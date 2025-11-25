Percheziții în România: rețea de acte de identitate false pentru cetățeni din Rusia, Ucraina și R. Moldova. Poliția a descins și acasă la un primar
Cotidianul, 25 noiembrie 2025 10:50
17 percheziții de amploare au avut loc în această dimineață în județul Suceava și în București, într-un dosar care vizează o rețea specializată în obținerea ilegală de acte de identitate românești și de cetățenie, pe baza unor domicilii fictive. Beneficiarii ar fi cetățeni din Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte state din spațiul ex-sovietic, …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
10:50
Percheziții în România: rețea de acte de identitate false pentru cetățeni din Rusia, Ucraina și R. Moldova. Poliția a descins și acasă la un primar # Cotidianul
17 percheziții de amploare au avut loc în această dimineață în județul Suceava și în București, într-un dosar care vizează o rețea specializată în obținerea ilegală de acte de identitate românești și de cetățenie, pe baza unor domicilii fictive. Beneficiarii ar fi cetățeni din Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte state din spațiul ex-sovietic, …
Acum o oră
10:40
Declarația de avere a Marinei Tauber: cadouri de 45.500 euro, bijuterii de lux și împrumuturi de milioane cu dobândă zero # Cotidianul
Deputata pro-rusă Marina Tauber și-a depus declarația de avere și interese personale la încetarea mandatului pentru anul 2025. Zeci de mii de euro au fost relatate în declarație sub forma unor „cadouri” și „evenimente de familie”, iar unele bunuri de lux sunt trecute fără nicio valoare estimată. Totodată, Tauber apare cu împrumuturi masive de la …
10:20
Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una a căzut pe o casă din raionul Florești # Cotidianul
În urma atacului masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a fost observată pe direcția localităților Vinogradovca – …
Acum 2 ore
10:10
Valeriu Pleșca, fost ministru al Apărării, cercetat pentru presupusă implicare în finanțarea ilegală a partidelor „ȘOR” # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au descins marți dimineață cu noi percheziții într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, acțiunile se desfășoară simultan pe mai multe adrese din Chișinău și urmăresc clarificarea modului …
Acum 24 ore
21:10
Tânăra cântăreață Naoko și chitaristul Aleksandr Orlov au părăsit Rusia după ce au fost închiși pentru melodii critice la adresa Kremlinului # Cotidianul
Doi tineri muzicieni stradali din Sankt Petersburg au fugit din Rusia imediat după eliberarea lor din detenție, potrivit mai multor publicații rusești. Diana Loghinova, în vârstă de 18 ani, cunoscută sub pseudonimul artistic Naoko, și Aleksandr Orlov, 22 de ani, chitaristul trupei lor, au fost reținuți în octombrie pentru interpretarea unor melodii considerate anti-Kremlin. Cei …
20:10
VIDEO | Ion Ceban, acuzat că ascunde cheltuieli ilegale în spatele salariilor profesorilor # Cotidianul
Consilierul municipal PAS, Ion Melnic, acuză Primăria Chișinău și pe primarul Ion Ceban că ar folosi bugetul local nu doar pentru salariile profesorilor, ci și pentru cheltuieli nejustificate. Într-un mesaj video, Melnic solicită ca deciziile bugetare să fie separate clar între sumele pentru educație și cele pentru alte proiecte, și cere transparență totală în utilizarea …
19:10
VIDEO | Dmitri Gordon: Planul lui Trump nu convine nici Rusiei, nici Ucrainei. Europa va sprijini Ucraina până la urmă # Cotidianul
Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina este imposibil de implementat în forma actuală și nu va fi acceptat nici de Kiev, nici de Moscova. Asigurarea vine din partea jurnalistului ucrainean Dmitro Gordon, care a explicat, în cadrul unei intervenții la postul de televiziune 1TV, motivele politice, economice și militare pentru care presiunile asupra …
18:00
