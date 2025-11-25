Curtea de Apel Centru menține condamnarea fostei deputate Irina Lozovan, afiliată fugarului Ilan Șor
25 noiembrie 2025
Astăzi, 25 noiembrie, Curtea de Apel Chișinău, sediul Centru, a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații Irinei Lozovan și ai soțului acesteia, Pavel Gîrleanu, fost consilier raional la Ocnița, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, anunță Procuratura Anticorupție. Prin hotărârea pronunțată, instanța a menținut condamnarea celor doi la 6, respectiv …
Poliția confirmă: drona rusească de tip „Gerbera”, căzută la Florești, este un dispozitiv-momeală # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova confirmă că drona căzută marți dimineața în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, este un aparat de tip „Gerbera”, de fabricație rusească. Specialiștii aflați la fața locului au stabilit că dispozitivul nu avea încărcătură explozivă și a aterizat automat după pierderea alimentării, comportament specific acestor drone-momeală. Potrivit Poliției, dronele „Gerbera”, pot fi …
Letonia returnează 80 de milioane de euro oligarhului din Transnistria: Judecătorii au respins confiscarea sumelor suspectate de spălare de bani # Cotidianul
Letonia a decis să nu confiște 80 de milioane de euro blocate în banca ABLV și asociate cu crima organizată din regiunea separatistă transnistreană. Instanța a considerat că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi, în timp ce anchetatorii afirmă că judecătorii tind să favorizeze infractorii în dosarele de spălare de bani. Suma a fost arestată …
Două clădiri de învățământ trec în comodat Primăriei Chișinău: MEC creează 1 600 de noi locuri pentru elevi, în contextul supraaglomerării școlilor din capitală # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește …
Dodon vrea un proces „echitabil”, adică după regulile lui. Socialistul încearcă din nou să-și aleagă judecătorul # Cotidianul
Igor Dodon cere excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul care îi examinează dosarul „Kuliok”, acuzându-l de părtinire și susținând că implicarea acestuia i-ar bloca dreptul la un proces echitabil. Cererea de recuzare urmează să fie analizată astăzi de Curtea Supremă de Justiție. „Conform principiilor de exercitare obiectivă și corectă a legilor, Vladislav Gribincea trebuie să …
Ucraina acceptă o propunere de pace, rămânând doar „detalii minore” de clarificat, spune un oficial american. Rusia nu a oferit încă un răspuns # Cotidianul
Un oficial american a declarat marți pentru CBS News că Guvernul Ucrainei ar fi acceptat un „acord de pace” propus de administrația Trump, menit să pună capăt celor aproape patru ani de agresiune rusă. Atât oficialul american, cât și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au confirmat că a fost atins „un punct comun” …
Tineri recrutați de Kremlin pentru trădare: cum disperarea financiară îi transformă pe ucraineni în agenți ai Rusiei # Cotidianul
Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți în timp ce intră în încăpere, sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Politico. Este prima dată când cuplul se vede după o lună, ambii sunt reținuți într-un centru de detenție până la procesul lor pentru acuzații …
VIDEO | Emmanuel Macron respinge termenii planului de pace al lui Trump: „Doar europenii trebuie să decidă soarta activelor rusești înghețate” # Cotidianul
Președintele francez, Emmanuel Macron, respinge categoric planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina și insistă că Europa trebuie să decidă singură soarta activelor rusești înghețate pe teritoriul ei. Liderul de la Elysee avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar transmite un semn de slăbiciune și ar afecta poziția strategică a Europei …
Igor Grosu condamnă ironiile unor politicieni pro-ruși privind survolarea dronelor rusești: „Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin și să se gândească la securitatea familiilor din Moldova” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a criticat dur reacțiile unor politicieni pro-ruși care au ironizat incidentul legat de survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone de producție rusească, dintre care una a căzut pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Într-o postare pe Facebook, Igor Grosu a calificat drept „periculoase …
Dorin Recean, apariție publică după demisia din Parlament și anunțul retragerii din politică. Alături de Nicu Popescu la Paris # Cotidianul
Dorin Recean a apărut public pentru prima dată după ce și-a depus mandatul de deputat și a anunțat că se retrage din viața politică. Fostul prim-ministru al Republicii Moldova a participat la o conferință organizată la Paris de Ambasada României în Franța, dedicată inițiativei europene „Scutul democratic”, lansată recent de Comisia Europeană. „Am participat la …
