Curtea de Apel Centru menține condamnarea fostei deputate Irina Lozovan, afiliată fugarului Ilan Șor

Delegații din SUA, Europa și Ucraina s-au reunit duminică la Geneva pentru a analiza proiectul controversat de încetare a războiului propus de Washington, un plan despre care Kievul și aliații săi spun că include concesii serioase față de Rusia, chiar înaintea termenului-limită impus de președintele Donald Trump. Un oficial american a declarat pentru Reuters, sub …