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova sunt interconectate # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, prin videoconferință, la reuniunea extraordinară a liderilor Uniunii Europene privind Ucraina. Șeful statului român a subliniat legătura directă dintre securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a cerut ca negocierile de pace să țină cont de acest aspect. În mesajul transmis pe platforma X, Nicușor Dan a descris …
17:20
Discuția despre „planul în 28 de puncte”, intens vehiculat în presa occidentală, nu reprezintă o dezbatere autentică despre pace. Este, mai degrabă, o discuție despre asasinarea politică a unui stat și despre nașterea unei noi paradigme geopolitice, în care dreptul internațional devine doar o piesă de muzeu, iar hărțile se redesenează de marile puteri fără …
17:10
Țuțu vrea să-și spună ultimul cuvânt în fața instanței. Ședința finală va avea loc miercuri # Cotidianul
Ședința de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost din nou amânată. De această dată inculpatul a solicitat să își susțină personal ultimul cuvânt. Instanța a stabilit noul termen pentru 26 noiembrie, ora 11:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cererea lui Țuțu, transmisă prin avocat, a fost admisă de instanță, care a …
16:40
Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a facturilor la gaze pentru mii de consumatori # Cotidianul
Ministerul Energiei solicită operatorilor de gaze din Moldova să remedieze imediat erorile din facturile emise pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025, după ce zeci de mii de consumatori au reclamat sume nejustificat mai mari. Oficialii cer recalcularea consumului real și transparență totală în relația cu clienții. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a convocat reprezentanții Moldovagaz, …
16:10
Kremlinul așteaptă informații oficiale după ajustările planului de pace discutat la Geneva # Cotidianul
Federația Rusă susține că nu a primit nicio informație oficială despre rezultatele negocierilor de la Geneva dintre SUA, Ucraina și partenerii europeni privind revizuirea planului de pace pentru Ucraina. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmă că Moscova a aflat doar din presă despre ajustările aduse documentului american în 28 de puncta, notează digi24.ro. „Am citit …
15:40
VIDEO | Cei trei mușchetari ai integrității: Usatîi, Filat și Chicu trag semnale de alarmă vis a vis de subiectul camionului de la Albița # Cotidianul
Un incident real la Vama Albița a fost transformat rapid într-o poveste dramatică de câțiva politicieni de la Chișinău. Dezinformările lansate de Renato Usatîi, Vlad Filat și Ion Chicu folosesc cazul camionului cu armament pentru a dramatiza situația și a resuscita narațiuni false despre neutralitatea Republicii Moldova. Expertul politic, Mihai Isac, explică, în cadrul emisiunii …
15:40
Criză în facturarea gazelor, Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a facturilor după peste 30.000 de sesizări. Junghietu: „Nu vom tolera nereguli” # Cotidianul
Ministerul Energiei a convocat o ședință de urgență după un val de sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanți ai SA „Moldovagaz”, SRL „Chișinău-gaz”, SA „Energocom” și ai operatorilor regionali de distribuție. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în ultimele săptămâni au fost …
15:20
Alexandru Tănase: În scenariul în care Moscova va primi un mandat strategic asupra fostului spațiu sovietic în urma unor negocieri internaționale, Republica Moldova ar putea pierde controlul asupra propriei suveranități, iar Chișinăul trebuie să elaboreze rapid o strategie comună cu Bucureștiul # Cotidianul
Moscova ar putea obţine cu uşurinţă de la americani un mandat de influenţă nelimitată în fostul spaţiu sovietic, în urma unui eventual plan de pace în Ucraina, iar în aceste condiţii există riscul ca Republica Moldova să rămână cu suveranitate limitată şi sub controlul Rusiei, a declarat fostul preşedinte al Curţii Constituţionale şi editorialistul Alexandru …
15:00
Doi inculpați din Bălți, condamnați pentru organizarea unui sondaj ilegal privind „unirea Găgăuziei cu Rusia” # Cotidianul
Judecătoria Bălți, sediul Central, a pronunțat sentința în dosarul a doi inculpați acuzați că au colectat ilegal informații cu potențial de a afecta suveranitatea și securitatea Republicii Moldova. Cei doi au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii prevăzute la articolul 338 din Codul Penal, după ce, în primăvara anului 2025, au organizat un pretins sondaj …
