Fostul președinte al României Traian Băsescu: „O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în promenadă pentru dronele ruseşti”

Statele Unite și Ucraina au continuat luni discuțiile din Elveția pentru a elabora un plan de pace acceptabil pentru ambele părți, după ce au fost de acord să modifice o propunere americană pe care Kievul și aliații europeni o considerau o listă de dorințe a Kremlinului, scrie reuters.com, citat de Cotidianul.md Washingtonul și Kievul au …