Experții Watchdog demontează propaganda: drona căzută la Florești este rusească și face parte dintr-o strategie de „momeli” folosită pentru saturarea radarelor # Cotidianul
În timp ce trolii pro-ruși încearcă să minimizeze incidental, în spațiul online și să insinueze că drona căzută la Cuhureștii de Jos ar fi o „diversiune”, analiza experților Watchdog arată clar că dispozitivul este o dronă-momeală rusească, identică cu cele folosite de armata rusă pentru a crea ținte false pe radare și pentru a testa …
Consilierii PAS au depus o sesizare la CNA privind gestionarea bugetului municipal de către primarul Ion Ceban. Edilul capitalei este acuzat de cheltuieli nejustificate de peste 200 de milioane de lei # Cotidianul
Consilierii municipali ai fracțiunii PAS, Zinaida Popa și Ion Melnic, au depus marți o sesizare la Centrul Național Anticorupție, solicitând verificarea pretinselor ilegalități comise de primarul Ion Ceban în administrarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău. Potrivit acestora, în perioada în care orașul a funcționat fără un buget aprobat, ar fi fost efectuate cheltuieli de peste …
VIDEO | Igor Dodon apără Rusia și acuză PAS că ar fi „așezat gingaș” drona pe acoperișul unei case din Florești # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon sare în apărarea Federației Ruse și sugerează că incidentul în care șase drone au survolat Republica Moldova — una dintre ele ajungând pe acoperișul unei case din Florești — ar fi fost pus în scenă de actuala guvernare pentru a „acoperi scandalurile interne”. Într-o conferință de presă, Dodon a ironizat situația și …
Fosta deputată Iulia Dascălu a părăsit PAS, după neincluderea pe lista pentru parlamentare: „Valorile mele nu mai coincid cu cele ale partidului” # Cotidianul
Fosta deputată Iulia Dascălu a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce nu a fost inclusă pe lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un mesaj public, ea afirmă că valorile sale „nu mai coincid” cu cele promovate de actuala conducere a formațiunii și susține că procedura de plecare a …
Ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov, convocat de MAE după prăbușirea unei drone în Florești # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident care pune în pericol siguranța cetățenilor. În context, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat mâine, la ora 14:00, la sediul MAE pentru a oferi explicații …
„Arată ca o buburuză turbo”. Pro-rusa Victoria Furtună, după ce o dronă a aterizat pe un acoperiș din Florești: „Dacă sufli mai tare din balcon, o duci direct la Prut” # Cotidianul
Pro-rusa Victoria Furtună ironizează incidentul alarmant în care o dronă a căzut pe acoperișul unei case din raionul Florești. Lidera partidului „Moldova Mare” a publicat o postare în care relativizează survolarea dronelor rusești și sugerează că autoritățile exagerează situația. „Oameni buni, hai să ne trezim un pic. A apărut în presă marea „alertă națională”: o …
VIDEO | Anatol Șalaru: Armamentul depistat la frontieră nu este sovietic, ci rusesc din 2021–2022, destinat operațiunilor de destabilizare în Europa # Cotidianul
Munițiile depistate la punctul de trecere Leușeni–Albița nu sunt de producție sovietică, ci rusească, fabricate în perioada 2021–2022, iar scopul lor ar putea fi destabilizarea situației de securitate din Europa. Declarația aparține fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru, făcută în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV. Potrivit lui Șalaru, inscripțiile de pe cutiile …
VIDEO | Atacuri rusești asupra Kievului: șase morți și zeci de răniți. Operațiunile de salvare sunt în derulare # Cotidianul
În Kiev continuă operațiunile de salvare la două locații din sectoarele Dniprovsk și Desniansk în clădiri rezidențiale afectate de atacuri rusești. În cursul zilei, au fost vizate și sectoarele Holosiivsk, Pecersk, Darnitsk și Sviatoshinsk ale capitalei. Până în prezent, autoritățile au raportat șase persoane decedate și peste zece rănite, iar salvatorii Serviciului de Situații de …
Percheziții în România: rețea de acte de identitate false pentru cetățeni din Rusia, Ucraina și R. Moldova. Poliția a descins și acasă la un primar # Cotidianul
17 percheziții de amploare au avut loc în această dimineață în județul Suceava și în București, într-un dosar care vizează o rețea specializată în obținerea ilegală de acte de identitate românești și de cetățenie, pe baza unor domicilii fictive. Beneficiarii ar fi cetățeni din Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte state din spațiul ex-sovietic, …