14:20
Chestiunea retragerii trupelor ruse din Transnistria în contextul negocierilor privind pacea din Ucraina # Cotidianul
Discuțiile aflate în desfășurare la Geneva, având ca obiect revizuirea celor 28 de puncte ale Planului de Pace pentru Ucraina propus de Donald Trump, conturează o situație geopolitică favorabilă Republicii Moldova. Întrucât negocierile ar putea conduce, într-un orizont relativ apropiat, la definirea unei noi arhitecturi de securitate în Europa de Est, se deschide o oportunitate …
14:10
VIDEO | Președinția capătă un rol decisiv în activitatea Băncii Naționale. Parlamentul pregătește schimbări majore la legea BNM # Cotidianul
Comisia economie, buget și finanțe înaintează Parlamentului un pachet amplu de modificări la legea privind Banca Națională a Moldovei, care extinde influența Președinției asupra numirii și demiterii conducerii BNM. Noile reguli schimbă structura Consiliului de supraveghere, reduc mandatele și introduc un mecanism de demitere cu „dublu veto”, în care șeful statului are ultimul cuvânt. Potrivit …
13:30
O însoțitoare de bord din Rusia, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru că a „invitat la ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova # Cotidianul
O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că va „invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, scrie HotNews.ro. „Tribunalul a declarat-o pe Varvara Volkova vinovată în temeiul (…) articolului 207.3 din …
13:30
Uniți sub același Tricolor: militarii Moldoveni, din nou la parada de 1 Decembrie la București # Cotidianul
Contingentul Armatei Naționale continuă tradiția participării la parada militară de Ziua Națională a României, marcând încă un moment simbolic al legăturii tot mai strânse dintre Chișinău și București. Militarii moldoveni au plecat luni, 24 noiembrie, spre capitala României, unde vor defila pe 1 decembrie alături de militarii români și de contingente aliate. Participarea militarilor moldoveni …
12:50
SUA și Ucraina negociază un nou plan de pace revizuit: presiuni, concesii contestate și contrapropuneri europene # Cotidianul
Statele Unite și Ucraina au continuat luni discuțiile din Elveția pentru a elabora un plan de pace acceptabil pentru ambele părți, după ce au fost de acord să modifice o propunere americană pe care Kievul și aliații europeni o considerau o listă de dorințe a Kremlinului, scrie reuters.com, citat de Cotidianul.md Washingtonul și Kievul au …
12:30
VIDEO | Mihai Isac demontează miturile lui Dodon despre dictatura din occident: Suveranitatea Republicii Moldova nu se pierde la Bruxelles # Cotidianul
Scenariile apocaliptice promovate de socialistul Igor Dodon, cu privier la integrarea „pe jumătate” a Republlicii Moldova în Uniunea Europeană sună „grotesc și intenționat alarmist” și nu reflectă realitatea. Asigurarea vine din partea expertului politic Mihai Isac, care a demontat, în cadrul emisiunii Fake News Alert, de la TVR Moldova, dezinformările lui Dodon, din cadrul unei …
12:20
Alexandru Munteanu: „Europa trebuie să ajungă în fiecare sat. Cu primari puternici construim comunități puternice și contribuim la o Europă unită și prosperă” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că procesul de integrare europeană trebuie să aducă beneficii concrete pentru toate localitățile țării, subliniind rolul esențial al administrației publice locale în transformările planificate. Mesajul a fost transmis în cadrul unei reuniuni desfășurate astăzi la Chișinău, la care au participat primari din întreaga țară și reprezentanți ai Comitetului …
12:10
ANRE: Stocurile strategice de gaze naturale au fost constituite pentru sezonul rece 2025–2026 # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale au constituit stocurile strategice de gaze naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale, se arată în comunicatul de presă emis de ANRE. În conformitate cu cerințele legale, furnizorii sunt obligați …
12:10
