incidentul a avut loc între localitățile Huruiești și Homocea, potrivit informațiilor confirmate de Centrul Infotrafic al Poliției Române, citat de Jurnalul de Argeș. Șoferul a observat la timp incendiul și a reușit […] Articolul Microbuz cu 18 moldoveni, cuprins de flăcări pe un drum din județul Bacău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Igor Grosu participă la Summitul parlamentar al Platformei Crimeea, găzduit de Riksdagul Suediei # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, va participa luni, 24 noiembrie, la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, eveniment desfășurat la Stockholm și găzduit de Riksdagul Suediei. Summitul va aduna președinți ai parlamentelor naționale și lideri ai organizațiilor interparlamentare. Din delegația Republicii Moldova va face parte și Ana Calinici, vicepreședinta […] Articolul Igor Grosu participă la Summitul parlamentar al Platformei Crimeea, găzduit de Riksdagul Suediei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Institutului pentru Studiul Războiului:Planul de pace promovat de Trump ar forța Ucraina să cedeze teritorii cât Luxemburgul # Vocea Basarabiei
Planul de pace propus de administrația Donald Trump și lăudat recent de președintele rus Vladimir Putin ar putea obliga Ucraina să renunțe fără luptă la o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, potrivit unei estimări realizate de AFP pe baza hărților actualizate ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Documentul, structurat în 28 de puncte, prevede […] Articolul Institutului pentru Studiul Războiului:Planul de pace promovat de Trump ar forța Ucraina să cedeze teritorii cât Luxemburgul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
