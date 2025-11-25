Dodon vrea un proces „echitabil”, adică după regulile lui. Socialistul încearcă din nou să-și aleagă judecătorul

16:10

Granițele Ucrainei sunt intangibile, armata sa nu poate fi slăbită, iar UE trebuie să fie un actor central în orice acord care va pune capăt războiului. Este mesajul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea reuniunii reuniunii de la Geneva, unde oficiali occidentali discută controversatul plan american de pace pentru Ucraina. Declarația vine pe …