Juriști, medici, pedagogi și ingineri — cei opt deputați validați de CC pe listele PAS, Partidul Nostru și Alternativa # Cotidianul
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“. Astfel, a fost validate cinci mandate ale deputaților aleși candidaților supleanți pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre Vladimir Rusu, care este la primul mandat și …
11:30
Ion Ceban anunță un proiect de lege care să reglementeze parcările din țară. Edilul capitalei acuză haosul normativ # Cotidianul
Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto urmează să fie înregistrat în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, care a declarat că domeniul necesită un cadru legal clar la nivel național. Potrivit edilului, …
Ieri
10:10
Atacuri masive cu drone asupra orașului Harkiv: patru morți, printre care copii, și 13 răniți. Incendii și distrugeri pe scară largă # Cotidianul
Patru persoane, inclusiv un băiat de 12 ani și o fetiță de 11 ani, au murit în urma unui atac nocturn cu drone lansat de forțele ruse asupra orașului Harkiv, în seara zilei de 23 noiembrie, în jurul orei 21:30, potrivit Poliției Naționale a Ucrainei. Alte 13 persoane au fost rănite și au primit îngrijiri …
09:30
Atacuri rusești în Ucraina, lângă granița cu România. Două avioane militare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian # Cotidianul
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene, scrie Agerpres. Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, sistemele de monitorizare radar …
23 noiembrie 2025
19:30
Igor Grosu va ține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Crimeea. Subiectul: consecințele războiului asupra Republicii Moldova # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține luni un discurs la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, unde va vorbi despre consecințele războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc la Stockholm și va fi găzduit de Riksdagul Suediei. Summitul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor …
19:10
Producția globală de vin a coborât în 2024 la doar 22,6 miliarde de litri, cel mai mic volum din ultimii aproape 60 de ani. Se întâmplă pe fundalul reducerii suprafețelor viticole și al fenomenelor climatice extreme, arată datele Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Așadar, Italia rămâne lider mondial, cu 4,41 miliarde de litri, adică …
18:10
Germania vrea cea mai puternică armată din Europa. Berlinul introduce un nou model de recrutare în fața amenințării ruse și a incertitudinii din SUA # Cotidianul
Germania se pregătește pentru cea mai amplă reformă militară din ultimele decenii. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat intenția de a transforma Bundeswehr în cea mai puternică armată din Europa, un obiectiv ambițios pentru o țară care a neglijat ani la rând forțele armate, pe fundalul temerilor tot mai mari privind Federația Rusă și al schimbărilor …
16:20
Primele informații despre discuțiile de la Geneva. Ucraina și aliații cer modificări majore înainte de ultimatumul impus de Donald Trump # Cotidianul
Delegații din SUA, Europa și Ucraina s-au reunit duminică la Geneva pentru a analiza proiectul controversat de încetare a războiului propus de Washington, un plan despre care Kievul și aliații săi spun că include concesii serioase față de Rusia, chiar înaintea termenului-limită impus de președintele Donald Trump. Un oficial american a declarat pentru Reuters, sub …
16:10
Ursula von der Leyen înaintea discuțiilor de la Geneva: „Frontierele nu pot fi modificate prin forță” # Cotidianul
Granițele Ucrainei sunt intangibile, armata sa nu poate fi slăbită, iar UE trebuie să fie un actor central în orice acord care va pune capăt războiului. Este mesajul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea reuniunii reuniunii de la Geneva, unde oficiali occidentali discută controversatul plan american de pace pentru Ucraina. Declarația vine pe …
15:10
Ion Sturza: Puterea nu te face invincibil: tentații, vulnerabilități și capcane pentru liderii de azi # Cotidianul
