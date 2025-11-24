VIDEO | Ion Ceban, acuzat că ascunde cheltuieli ilegale în spatele salariilor profesorilor

21:10

Un acord privind frontierele Ucrainei trebuie discutat după încetarea focului, în cadrul unor negocieri între egali, a declarat joi ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul, ca reacție la noul plan de pace al Washingtonului. Potrivit celor raportate miercuri de publicațiile Axios și Politico, SUA și Rusia au pregătit în secret un nou acord de …