Declarația de avere a Marinei Tauber: cadouri de 45.500 euro, bijuterii de lux și împrumuturi de milioane cu dobândă zero # Cotidianul
Deputata pro-rusă Marina Tauber și-a depus declarația de avere și interese personale la încetarea mandatului pentru anul 2025. Zeci de mii de euro au fost relatate în declarație sub forma unor „cadouri” și „evenimente de familie”, iar unele bunuri de lux sunt trecute fără nicio valoare estimată. Totodată, Tauber apare cu împrumuturi masive de la …
Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una a căzut pe o casă din raionul Florești # Cotidianul
În urma atacului masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a fost observată pe direcția localităților Vinogradovca – …
Valeriu Pleșca, fost ministru al Apărării, cercetat pentru presupusă implicare în finanțarea ilegală a partidelor „ȘOR” # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au descins marți dimineață cu noi percheziții într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, acțiunile se desfășoară simultan pe mai multe adrese din Chișinău și urmăresc clarificarea modului …
Tânăra cântăreață Naoko și chitaristul Aleksandr Orlov au părăsit Rusia după ce au fost închiși pentru melodii critice la adresa Kremlinului # Cotidianul
Doi tineri muzicieni stradali din Sankt Petersburg au fugit din Rusia imediat după eliberarea lor din detenție, potrivit mai multor publicații rusești. Diana Loghinova, în vârstă de 18 ani, cunoscută sub pseudonimul artistic Naoko, și Aleksandr Orlov, 22 de ani, chitaristul trupei lor, au fost reținuți în octombrie pentru interpretarea unor melodii considerate anti-Kremlin. Cei …
VIDEO | Ion Ceban, acuzat că ascunde cheltuieli ilegale în spatele salariilor profesorilor # Cotidianul
Consilierul municipal PAS, Ion Melnic, acuză Primăria Chișinău și pe primarul Ion Ceban că ar folosi bugetul local nu doar pentru salariile profesorilor, ci și pentru cheltuieli nejustificate. Într-un mesaj video, Melnic solicită ca deciziile bugetare să fie separate clar între sumele pentru educație și cele pentru alte proiecte, și cere transparență totală în utilizarea …
VIDEO | Dmitri Gordon: Planul lui Trump nu convine nici Rusiei, nici Ucrainei. Europa va sprijini Ucraina până la urmă # Cotidianul
Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina este imposibil de implementat în forma actuală și nu va fi acceptat nici de Kiev, nici de Moscova. Asigurarea vine din partea jurnalistului ucrainean Dmitro Gordon, care a explicat, în cadrul unei intervenții la postul de televiziune 1TV, motivele politice, economice și militare pentru care presiunile asupra …
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova sunt interconectate # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, prin videoconferință, la reuniunea extraordinară a liderilor Uniunii Europene privind Ucraina. Șeful statului român a subliniat legătura directă dintre securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a cerut ca negocierile de pace să țină cont de acest aspect. În mesajul transmis pe platforma X, Nicușor Dan a descris …
Discuția despre „planul în 28 de puncte”, intens vehiculat în presa occidentală, nu reprezintă o dezbatere autentică despre pace. Este, mai degrabă, o discuție despre asasinarea politică a unui stat și despre nașterea unei noi paradigme geopolitice, în care dreptul internațional devine doar o piesă de muzeu, iar hărțile se redesenează de marile puteri fără …
Țuțu vrea să-și spună ultimul cuvânt în fața instanței. Ședința finală va avea loc miercuri # Cotidianul
Ședința de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost din nou amânată. De această dată inculpatul a solicitat să își susțină personal ultimul cuvânt. Instanța a stabilit noul termen pentru 26 noiembrie, ora 11:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cererea lui Țuțu, transmisă prin avocat, a fost admisă de instanță, care a …
Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a facturilor la gaze pentru mii de consumatori # Cotidianul
Ministerul Energiei solicită operatorilor de gaze din Moldova să remedieze imediat erorile din facturile emise pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025, după ce zeci de mii de consumatori au reclamat sume nejustificat mai mari. Oficialii cer recalcularea consumului real și transparență totală în relația cu clienții. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a convocat reprezentanții Moldovagaz, …
Kremlinul așteaptă informații oficiale după ajustările planului de pace discutat la Geneva # Cotidianul
Federația Rusă susține că nu a primit nicio informație oficială despre rezultatele negocierilor de la Geneva dintre SUA, Ucraina și partenerii europeni privind revizuirea planului de pace pentru Ucraina. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmă că Moscova a aflat doar din presă despre ajustările aduse documentului american în 28 de puncta, notează digi24.ro. „Am citit …