Relația dintre putere, vulnerabilitate și comportamentele intime ale celor aflați în vârful societății creează consecințe urate, dacă nu sunt controlabile. Fostul prim-ministru Ion Sturza a postat o reflecție, pe pagina sa de facebook, despre modul în care adrenalina, iluzia invulnerabilității și lipsa limitelor transformă viața privată într-o sursă de riscuri majore, uneori fatale pentru cariere …
14:20
Cristian Jardan: Fondurile pentru Filarmonică, Circ și Centrul Cultural „Universul” vor veni din programul european de creștere economică # Cotidianul
Ministrul Culturii afirmă că reparația Filarmonicii Naționale, a Circului din Chișinău și a Centrului Cultural „Universul” va fi finanțată în principal din fonduri europene, proiectele fiind deja incluse în programul de creștere economică al UE, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Totuși, lucrările ar putea începe abia în 2027, întrucât aceste reconstrucții necesită documentație …
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Republica Moldova intră într-o nouă etapă de integrare financiară europeană, odată cu avansarea reformelor privind liberalizarea capitalului, modernizarea piețelor de capital și extinderea cooperării transfrontaliere, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, la Conferința CEEI 2025 de la Viena. „De la complexitatea transfrontalieră la o piață financiară europeană unificată, integrarea UE va valorifica noul potențial …
10:30
Ucraina a lovit duminică dimineață, cu drone, o centrală termoelectrică importantă din regiunea Moscovei, declanșând un incendiu și obligând autoritățile ruse să activeze sisteme de alimentare energetică și termică de rezervă, au transmis oficiali locali, notează Kyiv Independent. Dronele au vizat centrala Șatura, aflată la aproximativ 120 km est de Kremlin, a declarat guvernatorul regiunii …
22 noiembrie 2025
21:00
Scandalul de corpuție din Ucraina: Timur Mindici și Aleksandr Zukerman, dați în urmărire pentru scheme de corupție # Cotidianul
Doi dintre cei mai căutați figuranți ai mega-dosarului de corupție „Midas”, Timur Mindici și Aleksandr Zukerman, au fugit din Ucraina și sunt oficial dați în urmărire, în timp ce detaliile anchetei dezvăluie o rețea complexă de comisioane ilegale, influență politică la nivel înalt și chiar încercări de preluare a unei companii care produce rachete cu …
19:30
Parlamentul va vota în următoarea ședință denunțarea acordului cultural cu Federația Rusă # Cotidianul
Parlamentul intră în ultima săptămână de lucru din noiembrie cu o agendă încărcată, care include votul final asupra denunțării acordului cultural cu Federația Rusă, dar și examinarea mai multor proiecte bugetare și legislative importante. Proiectul va fi examinat în a doua lectură, deputații urmând să voteze renunțarea la acest cadru bilateral de colaborare culturală. Pe …
19:00
Liderii occidentali cer revizuirea planului american pentru Ucraina: Lasă țara vulnerabilă în fața Rusiei # Cotidianul
Un grup de 11 lideri mondiali, majoritatea din Europa, avertizează că planul de pace propus de Statele Unite ale Americii pentru Ucraina nu poate fi acceptat în forma actuală, deoarece ar slăbi armata ucraineană și ar risca să legitimeze câștigurile teritoriale ale Rusiei. Planul de pace în 28 de puncte prezentat de Statele Unite pentru …
18:50
VIDEO | Cei trei învinuiți în dosarul privind contrabanda cu muniții, plasați în arest pentru 30 de zile # Cotidianul
Cei trei învinuiți în dosarul privind contrabanda cu arme, muniții și dispozitive militare depistate la vama Albița, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Judecătorul de instrucție a admis demersul procurorilor după prezentarea probelor, iar investigațiile vor continua cu suspecții în custodia statului. Directorul companiei de transport, acuzat în …
18:00
Audieri în Parlament după depistarea transportului de muniții la Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemate să dea explicații # Cotidianul
După descoperirea încărcăturii cu muniții militare la frontieră, pe 20 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională convoacă miercuri audieri urgente, cerând MAI, SIS și Serviciului Vamal să clarifice cum s-a produs incidentul și ce măsuri au fost luate imediat după depistare. Potrivit documentului semnat de președintele Comisiei, deputatul Lilian Carp, audierile vor începe la ora …
