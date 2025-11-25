Percheziții în România: rețea de acte de identitate false pentru cetățeni din Rusia, Ucraina și R. Moldova. Poliția a descins și acasă la un primar

13:20

Scandalul armelor descoperite la frontiera româno-moldovenească de la Albița ar putea fi parte dintr-o provocare menită să compromită Republica Moldova și Ucraina în ochii partenerilor occidentali. De această părere este fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Acesta a punctat, într-o postare pe pagina sa de facebook, o serie de aspect care, în opinia sa, …