VIDEO | Cei trei mușchetari ai integrității: Usatîi, Filat și Chicu trag semnale de alarmă vis a vis de subiectul camionului de la Albița # Cotidianul
Un incident real la Vama Albița a fost transformat rapid într-o poveste dramatică de câțiva politicieni de la Chișinău. Dezinformările lansate de Renato Usatîi, Vlad Filat și Ion Chicu folosesc cazul camionului cu armament pentru a dramatiza situația și a resuscita narațiuni false despre neutralitatea Republicii Moldova. Expertul politic, Mihai Isac, explică, în cadrul emisiunii …
Criză în facturarea gazelor, Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a facturilor după peste 30.000 de sesizări. Junghietu: „Nu vom tolera nereguli” # Cotidianul
Ministerul Energiei a convocat o ședință de urgență după un val de sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanți ai SA „Moldovagaz”, SRL „Chișinău-gaz”, SA „Energocom” și ai operatorilor regionali de distribuție. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în ultimele săptămâni au fost …
Alexandru Tănase: În scenariul în care Moscova va primi un mandat strategic asupra fostului spațiu sovietic în urma unor negocieri internaționale, Republica Moldova ar putea pierde controlul asupra propriei suveranități, iar Chișinăul trebuie să elaboreze rapid o strategie comună cu Bucureștiul # Cotidianul
Moscova ar putea obţine cu uşurinţă de la americani un mandat de influenţă nelimitată în fostul spaţiu sovietic, în urma unui eventual plan de pace în Ucraina, iar în aceste condiţii există riscul ca Republica Moldova să rămână cu suveranitate limitată şi sub controlul Rusiei, a declarat fostul preşedinte al Curţii Constituţionale şi editorialistul Alexandru …
Doi inculpați din Bălți, condamnați pentru organizarea unui sondaj ilegal privind „unirea Găgăuziei cu Rusia” # Cotidianul
Judecătoria Bălți, sediul Central, a pronunțat sentința în dosarul a doi inculpați acuzați că au colectat ilegal informații cu potențial de a afecta suveranitatea și securitatea Republicii Moldova. Cei doi au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii prevăzute la articolul 338 din Codul Penal, după ce, în primăvara anului 2025, au organizat un pretins sondaj …
Chestiunea retragerii trupelor ruse din Transnistria în contextul negocierilor privind pacea din Ucraina # Cotidianul
Discuțiile aflate în desfășurare la Geneva, având ca obiect revizuirea celor 28 de puncte ale Planului de Pace pentru Ucraina propus de Donald Trump, conturează o situație geopolitică favorabilă Republicii Moldova. Întrucât negocierile ar putea conduce, într-un orizont relativ apropiat, la definirea unei noi arhitecturi de securitate în Europa de Est, se deschide o oportunitate …
VIDEO | Președinția capătă un rol decisiv în activitatea Băncii Naționale. Parlamentul pregătește schimbări majore la legea BNM # Cotidianul
Comisia economie, buget și finanțe înaintează Parlamentului un pachet amplu de modificări la legea privind Banca Națională a Moldovei, care extinde influența Președinției asupra numirii și demiterii conducerii BNM. Noile reguli schimbă structura Consiliului de supraveghere, reduc mandatele și introduc un mecanism de demitere cu „dublu veto”, în care șeful statului are ultimul cuvânt. Potrivit …
O însoțitoare de bord din Rusia, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru că a „invitat la ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova # Cotidianul
O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că va „invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, scrie HotNews.ro. „Tribunalul a declarat-o pe Varvara Volkova vinovată în temeiul (…) articolului 207.3 din …
Uniți sub același Tricolor: militarii Moldoveni, din nou la parada de 1 Decembrie la București # Cotidianul
Contingentul Armatei Naționale continuă tradiția participării la parada militară de Ziua Națională a României, marcând încă un moment simbolic al legăturii tot mai strânse dintre Chișinău și București. Militarii moldoveni au plecat luni, 24 noiembrie, spre capitala României, unde vor defila pe 1 decembrie alături de militarii români și de contingente aliate. Participarea militarilor moldoveni …
SUA și Ucraina negociază un nou plan de pace revizuit: presiuni, concesii contestate și contrapropuneri europene # Cotidianul
Statele Unite și Ucraina au continuat luni discuțiile din Elveția pentru a elabora un plan de pace acceptabil pentru ambele părți, după ce au fost de acord să modifice o propunere americană pe care Kievul și aliații europeni o considerau o listă de dorințe a Kremlinului, scrie reuters.com, citat de Cotidianul.md Washingtonul și Kievul au …
