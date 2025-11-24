Uniți sub același Tricolor: militarii Moldoveni, din nou la parada de 1 Decembrie la București

12:10

Republica Moldova a început oficial mandatul la Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, iar cu această ocazie președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, pentru a stabili direcțiile-cheie ale următoarelor șase luni. Mandatul țării noastre va fi axat pe pace, sprijin pentru Ucraina și consolidarea rezilienței democratice …