17:20
Îngrijorare la Washington: emisarii lui Trump au negociat în secret cu un oficial rus sancționat un plan de „pace” pentru Ucraina # Cotidianul
Oficialii americani sunt tot mai alarmați după ce reprezentanți ai administrației Trump s-au întâlnit luna trecută, în Miami, cu Kiril Dmitriev, un emisar apropiat al lui Vladimir Putin și aflat sub sancțiuni americane, pentru a elabora un plan de încetare a războiului din Ucraina, plan care pare să favorizeze masiv interesele Moscovei, spun surse citate …
16:20
Igor Dodon, strategul și expertul docil al Kremlinului în geopolitică, o acuză pe Maia Sandu că nu gândește independent și salută „pacea” negociată de Trump cu Moscova # Cotidianul
Socialistul Dodon, cunoscut pentru fidelitatea sa de neclintit față de Kremlin și pentru abilitatea de a comenta orice subiect cu aer de pseudoexpert, revine pe facebook cu un nou atac la adresa șefei statului, Maia Sandu. Dodon și-a exprimat îngrijorarea față de faptul că președinta Republicii Moldova nu ar sprijini planul de pace promovat de …
14:50
Cui servește scandalul de la Albița? Anatol Șalaru: În schemă pot fi implicați și oameni din instituțiile statului # Cotidianul
Incidentul de la vama Albița ar putea fi o operațiune orchestrată pentru a discredita Republica Moldova și Ucraina în fața partenerilor occidentali. Potrivit fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru, armamentul vechi, care nici nu se mai produce și nu se află în dotarea Armatei Naționale, ar putea proveni din regiunea transnistreană, iar în spatele transportului …
13:20
Scandalul armelor descoperite la frontiera româno-moldovenească de la Albița ar putea fi parte dintr-o provocare menită să compromită Republica Moldova și Ucraina în ochii partenerilor occidentali. De această părere este fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Acesta a punctat, într-o postare pe pagina sa de facebook, o serie de aspect care, în opinia sa, …
12:10
Președinta Maia Sandu avertizează, pe fundalul presiunilor internaționale privind planul de pace propus de Statele Unite pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, că întreaga arhitectură de securitate a Europei depinde de menținerea independenței și suveranității Ucrainei. Mesajul vine într-un moment extrem de tensionat pentru Kiev, care este îndemnat să accepte concesii majore în fața Rusiei. Președinta Maia …
11:20
Moldova devine un nou hub regional de securitate cibernetică. Proiect european lansat la Chișinău # Cotidianul
Un proiect comun al Uniunii Europene și Estoniei a fost lansat, luna aceasta, la Chișinău, cu obiectivul de a transforma Republica Moldova într-un centru regional de excelență în domeniul securității cibernetice și al inteligenței artificiale. Într-o sală de la Universitatea Tehnică a Moldovei, aproape 50 de studenți la securitate cibernetică din Moldova, Albania și Ucraina …
10:50
Alain Berset: „Cum ar fi să ai armate puternice în democrații slăbite? ” Secretarul general al Consiliului European avertizează asupra regresului democratic din Europa # Cotidianul
Republica Moldova poate deveni parte a noului Pact Democratic pentru Europa, în special pe fundalul progreselor Republicii Moldova în consolidarea instituțiilor democratice. Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, avertizează, în cadrul unui interviu acordat postul public de televiziune, că în contextul războiului ruso-ucrainean și al valului de dezinformare, securitatea nu mai înseamnă doar arme …
21 noiembrie 2025
21:10
“Sper că nu victima va fi cea care va avea restricții, ci agresorul!” – Europa reacționează pe tema planului de pace al SUA ce privește Ucraina. Ce spun șefii Externelor ai Germaniei, Poloniei și UE # Cotidianul
Un acord privind frontierele Ucrainei trebuie discutat după încetarea focului, în cadrul unor negocieri între egali, a declarat joi ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul, ca reacție la noul plan de pace al Washingtonului. Potrivit celor raportate miercuri de publicațiile Axios și Politico, SUA și Rusia au pregătit în secret un nou acord de …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.