VIDEO | Mihai Isac demontează miturile lui Dodon despre dictatura din occident: Suveranitatea Republicii Moldova nu se pierde la Bruxelles # Cotidianul
Scenariile apocaliptice promovate de socialistul Igor Dodon, cu privier la integrarea „pe jumătate” a Republlicii Moldova în Uniunea Europeană sună „grotesc și intenționat alarmist” și nu reflectă realitatea. Asigurarea vine din partea expertului politic Mihai Isac, care a demontat, în cadrul emisiunii Fake News Alert, de la TVR Moldova, dezinformările lui Dodon, din cadrul unei …
Alexandru Munteanu: „Europa trebuie să ajungă în fiecare sat. Cu primari puternici construim comunități puternice și contribuim la o Europă unită și prosperă” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că procesul de integrare europeană trebuie să aducă beneficii concrete pentru toate localitățile țării, subliniind rolul esențial al administrației publice locale în transformările planificate. Mesajul a fost transmis în cadrul unei reuniuni desfășurate astăzi la Chișinău, la care au participat primari din întreaga țară și reprezentanți ai Comitetului …
ANRE: Stocurile strategice de gaze naturale au fost constituite pentru sezonul rece 2025–2026 # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale au constituit stocurile strategice de gaze naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale, se arată în comunicatul de presă emis de ANRE. În conformitate cu cerințele legale, furnizorii sunt obligați …
Juriști, medici, pedagogi și ingineri — cei opt deputați validați de CC pe listele PAS, Partidul Nostru și Alternativa # Cotidianul
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“. Astfel, a fost validate cinci mandate ale deputaților aleși candidaților supleanți pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre Vladimir Rusu, care este la primul mandat și …
Ion Ceban anunță un proiect de lege care să reglementeze parcările din țară. Edilul capitalei acuză haosul normativ # Cotidianul
Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto urmează să fie înregistrat în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, care a declarat că domeniul necesită un cadru legal clar la nivel național. Potrivit edilului, …
Atacuri masive cu drone asupra orașului Harkiv: patru morți, printre care copii, și 13 răniți. Incendii și distrugeri pe scară largă # Cotidianul
Patru persoane, inclusiv un băiat de 12 ani și o fetiță de 11 ani, au murit în urma unui atac nocturn cu drone lansat de forțele ruse asupra orașului Harkiv, în seara zilei de 23 noiembrie, în jurul orei 21:30, potrivit Poliției Naționale a Ucrainei. Alte 13 persoane au fost rănite și au primit îngrijiri …
Atacuri rusești în Ucraina, lângă granița cu România. Două avioane militare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian # Cotidianul
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene, scrie Agerpres. Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, sistemele de monitorizare radar …
Igor Grosu va ține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Crimeea. Subiectul: consecințele războiului asupra Republicii Moldova # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține luni un discurs la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, unde va vorbi despre consecințele războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc la Stockholm și va fi găzduit de Riksdagul Suediei. Summitul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor …
Producția globală de vin a coborât în 2024 la doar 22,6 miliarde de litri, cel mai mic volum din ultimii aproape 60 de ani. Se întâmplă pe fundalul reducerii suprafețelor viticole și al fenomenelor climatice extreme, arată datele Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Așadar, Italia rămâne lider mondial, cu 4,41 miliarde de litri, adică …
Germania vrea cea mai puternică armată din Europa. Berlinul introduce un nou model de recrutare în fața amenințării ruse și a incertitudinii din SUA # Cotidianul
Germania se pregătește pentru cea mai amplă reformă militară din ultimele decenii. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat intenția de a transforma Bundeswehr în cea mai puternică armată din Europa, un obiectiv ambițios pentru o țară care a neglijat ani la rând forțele armate, pe fundalul temerilor tot mai mari privind Federația Rusă și al schimbărilor …
Primele informații despre discuțiile de la Geneva. Ucraina și aliații cer modificări majore înainte de ultimatumul impus de Donald Trump # Cotidianul
Delegații din SUA, Europa și Ucraina s-au reunit duminică la Geneva pentru a analiza proiectul controversat de încetare a războiului propus de Washington, un plan despre care Kievul și aliații săi spun că include concesii serioase față de Rusia, chiar înaintea termenului-limită impus de președintele Donald Trump. Un oficial american a declarat pentru Reuters, sub …
